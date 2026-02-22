Interviul lui Tucker Carlson: Scandal uriaș din cauza declarațiilor ambasadorului SUA în Israel. Țările arabe cer socoteală SUA
Postat la: 22.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Naţiunile arabe şi musulmane au condamnat cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, care a afirmat că Israelul are dreptul asupra unei mari părţi din Orientul Mijlociu.
Huckabee a făcut aceste declaraţii într-un interviu acordat comentatorului conservator Tucker Carlson, difuzat vineri. Carlson a afirmat că, potrivit Bibliei, descendenţii lui Avraam vor primi pământul care astăzi include practic întreg Orientul Mijlociu şi l-a întrebat pe Huckabee dacă Israelul are dreptul asupra acelui pământ.
Huckabee a răspuns: „Ar fi bine dacă ar lua totul". Huckabee a adăugat, însă, că Israelul nu intenţionează să-şi extindă teritoriul şi are dreptul la securitate pe teritoriul pe care îl deţine în mod legitim. Declaraţiile sale au stârnit reacţii imediate din partea ţărilor vecine Egipt şi Iordania, Arabia Saudită, Kuweit, Oman, Organizaţia Cooperării Islamice şi Liga Statelor Arabe.
Ministerul de Externe al Arabiei Saudite a descris comentariile lui Huckabee drept „retorică extremistă" şi „inacceptabile" şi a solicitat Departamentului de Stat să-şi clarifice poziţia cu privire la acestea. Ministerul de Externe al Egiptului a calificat comentariile sale drept „o încălcare flagrantă" a dreptului internaţional, adăugând că „Israelul nu are suveranitate asupra teritoriului palestinian ocupat sau asupra altor teritorii arabe".
„Declaraţii de această natură - extremiste şi lipsite de orice bază solidă - nu servesc decât să inflameze sentimentele şi să stârnească emoţii religioase şi naţionale", a declarat Liga Statelor Arabe. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Israelului sau a Statelor Unite.
De la înfiinţarea sa în 1948, Israelul nu a avut graniţe pe deplin recunoscute. Frontierele sale cu vecinii arabi s-au schimbat ca urmare a războaielor, anexărilor, încetării focului şi acordurilor de pace. În timpul războiului de şase zile din Orientul Mijlociu din 1967, Israelul a capturat Cisiordania şi estul Ierusalimului de la Iordania, Gaza şi Peninsula Sinai de la Egipt şi Înălţimile Golan de la Siria.
Israelul s-a retras din Peninsula Sinai ca parte a unui acord de pace cu Egiptul după războiul din Orientul Mijlociu din 1973. De asemenea, s-a retras unilateral din Gaza în 2005. În ultimele luni, Israelul a încercat să intensifice controlul asupra Cisiordaniei ocupate. A extins considerabil construcţia de aşezări evreieşti, a legalizat avanposturile şi a adus schimbări birocratice semnificative politicilor sale în teritoriu.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania şi a dat asigurări ferme că va bloca orice încercare în acest sens. De zeci de ani, palestinienii cer un stat independent în Cisiordania şi Gaza, cu capitala la Ierusalimul de Est, o revendicare susţinută de o mare parte a comunităţii internaţionale.
Huckabee, un creştin evanghelic şi susţinător fervent al Israelului şi al mişcării de colonizare a Cisiordaniei, s-a opus de mult timp ideii unei soluţii cu două state pentru Israel şi poporul palestinian. Într-un interviu acordat anul trecut, el a declarat că nu crede în denumirea de „palestinieni" a descendenţilor arabi ai persoanelor care au trăit în Palestina controlată de britanici.
În ultimul interviu, Carlson l-a presat pe Huckabee cu privire la interpretarea sa a versetelor biblice din cartea Geneza, unde el a spus că Dumnezeu i-a promis lui Avraam şi descendenţilor săi pământul de la Nil până la Eufrat. „Ar fi vorba de Levant, adică Israel, Iordania, Siria, Liban. Ar fi şi o mare parte din Arabia Saudită şi Irak", a spus Carlson.
Huckabee a răspuns: „Nu sunt sigur că am merge atât de departe. Adică, ar fi o suprafaţă mare de teren". Israelul a invadat mai mult teritoriu de la începutul războiului cu Hamas în Gaza, care a fost declanşat de atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului pe 7 octombrie 2023.
