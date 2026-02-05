Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a recunoscut că raportul invocat în dezbaterile recente despre alegerile din România, nu este un document oficial al Congresului SUA, ci un Majority Staff Report emis de comisia cu majoritate republicană, nefiind votat sau adoptat formal.

Dungaciu a subliniat că raportul se concentrează pe mecanisme de cenzură în Europa și nu este dedicat României, iar democrații ar putea răspunde cu un Minority Staff Report, dar cel mai probabil nu o vor face.

„Raportul ăsta, sigur, ce ni se tot spune de raport, că nu-i asumat, că nu-i votat, să ne înțelegem. În America există instituția Majority Staff Report. Adică, o comisie care are o majoritate, care-i republican în cazul ăsta, scrie un raport. Dacă nu-ți convine, poți să scrii Minority Staff Report, care este raportul scris de minorități, adică de democrații din comisii", spune Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședinte AUR a mai explicat și de ce crede că democrații nu vor răspunde cu Minority Staff Report.

„Eu cred că democrații nu vor scrie un raport și nu vor scrie pentru că nici lor nu le place cenzura. Ăsta este un raport, nu explicit despre România, ci despre cenzura care se întâmplă pe bătrânul continent, ca să zic așa", conchide Dungaciu.