Culisele negocierilor din PSD: bani pentru pensionari, fond de solidaritate între orașe și dispute pe relansarea economică

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a discutat miercuri, cu miniștrii partidului, principalele linii de negociere pentru pachetul de măsuri sociale și economice care ar urma să însoțească bugetul pe 2026, potrivit informațiilor obținute din surse social-democrate. Întâlnirea a avut loc într-un context tensionat în coaliție, pe fondul divergențelor legate de finanțarea programelor de relansare și de reforma administrației publice.

Potrivit surselor citate, PSD intenționează să vină cu un pachet social în valoare de aproximativ 3 miliarde de lei, destinat pensionarilor, categoriilor defavorizate și copiilor. În cazul pensiilor, social-democrații susțin acordarea unui ajutor financiar „one-off", similar celui aplicat anul trecut, ca măsură de sprijin punctual, în condițiile constrângerilor bugetare.

În discuțiile interne a fost reafirmată și poziția PSD privind taxele locale, care ar trebui să rămână în administrarea autorităților locale. În paralel, rămâne de stabilit procentul din impozitul pe venitul global care va fi defalcat către administrațiile locale, subiect asupra căruia nu există încă un consens în coaliție.

Sursele PSD arată că, după majorarea taxelor locale, partidul susține instituirea unui mecanism de solidaritate între unitățile administrativ-teritoriale. Ideea vizează crearea unui fond alimentat din încasările orașelor mari și bogate, peste un anumit prag, bani care ar urma să fie redistribuiți către comunele și orașele mici care nu se pot autofinanța sau care se confruntă cu probleme majore, inclusiv în zona de termoficare.

O discuție importantă a vizat modul de finanțare a schemelor din programul de relansare economică. PSD susține varianta creditului fiscal, argumentând că aceasta nu pune presiune directă pe buget, în timp ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar insista pe granturi directe. Compromisul discutat ar permite utilizarea creditului fiscal doar pentru domenii precum educația și cercetarea, în timp ce liberalii ar dori granturi pentru companii.

În același context, s-a discutat și varianta adoptării pachetului de reformă în administrație și a celui de relansare economică prin ordonanță de urgență, nu prin angajarea răspunderii în Parlament. Potrivit surselor, ideea nu i-ar fi aparținut premierului Ilie Bolojan, ci liderului UDMR, Kelemen Hunor. PSD s-a arătat de acord cu această opțiune, cu condiția ca soluția să fie analizată din punct de vedere constituțional.

În privința PNRR, poziția exprimată în ședință ar fi una rezervată. Surse din partid susțin că Sorin Grindeanu a admis că nu vede realist scenariul în care România să atragă integral fondurile disponibile prin PNRR, în actualul ritm de implementare.

În privința reformei administrației publice, unde liderul PSD ar fi criticat abordarea centrată pe concedieri. Reforma ar fi trebuit să însemne comasarea unităților administrativ-teritoriale, nu reducerea personalului din primării, concedierile nefiind egale cu reforma administrativă propriu-zisă, potrivit surselor citate.

În plan politic intern, consultarea din PSD pe pachetele de măsuri va avea loc după finalizarea bugetului. Până atunci, duminică este programată o ședință a Comitetului Politic Național, în care vor fi discutate mai multe scenarii privind măsurile sociale și economice ce urmează să fie promovate de partid în cadrul negocierilor din coaliție.