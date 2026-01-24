George Simion e ca și "terminat politic" - Liderul AUR a intrat în vizorul organizației evreiești B'nai B'rith care îi cere capul la Departamentul de Stat
Postat la: 24.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
B'nai B'rith International - cea mai veche, mai cunoscută și mai puternică organizație evreiască de caritate, advocacy și acțiune socială (în fapt o ocultă globală organizata masonic) - i-a transmis pe data de 12 ianuarie o scrisoare asistentului Secretarului de Stat pentru Afaceri Est-Europene Chris Smith în care își exprimă "îngrijorarea profundă înaintea întâlnirii dumneavoastră programate cu George Simion, fondatorul și președintele partidului naționalist de extremă dreapta Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)".
Directorul exectutiv al B'nai B'rith International îi mai transmite oficialului american să îi ceară liderului AUR "să ia măsuri ferme pentru a eradica antisemitismul care este adânc înrădăcinat în mișcarea politică pe care o conduce în prezent".
O supraviețuitoare a Holocaustului și una dintre cele mai reprezentative personalități israeliene din domeniul diplomației, Colette Avital, i-a transmis pe data de 5 ianuarie o scrisoare secretarului de stat, Marco Rubio, în care îi atrage atenția că "ar fi contraproductiv să primiți o delegație AUR la Departamentul de Stat", motivând că "o astfel de întâlnire ar fi contrară valorilor noastre comune."
O delegație de 47 parlamentari AUR se află în aceste zile la Washington. Luni , delegația AUR condusă de George Simion s-a întâlnit cu mai mulți reprezentanți ai Congresului American. O delegație AUR ar urma să se întâlnească și cu Christopher W. Smith, Adjunct al Asistentului Secretarului pentru Europa de Est.
Mai jos integral scrisoarea semnată de Daniel S. Mariaschin, Director Executiv B'NAI B'RITH INTERNATIONAL
"Stimate Domnule Secretar Adjunct Smith:
În numele B'nai B'rith International - cea mai veche și mai cunoscută organizație evreiască de caritate, advocacy și acțiune socială, cu o prezență globală - vă scriu pentru a ne exprima îngrijorarea profundă înaintea întâlnirii dumneavoastră programate cu George Simion, fondatorul și președintele partidului naționalist de extremă dreapta Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).
Implicarea B'nai B'rith în România este una de lungă durată și profundă. Istoria noastră în România începe în 1888, când una dintre primele noastre loje din Europa a fost stabilită acolo de către consulul american la București (și fost lider al B'nai B'rith), Benjamin Peixotto. Am fost un susținător timpuriu al integrării României în NATO și Uniunea Europeană după ieșirea din blocul sovietic și am fost un susținător constant al relațiilor bilaterale puternice între Statele Unite și România, respectiv Israel și România.
Simion a jucat un joc dublu în ceea ce privește antisemitismul. Deși a recunoscut și și-a exprimat regretul față de rolul României în Holocaust și s-a angajat să combată antisemitismul, acea declarație nu a îndeplinit toate criteriile stabilite de Yad Vashem - memorialul oficial al Holocaustului din Israel și centrul de cercetare pentru reabilitarea partidelor de extremă dreapta - deoarece nu a recunoscut faptul că guvernul fascist român, aliat al naziștilor la acea vreme, a inițiat atrocitățile împotriva populației evreiești.
Totuși, în ciuda acestei declarații, el nu a făcut niciun efort real pentru a eradica antisemitismul și negarea Holocaustului în cadrul AUR. El și compatrioții săi continuă să glorifice lideri antisemiți din trecutul României, iar el refuză să recunoască faptul că antisemitismul este o problemă contemporană în societatea românească sau să susțină definiția de lucru a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) privind antisemitismul, care a fost adoptată de Departamentul de Stat și de multe guverne din întreaga lume. El și AUR au luptat chiar și împotriva predării despre Holocaust în sistemul educațional românesc, catalogând Holocaustul - în care aproximativ 400.000 de evrei români au fost uciși - drept o „temă minoră".
Mai mult, recentele alegeri prezidențiale au scos la iveală numeroase îngrijorări pentru comunitatea evreiască. În primele alegeri, din 2024, care au fost anulate de Curtea Constituțională a României din cauza interferenței rusești, Simion și membrii AUR l-au susținut în turul al doilea pe extremistul de extremă dreapta (și fost lider AUR) Călin Georgescu, care i-a lăudat pe Ion Antonescu, dictatorul României în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, și Garda de Fier, ambii fiind implicați masiv în Holocaust.
În perioada premergătoare repetării alegerilor prezidențiale din 2025, pe care Simion le-a pierdut în turul al doilea, scrutinul a rezultat într-o ascensiune fără precedent a extremismului de dreapta, cu un număr crescut de incidente de vandalism antisemit și graffiti cu simboluri neo-naziste, teorii ale conspirației nocive pe rețelele sociale, amenințări la adresa membrilor comunității evreiești și glorificarea liderilor fasciști. Simion nu s-a dezis de valul de extremism care a cuprins o parte îngrozitor de mare a societății românești; el a încercat să îl folosească pentru a obține victoria.
Hărțuirea antisemită recentă din Parlamentul României suferită de deputatul evreu Silviu Vexler în timpul adoptării „Legii Vexler", care a legiferat sancțiuni pentru difuzarea de conținut antisemit sau rasist și a înăsprit pedepsele pentru aderarea la organizații fasciste sau rasiste, este dovada că situația nu s-a îmbunătățit nici măcar în forul legislativ. Atacurile șocante (atât verbale, cât și fizice) asupra lui Vexler au fost inițiate de parlamentari AUR și alți extremiști. Simion și AUR au anunțat recent că se vor alătura unui protest de extremă dreapta împotriva legii pe 16 ianuarie.
Cu aproximativ 3.000 de persoane, populația evreiască din România nu este mare, dar acceptarea și integrarea acestei comunități minoritare vulnerabile de către societatea largă este un indicator important al valorilor comune ale aliaților noștri democratici. Sperăm că, în cazul în care decideți să continuați întâlnirea cu acesta, îi veți transmite îngrijorările noastre și pe cele ale comunității evreiești din România cu privire la tendințele îngrijorătoare ale antisemitismului din România și îi veți cere să ia măsuri ferme pentru a eradica antisemitismul care este adânc înrădăcinat în mișcarea politică pe care o conduce în prezent."
