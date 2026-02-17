Călin Georgescu explică în ce groapă economică ne-au băgat bolojenii: "România nu trăiește o simplă recesiune"

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat astăzi la secția de poliție din Buftea pentru a semna măsura controlului judiciar, cu o zi înainte de verdictul judecătorilor. Mâine va afla dacă scapă de controlul judiciar. Georgescu a transmis un mesaj pentru românii din țară si de pretutindeni. De asemenea, s-a adresat și statului român cu un nou apel la revenirea la valorile fundamentale ale națiunii.

"Șahul greșeală așteaptă și se joacă până va cădea regele. În orice caz, eu vă mulțumesc pentru prezență. mulțumesc tutoror oamenilor prezenți astăzi aici. Înainte de orice, în mod real îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună, în pace și bucuria vieții. Astăzi am un mesaj pentru poporul român, din țară și de pretudindeni, un mesaj deopotrivă adresat statului român, în toate formele lui: instituțiile, Armata, celor care veghează, celor care decid, celor care slujesc. Sigur, nu vorbesc doar cetățenilor, ci vorbesc conștiinței naționale pentru că România nu este doar un teritoriu.

România este o responsabilitate vie pe care o purtăm fiecare dintre noi, de la omul simplu la cel care o apără, la cel chemat să o conducă, la cel chemat să o protejeze, s-o păstreze așa cum am primit-o de fapt în dar de la Dumnezeu prin puterea iubirii", a declarat Călin Georgescu.

"Așadar, România astăzi nu trăiește o simplă recesiune și rezultatul dezastros de altfel inevitabil al aplicării unui model economic neoliberal globalist bazat pe datorie, pe vânzarea resurselor și pe distrugerea producției nu este o recesiune tehnică. Poate un dezastru tehnic.

Adică o iresponsabilitate administrativă care forțează acțiuni financiare fără scop, fără program, total iresponsabile împotriva poporului român. Știți cum e? Casa arde și ți se spune că nu este nimic grav, este doar un incendiu tehnic. Deci eu vă spun că acest model neoliberal revenir, este un model extractiv care este în plină prăbușire astăzi și care a fost adoptat de către clasa politică românească în decembrie 1989 și a continuat până astăzi.

Ni s-a promis dezvoltare și am primit datorii, dependență și sărăcie. Astăzi după 35 de ani pe baza acestui model extractiv și distrugător de vieți, statul român este un stat sărac, slab și înapoiat. Care este soluția? Soluția există. Ieșirea nu este prin austeritate care este total, total nefondată și prin revoluția prosperității pe care o aplicăm doar prin economia reală și prin muncă productivă. Deci nu mai așa se poate întâmpla o revenire la normalitate. Iar acest lucru l-am prezentat în programul prezentat poporului român, hrană, apă, energie", a mai declarat Călin Georgescu.

"Și spun doar atât. Că acest model economic productiv, deci încă o dată, întemeiat doar pe economia reală și pe muncă productivă și obiectivul hrană apă energie nu este o alternativă printre multe altele. Este singura soluție pentru România ca să devină o sală liberă și prosperă. Modelul productivist femiltonian a făcut din Statele Unite ale Americii una din marile puteri industriale ale lumii, iar astăzi a redevenit și a revenit de fapt în atenția tuturor. Nu există altă modalitate de revenire la normalitate. Dar fără industrie nu este viitor.

România trebuie să redevină o națiune care produce și nu o piață care consumă ce produc alții. Independența noastră economică, prosperitatea națiunii trece prin capacitatea noastră de a produce și de a ne finanța singuri. Vedeți, în vremuri de necaz, omul vrednic rămâne singur în fața și împotriva răului și acest lucru ne împuternicește să înțelegem că trebuie să ne reîntoarcem la valorile milenare care ne-au ținut uniți și ne-au făcut puternici ca națiune. Dumnezeu, patrie, familie și onoare. Vă mulțumesc!", a transmis Georgescu la ieșirea de la semnarea controlului judiciar.