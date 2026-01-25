Profesor de ASE judecă măsurile lui BoloJAF: "N-are nicio scuză să continue așa - ai luat toate măsurile fiscale și tot ai rămas în același deficit"
Postat la: 25.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Profesorul de finanțe comportamentale de la Academia de Studii Economice (ASE) Adrian Mitroi afirmă că situația e atât de serioasă încât actuala formulă de guvernare nu mai are justificare să continue „în echipa și în paradigma asta", mai ales în condițiile în care, în opinia sa, măsurile adoptate au fost nepotrivite și nu au produs efecte, deși au fost epuizate aproape toate opțiunile fiscale disponibile.
Adrian Mitroi afirmă că, dacă se ia în calcul tabloul complet al ultimului an, concluzia este una extrem de dură: România a aplicat măsuri drastice, dar a rămas practic în aceeași problemă de fond. Economistul subliniază că, în termeni de deficit, țara nu pare să fi câștigat decât foarte puțin, în ciuda faptului că instrumentele fiscale au fost folosite aproape la maximum.
„Cred că este foarte puţin, având în vedere că s-au tras toate gloanţele de argint posibile din punct de vedere fiscal. Doar un procent, tu nemaiavând nicio altă soluţie, având în vedere că ai planuri ambiţioase pentru anul ăsta, de reducere cu încă un procent, cel puţin, din deficitul care oricum este foarte mare", a declarat economistul.
El susține că situația nu mai poate fi descrisă cu termeni obișnuiți, ci ca o problemă de avarie, într-un echilibru extrem de fragil. În analiza sa, Mitroi spune că, indiferent de disputa politică sau de taberele care interpretează cifrele diferit, realitatea e una singură și e confirmată de rezultat: măsurile nu au funcționat în forma și în ordinea în care au fost aplicate. „Confirmarea realităţii este clară: măsurile nu sunt potrivite, nu au avut efect", este concluzia lui Mitroi.
În aceeași linie, economistul afirmă că efectul global este dramatic, mai ales pentru că problemele grele, legate de reformă, nici măcar nu au început, iar perioada următoare va cere un efort susținut pe termen lung. Pe baza ideii că după măsuri dure România a rămas „în același deficit", Mitroi trage concluzia că actuala formulă de guvernare nu mai are legitimitate funcțională să continue în aceeași structură.
„Am luat toate măsurile astea drastice ca să stăm în acelaşi deficit. Asta este atât de grav şi de serios încât, după părerea mea - şi ăsta nu este un punct de vedere politic -, Guvernul nu are absolut niciun motiv să mai funcţioneze în echipa şi în paradigma asta", explică Mitroi. Profesorul afirmă că, în opinia sa, e nevoie de o schimbare profundă de abordare și că dispozitivul de guvernare economică ar trebui refăcut, inclusiv prin înlocuirea echipei și a tipului de măsuri, pentru că, spune el, realitatea indică o nereușită clară.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
După ce s-a lăudat că gazele vor fi mai ieftine, incompetentul ministru al Energiei susține majorări de 5% după ridicarea plafonului. Experții vorbesc de 10-15% pana la finele anului
Facturile romanilor nu vor crește exponențial odata cu liberalizarea pieței de gaze, spune ministrul Energiei, Bogdan Iv ...
-
George Simion e ca și "terminat politic" - Liderul AUR a intrat în vizorul organizației evreiești B'nai B'rith care îi cere capul la Departamentul de Stat
B'nai B'rith International - cea mai veche, mai cunoscuta și mai puternica organizație evreiasca de caritate, advocacy ș ...
-
Tudor Chirilă îl face praf pe Sorin Grindeanu: „Răspândește știri false". Artistul neagă că a participat la discuțiile despre modificarea Legilor Justiției
Tudor Chirila a reacționat extrem de dur dupa ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a ironizat public și a pus sub semnul i ...
-
Paradoxul legii care restricționează cumulul pensie-salariu: Șeful SPP, direct vizat, trebuie să avizeze proiectul
Astazi a intrat, in prima lectura, pe masa Guvernului Romaniei noul proiect de Lege privind unele masuri aplicabile func ...
-
Mușcăturile Premierilor pe tema "Who's the bitch?" - Orban sare la beregata lui Ciolacu, care îl mârâise pe Bolojan după lătrăul de Grindeanu. Pe spate, madam Docuz!
Asistam la o adevarata sfașiere-n haita. Haita premierilorl, caci toti implicatii au trecut ca șefi pe la Palatul Victor ...
-
Mircea Dinescu îi atacă pe Nicușor Dan și Bolojan după ce partidul lui Simion a crescut în sondaje: "Incompetența a umflat AUR peste PSD și PNL"
Mircea Dinescu ii considera principali vinovați pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan pentru creșterea in sondaje a partidul lu ...
-
Ciolacu îl atacă pe Bolojan și-i dă la "operație"! Ciolacu: "Bolojan, tu ești doar un zapciu al austerității. Nu ai scăzut nici un deficit. Ai făcut doar o scamatorie contabilă"
Fostul premier Marcel Ciolacu lanseaza un atac de o duritate fara precedent impotriva actualului premier, Ilie Bolojan. ...
-
Lavinia Șandru (PUSL): „România a sprijinit Ucraina, dar cine a sprijinit românii din Ucraina?"
Purtatorul de cuvant al Partidului Umanist Social Liberal, Lavinia Șandru, critica ferm excluderea Romaniei din lista st ...
-
Rareș Bogdan: "Comisarii dumneavoastră tac și întreaga Comisie preferă sfidarea în locul informării!"
