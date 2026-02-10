Economistul care anunță recesiunea în România. "Vineri vom vedea dezastrul confirmat de INS"

Vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a lansat un avertisment sever cu privire la starea economiei naționale, afirmând că Institutul Național de Statistică (INS) va confirma oficial intrarea României în recesiune tehnică la sfârșitul acestei săptămâni. El a pus această criză pe seama politicilor fiscale implementate de Cabinetul Bolojan.

Peiu a remarcat, într-o declarație la Gândul, impactul imediat al acestor măsuri asupra populației.

"E ceva ce ne-a lovit țintit pe fiecare, a slăbit puterea de cumpărare, a impactat consumul."

Raportul INS de vineri: „Ochiul liber" versus cifrele oficiale

Considerat principalul economist al formațiunii AUR, Petrișor Peiu a indicat data de vineri, 13 februarie, ca fiind momentul în care datele semnalate privind PIB-ul vor valida declinul economic. Acesta susține că semnele contracției economice sunt deja vizibile în comportamentul zilnic al consumatorilor.

"A produs recesiune, vineri vom vedea oficial că suntem în recesiune. Vineri se publică raportul Institutului Național de Statistică privind creșterea economică din trimestrul 4. Dacă ne uităm la dinamica consumului, dacă ne uităm la ce vedem și noi cu ochiul liber, e recesiune."

Paradoxul TVA: Prețuri mai mari, dar încasări sub așteptări

O parte centrală a analizei lui Peiu s-a concentrat pe ineficiența majorării cotelor de TVA, care a crescut de la 19% la 21% fără a aduce plusvaloarea scontată la bugetul de stat.

Economistul a subliniat că avansul încasărilor a fost generat strict de inflație, nu de o performanță economică reală.

"Avem anul trecut o creștere a încasărilor din TVA de 10%, păi cam asta a fost inflația. Prețurile au crescut cu 10%. Or ar fi trebuit să vedem o creștere de 14-15% dacă creșterea cotelor de TVA s-ar fi făcut prezentă în încasări."

România contra curentului european

În finalul analizei, specialistul a atras atenția asupra unei discrepanțe majore între strategiile economice de la București și restul Uniunii Europene. În timp ce alte state membre caută soluții de stimulare, România pare să opteze pentru o asprime fiscală care sufocă mediul privat.

"Uniunea Europeană încearcă să relaxeze economia, iar noi înăsprim măsurile fiscale", a conchis Peiu.