Acuzații pe Sprânceană despre George Simion: "Era băut și a încercat în SUA scoaterea României din programul Visa Waiver pentru capital politic"

Dragoș Sprînceană, fost emisar special al României pentru relația cu SUA a făcut acuzații fără precedent. Afaceristul român stabilit în Statele Unite și prezentat în trecut drept un „emisar" al fostului premier Marcel Ciolacu susține că liderul AUR, George Simion, ar fi acționat în mod direct împotriva intereselor României, încercând să negocieze scoaterea țării din Programul Visa Waiver, într-un moment extrem de sensibil pentru relația bilaterală cu SUA.

Potrivit relatării sale, episodul ar fi avut loc chiar în ziua turului al doilea al alegerilor, la doar patru ore după ce România fusese exclusă temporar din program, situație care risca să compromită ani de demersuri diplomatice. Sprînceană afirmă că a intervenit personal pentru a corecta situația, purtând discuții la nivel înalt cu oficiali-cheie ai administrației americane. El mai spune că Simion era "băut".

„Adevărul gol goluț este ca EU PERSONAL m-am luptat pentru România în acea zi non-stop după discuțiile directe cu Secretara Departamentului de Securitate Națională - Kristi Noem și indirecte cu Secretarul de Stat - Marco Rubio și Vice Președintele Statelor Unite - J.D. Vance. Discuțiile au durat cam 4 ore și România a fost reintrodusă pentru reevaluare", a scris Sprînceană, precizând că autoritățile americane, în mod normal, ar fi solicitat retrimiterea completă a dosarului către State Department și Departamentul pentru Securitate Internă, condiție necesară pentru reluarea procedurii de analiză.

Partea cea mai gravă a mesajului apare atunci când Sprînceană descrie întâlnirea cu liderul AUR, desfășurată după revenirea sa în România. Aceasta ar fi avut loc în contextul interviurilor electorale realizate alături de Trey Trainor, președintele Comisiei Federale Electorale Americane, și de Aaron Gentry. În acest cadru, Sprînceană susține că ar fi aflat direct de la George Simion detalii despre demersuri făcute în defavoarea României.

„Am aflat cu stupoare la întâlnirea cu domnul George Simion, care fiind băut în momentul interviului, prin admisia lui personală, că a făcut lobby și cu cine exact, împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției", afirmă Sprînceană.

El susține că scopul acestor acțiuni ar fi fost obținerea unui avantaj politic intern, prin folosirea unei crize diplomatice majore în lupta electorală. În același mesaj, Sprînceană acuză partidele PSD, PNL și USR de lipsă totală de reacție ulterioară, afirmând că nu ar fi făcut niciun demers de follow-up după ce România a fost reintrodusă în procedura de reevaluare. „Partea tristă este ca ar fi trebuit să dau vina doar pe PSD, PNL și USR pentru incompetentă! Nici măcar nu au făcut follow-up după, fiindcă nu le-a păsat", a mai scris acesta.

Declarațiile lui Sprînceană apar într-un context tensionat, marcat de vizita recentă a lui George Simion în Statele Unite, unde liderul AUR a participat la evenimente organizate de cercuri conservatoare americane și a fost primit de Brian Brown, președintele Organizației Mondiale a Familiei, o figură controversată din cauza legăturilor documentate cu actori politici și economici pro-ruși, inclusiv cu fostul președinte comunist al Republicii Moldova, Igor Dodon.

Sprînceană susține că tentativele lui Simion de a obține întâlniri la nivel înalt în SUA au fost în mare parte eșuate. „În afară de 2-3 congressmen, nimeni notabil nu a vrut să se întâlnească cu el", afirmă acesta, adăugând că Departamentul de Stat ar deține un raport critic la adresa liderului AUR, realizat inclusiv de el și de Trey Trainor.

Postarea conține și un avertisment explicit adresat celor care îi contestă afirmațiile. „Dacă cineva are tupeul să comenteze, sau are tupeul să spună ca ce am scris mai sus nu este adevărat, pot să fac publice conversațiile direct la TV și o să aduc și niște americani să dea mărturie".