În conformitate cu actualul armistiţiu, Israelul şi-a retras trupele într-o zonă tampon, dar controlează în continuare mai mult de jumătate din teritoriu. Forţele israeliene ar trebui să se retragă şi mai mult, deşi acordul de armistiţiu nu prevede un calendar. De asemenea, Israelul ocupă în continuare cinci posturi de pe culmile dealurilor de pe teritoriul libanez, în urma scurtului război cu Hezbollah din 2024.
După ce preşedintele sirian Bashar Assad a fost înlăturat de la putere la sfârşitul anului 2024, armata israeliană a preluat controlul asupra unei zone tampon demilitarizate din Siria, creată în cadrul acordului de încetare a focului din 1974 între cele două ţări. Israelul a declarat că această măsură este temporară şi are scopul de a-şi securiza graniţa.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Gigantul JPMorgan recunoaște că l-a lăsat fără conturi pe Donald Trump, imediat după asaltul de la Capitoliu
JPMorgan Chase i-a informat pe presedintele Donald Trump si pe conducatorii companiei sale din domeniul ospitalitatii, i ...
-
Fost șef de la Blackrock declara ca vaccinurile ARNm anti-Covid au fost create ca sa rezolve problema pensiilor nesutenabile ale generatiei boomers VIDEO
Fostul manager de portofoliu al BlackRock, Ed Dowd, a lansat o bomba care e pe cale de a se transforma intr-un super-sca ...
-
Anomalia gravitațională uriașă ce se află sub Antarctica devine tot mai puternică pe zi ce trece
Deși Pamantul este aproximativ sferic, campul sau gravitațional nu respecta aceeași geometrie. În reprezentarile v ...
-
Recuperarea medicală modernă: de ce abordarea personalizată face diferența
Recuperarea medicala a evoluat semnificativ in ultimii ani, depașind modelul clasic bazat exclusiv pe exerciții standard ...
-
Deus Ex Machina: CEO de la Anthropic nu știe sigur daca Agenții AI nu au devenit conștienți. "Ceva satanic de întâmplă în interiorul algoritmului și nimeni nu știe ce!"
Autor: Paul Dragu Exista un model diabolic care se contureaza in tehnologia inteligenței artificiale. Chatbot-urile le s ...
-
Interviul-bombă al lui Tucker Carlson cu ambasadorul SUA in Israel provoacă un scandal monstru: "Evrei au dreptul biblic la tot pământul din Orientul Mijlociu!"
Interviul lui Tucker Carlson cu ambasadorul in Israel, Mike Huckabee, a fost difuzat. În aceasta conversație se re ...
-
Putin a promulgat legea care permite Serviciului de Securitate al Rusiei să întrerupă serviciile de telefonie mobilă pentru ruşi
Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat sambata o lege care obliga operatorii de telefonie mobila sa-si intrerupa se ...
-
Popor fantastic, dar n-a avut noroc săracul de el
Nu trece zi sa n-auzim din gura oficialilor ce afacere grozava am facut ca vom procesa pamanturile rare ale americanilor ...
-
Incredibil de proști ce suntem: panarama lui Nicușor Dan la un Trump aflat in cadere libera va costa statul român peste 30 de miliarde de dolari
Aflam din presa de specializata pe politica internaționala din SUA ca pentru succesul vizitei la Washington a lui Nicușo ...
-
Misterul din Triunghiul Bermudelor: Fenomenul neobișnuit, dezvăluit de un om de știință din Australia
Triunghiul Bermudelor este o regiune din Oceanul Atlantic, cuprinsa intre Florida, Bermuda și Puerto Rico. De-a lungul a ...
-
Lista drumurilor închise oficial sau blocate în urma Codului galben de ninsori și viscol - copaci căzuți, acoperișuri smulse și sate izolate
Este Cod galben de ninsori și viscol in mai multe județe din țara. Pompierii din Capitala au intervenit in cursul nopții ...
-
Vizită strategică la Beijing. Donald Trump, întâlnire decisivă cu Xi Jinping: Miza uriașă a relației SUA-China
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va calatori in China la finalul lunii martie unde este așteptat sa se intalne ...
-
Ideologul Kremlinului avertizează asupra riscului unei înfrângeri a Rusiei și pledează pentru răpirea lui Zelenski
Reprezentanții curentului dur din Rusia intensifica presiunile asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a escalada ...