Europarlamentarul roman Rareș Bogdan a avut un discurs extrem de critic legat de actiunile Comieiei Europene in prvința ...
-
Acordul MercosURSULA: Agricultorii români se alătură fermierilor din mai multe țări UE la un protest masiv. Peste 10.000 de fermieri sunt așteptați la Strasbourg
Un protest de amploare are loc, marți, in fața Parlamentului European, fața de semnarea acordului comercial UE-Mercosur. ...
-
Ministrul Finanțelor anunță calendarul aprobării: "Bugetul pe 2026 în linie dreaptă!"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni ca, impreuna cu partidele din coaliția de guvernare, a fost agrea ...
-
Miniștri și consilieri cu viziuni neo-marxist-globaliste reprezintă România la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ne costă 300.000 de euro
Romania va participa la editia din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos cu cea mai consistenta delegatie guvern ...
-
Theodor Stolojan face praf planul lui Bolojan pentru reforma din administrație: Măsuri pompieristice!
Fostul premier și președinte PNL Theodor Stolojan critica in termeni foarte duri planul premierului Ilie Bolojan de a re ...
-
Călin Popescu Tăriceanu despre programul SAFE: „Un fel de cadou otrăvit. O să le dăm la fier vechi"
Un fost premier avertizeaza asupra programului SAFE. Primim o suma fabuloasa, 16 miliarde de euro, dar este un cadou otr ...
-
Ursula von der Leyen sărbătorește acordul Mercosur cu președintele Braziliei în timp ce în Europa se ridică un mare val de proteste
Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sarbatorit vi ...
-
Traian Băsescu îl acuză pe Trump că minte și dezvăluie planul președintelui SUA: "Dar ce mă îngrijorează?"
Fostul președinte Traian Basescu il face pe Donald Trump mincinos și explica care ar fi adevaratele intenții ale președi ...
-
Primarii PSD boicotează întâlnirea cu Ilie Bolojan: Premierul „Taie-Tot", acest propovăduitor al austerităţii
Primarii PSD din judetul Iasi nu vor participa la intalnirea cu premierul Ilie Bolojan, care va fi prezent vineri in mun ...
-
Lista miniștrilor care își ascund CV-ul. Situația e și mai gravă în Parlament: 100 de aleși nu și l-au publicat
CV-urile a circa 100 de parlamentari lipsesc de pe site-ul Legislativului, iar pe pagina Guvernului condus de Ilie Boloj ...
-
Răspunsul lui Nicușor Dan după declarațiile despre unire date de Maia Sandu. Care este calea de a fi împreună
Președintele Nicușor Dan subliniaza ca Republica Moldova ramane o prioritate a politicii externe a Romaniei și reafirma ...
-
Era normal să se intample asa fata de aberatiile lui Ilie Bolojan: Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile privind avansul economiei româneşti
Economia romaneasca a inregistrat anul trecut o crestere de 0,8%, fata de un avans de 1,3% prognozat in luna iunie a anu ...
-
Statul a virat milioane către partide. PSD și AUR, marii beneficiari - cifrele oficiale AEP
Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a publicat miercuri situația subvențiilor acordate partidelor politice de la bug ...
-
Experții internaționali au validat măsurile luate de România. Ministrul de Finanțe: "În 2026 sunt pregătiți să aderăm la OCDE"
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, s-a intalnit cu experții care evalueaza Romania in vederea aderarii la OCDE. Com ...
-
Europarlamentarul Luis Lazarus: "Ursula von der Leyen nu a avut un mandat din partea statelor membre și a Parlamentului European pentru a semna Acordul Mercosur"
Eurodeputatul Luis Lazarus afirma ca semnarea tratatului Mercosur de catre președinta Comisiei Europene nu s-a aflat pe ...
-
Fost ministru PSD al Apărării: "USR pare să aibă resurse inepuizabile de neterminați"
Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, lanseaza un atac dur la adresa USR și a lui Radu Miruța, actualul ministru al ...
-
Lavinia Șandru acuză USR: „Prin presiunea asupra Justiției se încearcă confiscarea României"
Lavinia Șandru afirma ca atacul declanșat de USR la adresa ministrului Justiției nu este un episod izolat, ci face parte ...
-
Călin Georgescu critică acordul Mercosur: "Când eu prezentam programul hrană-apă-energie unii râdeau. Fiecare cu ce poate"
Calin Georgescu s-a prezentat marți, 13 ianuarie, la secția de Poliție din Buftea, pentru a semna controlul judiciar, ma ...
-
Regimul BoloDan: Spitalele din România în epoca de gheață. Intervenții chirurgicale amânate din cauza unei avarii la instalația termică din București
Mai multe spitale din Capitala se confrunta cu probleme la incalzire, iar la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Ilies ...
-
Romania dă raportul în fața OCDE, în Franța, după cele mai recente creșteri de taxe: Nazare face o promisiune, direct din Paris
Romania da raportul in fața OCDE dupa cele mai recente creșteri de taxe, impuse și de la nivel european pentru ca țara n ...
-
Cum vrea Maia Sandu să se unească Moldova cu România în ciuda faptului că populația de peste Prut nu vrea VIDEO
Într-un interviu amplu acordat publicației britanice „The Rest Is Politics", președinta Republicii Moldova, ...
-
Proiect în Parlament pentru legalizarea și taxarea prostituției
Un proiect depus in Parlament de catre deputatul PNL, Ion Iordache, prevede legalizarea și impozitarea prostituției. Pro ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu