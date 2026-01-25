Profesor de ASE judecă măsurile lui BoloJAF: "N-are nicio scuză să continue așa - ai luat toate măsurile fiscale și tot ai rămas în același deficit"

Profesorul de finanțe comportamentale de la Academia de Studii Economice (ASE) Adrian Mitroi afirmă că situația e atât de serioasă încât actuala formulă de guvernare nu mai are justificare să continue „în echipa și în paradigma asta", mai ales în condițiile în care, în opinia sa, măsurile adoptate au fost nepotrivite și nu au produs efecte, deși au fost epuizate aproape toate opțiunile fiscale disponibile.

Adrian Mitroi afirmă că, dacă se ia în calcul tabloul complet al ultimului an, concluzia este una extrem de dură: România a aplicat măsuri drastice, dar a rămas practic în aceeași problemă de fond. Economistul subliniază că, în termeni de deficit, țara nu pare să fi câștigat decât foarte puțin, în ciuda faptului că instrumentele fiscale au fost folosite aproape la maximum.

„Cred că este foarte puţin, având în vedere că s-au tras toate gloanţele de argint posibile din punct de vedere fiscal. Doar un procent, tu nemaiavând nicio altă soluţie, având în vedere că ai planuri ambiţioase pentru anul ăsta, de reducere cu încă un procent, cel puţin, din deficitul care oricum este foarte mare", a declarat economistul.

El susține că situația nu mai poate fi descrisă cu termeni obișnuiți, ci ca o problemă de avarie, într-un echilibru extrem de fragil. În analiza sa, Mitroi spune că, indiferent de disputa politică sau de taberele care interpretează cifrele diferit, realitatea e una singură și e confirmată de rezultat: măsurile nu au funcționat în forma și în ordinea în care au fost aplicate. „Confirmarea realităţii este clară: măsurile nu sunt potrivite, nu au avut efect", este concluzia lui Mitroi.

În aceeași linie, economistul afirmă că efectul global este dramatic, mai ales pentru că problemele grele, legate de reformă, nici măcar nu au început, iar perioada următoare va cere un efort susținut pe termen lung. Pe baza ideii că după măsuri dure România a rămas „în același deficit", Mitroi trage concluzia că actuala formulă de guvernare nu mai are legitimitate funcțională să continue în aceeași structură.

„Am luat toate măsurile astea drastice ca să stăm în acelaşi deficit. Asta este atât de grav şi de serios încât, după părerea mea - şi ăsta nu este un punct de vedere politic -, Guvernul nu are absolut niciun motiv să mai funcţioneze în echipa şi în paradigma asta", explică Mitroi. Profesorul afirmă că, în opinia sa, e nevoie de o schimbare profundă de abordare și că dispozitivul de guvernare economică ar trebui refăcut, inclusiv prin înlocuirea echipei și a tipului de măsuri, pentru că, spune el, realitatea indică o nereușită clară.