-
Zampolli, fostul impresar al Melaniei Trump când era manechină "de lux", îl numește "drag prieten" pe Nicușor Dan - i-a organizat întrevederea cu Rubio. Legăturile cu Epstein
Se dezleaga misterul intalnirilor liderilor politici romani cu oameni din administrația Trump. Paolo Zampolli a publicat ...
-
11 asasini sub comanda Kremlinului trimiși în Ucraina au fost prinși cu ajutorul Republicii Moldova. Un jurnalist printre cei vizați
11 persoane, care urmau sa asasineze persoane publice din Ucraina la indicația serviciilor speciale ruse, au fost incatu ...
-
Cum să păstrezi mereu noțiunea timpului în sesiunile de distracție la cazino online
Sloturile video și jocurile de masa de cazinou reprezinta opțiuni de divertisment disponibile in prezent și in spațiul v ...
-
Influencerul american Adonis Live a lovit un tânăr, în direct, pe TikTok în Piața Romană. Bărbatul a fost reținut de polițiști
Influencerul american Adonis Live, care este urmarit de aproape un milion de persoane pe TikTok, a fost reținut de poliț ...
-
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
Cercetatorii au descoperit ceea ce este considerat acum cel mai mare lac termal subteran din lume. Lacul se afla la pest ...
-
Aparate de masaj: cum să alegi soluția potrivită pentru relaxarea musculară
Vedem ca munca de birou a devenit norma și ca orele petrecute in scaun afecteaza postura și starea de sanatate. Tensiune ...
-
Donald Trump a trădat Agenda Sănătății lui Kennedy Jr. A semnat un ordin executiv care incurajeaza folosirea erbicidelor toxice si cancerigene
Președintele Trump tocmai a semnat un ordin executiv pe 18 februarie 2026, utilizand Legea privind producția de aparare ...
-
ONU lansează o comisie pentru „controlul uman" al IA: „Ne aruncăm în necunoscut"
Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, și-a exprimat dorința ca „agitația și temerile" legate d ...
-
Avem cea mai putin poluata țară din UE și cu toate astea batem câmpii cu Green Deal ca sa ne distrugem economia
O medie din ultimii cinci ani arata ca amprenta de carbon a emisiilor de gaze cu efect de sera provenite din bunuri și s ...
-
Trump este „prost ca o vulpe", spune un profesor de la Yale care are mai multa experiență cu președintele SUA decât oricine
Jeffrey Sonnenfeld, celebru profesor de la Universitatea Yale, il analizeaza pe președintele american intr-o noua carte ...
-
Efectul Chemtrails: Vârstnicii expuși poluării aerului, în pericol crescut de Alzheimer. Un nou studiu a analizat datele a aproape 30 de milioane de persoane
Un nou studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Emory, SUA, arata ca persoanele varstnice expuse pe termen lu ...
-
Care au fost legumele și fructele cu cele multe pesticide, descoperite în România. Raportul oficial al Autorității Naționale Fitosanitară
Autoritatea Naționala Fitosanitara a publicat Raportul Programului Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide ...
-
Trump face o diversiune ca sa abata atenția de la dosarul Epstein care-l priveste: ordonă Pentagonului să dezvăluie toate informațiile despre extratereștrii
Președintele Donald Trump a declarat vineri ca va ordona Pentagonului și altor agenții guvernamentale sa faca publice do ...
-
Donald Trump iar manipulează bursele și piețele globale: A anunțat ca probabil va ataca Iranul in 10 zile și a explodat pretul petrolului
Presedintele Donald Trump a prelungit joi termenul pentru luarea unei decizii militare cu privire la Iran, declarand rep ...
-
Prognoza meteo pentru patru săptămâni: Când vine primăvara
Administrația Naționala de Meteorologie a publicat vineri estimarile meteo pentru intervalul 23 februarie - 23 martie 20 ...
-
Se amplifică tensiunile, după ultimatumul dat de Donald Trump: Iranul a trimis o scrisoare de amenințare
Iranul si-a reiterat amenintarile impotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu in cazul unui atac, intr-o scrisoare ...
-
Președintele Nicușor Dan vorbește despre o mare companie americană care va trata minerale rare în România împreună cu Nuclearelectrica
Președintele Nicușor Dan a declarat marți ca o mare companie americana ar putea trata minerale rare in Romania, la Feldi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu