Acuzații pe Sprânceană despre George Simion: "Era băut și a încercat în SUA scoaterea României din programul Visa Waiver pentru capital politic"
Postat la: 06.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Dragoș Sprînceană, fost emisar special al României pentru relația cu SUA a făcut acuzații fără precedent. Afaceristul român stabilit în Statele Unite și prezentat în trecut drept un „emisar" al fostului premier Marcel Ciolacu susține că liderul AUR, George Simion, ar fi acționat în mod direct împotriva intereselor României, încercând să negocieze scoaterea țării din Programul Visa Waiver, într-un moment extrem de sensibil pentru relația bilaterală cu SUA.
Potrivit relatării sale, episodul ar fi avut loc chiar în ziua turului al doilea al alegerilor, la doar patru ore după ce România fusese exclusă temporar din program, situație care risca să compromită ani de demersuri diplomatice. Sprînceană afirmă că a intervenit personal pentru a corecta situația, purtând discuții la nivel înalt cu oficiali-cheie ai administrației americane. El mai spune că Simion era "băut".
„Adevărul gol goluț este ca EU PERSONAL m-am luptat pentru România în acea zi non-stop după discuțiile directe cu Secretara Departamentului de Securitate Națională - Kristi Noem și indirecte cu Secretarul de Stat - Marco Rubio și Vice Președintele Statelor Unite - J.D. Vance. Discuțiile au durat cam 4 ore și România a fost reintrodusă pentru reevaluare", a scris Sprînceană, precizând că autoritățile americane, în mod normal, ar fi solicitat retrimiterea completă a dosarului către State Department și Departamentul pentru Securitate Internă, condiție necesară pentru reluarea procedurii de analiză.
Partea cea mai gravă a mesajului apare atunci când Sprînceană descrie întâlnirea cu liderul AUR, desfășurată după revenirea sa în România. Aceasta ar fi avut loc în contextul interviurilor electorale realizate alături de Trey Trainor, președintele Comisiei Federale Electorale Americane, și de Aaron Gentry. În acest cadru, Sprînceană susține că ar fi aflat direct de la George Simion detalii despre demersuri făcute în defavoarea României.
„Am aflat cu stupoare la întâlnirea cu domnul George Simion, care fiind băut în momentul interviului, prin admisia lui personală, că a făcut lobby și cu cine exact, împotriva României pentru a fi scoasă din Programul Visa Waiver pentru a câștiga el capital electoral împotriva coaliției", afirmă Sprînceană.
El susține că scopul acestor acțiuni ar fi fost obținerea unui avantaj politic intern, prin folosirea unei crize diplomatice majore în lupta electorală. În același mesaj, Sprînceană acuză partidele PSD, PNL și USR de lipsă totală de reacție ulterioară, afirmând că nu ar fi făcut niciun demers de follow-up după ce România a fost reintrodusă în procedura de reevaluare. „Partea tristă este ca ar fi trebuit să dau vina doar pe PSD, PNL și USR pentru incompetentă! Nici măcar nu au făcut follow-up după, fiindcă nu le-a păsat", a mai scris acesta.
Declarațiile lui Sprînceană apar într-un context tensionat, marcat de vizita recentă a lui George Simion în Statele Unite, unde liderul AUR a participat la evenimente organizate de cercuri conservatoare americane și a fost primit de Brian Brown, președintele Organizației Mondiale a Familiei, o figură controversată din cauza legăturilor documentate cu actori politici și economici pro-ruși, inclusiv cu fostul președinte comunist al Republicii Moldova, Igor Dodon.
Sprînceană susține că tentativele lui Simion de a obține întâlniri la nivel înalt în SUA au fost în mare parte eșuate. „În afară de 2-3 congressmen, nimeni notabil nu a vrut să se întâlnească cu el", afirmă acesta, adăugând că Departamentul de Stat ar deține un raport critic la adresa liderului AUR, realizat inclusiv de el și de Trey Trainor.
Postarea conține și un avertisment explicit adresat celor care îi contestă afirmațiile. „Dacă cineva are tupeul să comenteze, sau are tupeul să spună ca ce am scris mai sus nu este adevărat, pot să fac publice conversațiile direct la TV și o să aduc și niște americani să dea mărturie".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Congresul PUSL deschide un nou proiect național: este inițiată Alianța Binelui Comun
Congresul Național al Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), desfașurat vineri, 6 februarie, la Ploiești, a reunit sute ...
-
Cum vrea Ministerul Finanțelor să accelereze relansarea economică: stimulente fiscale, investiții strategice, granturi și măsuri pentru IMM-uri
Ministerul Finanțelor a publicat azi in transparența un pachet legislativ ce vizeaza instituirea unor mecanisme de susți ...
-
Dan Dungaciu: "Raportul SUA nu este un document oficial și nu este dedicat României"
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a recunoscut ca raportul invocat in dezbaterile recente despre alegerile din Roma ...
-
Ce-a mai gândit Bolojan: "Vom renunța la plafonarea prețurilor la gaze. Vom avea un preț administrat pentru consumatorii casnici și pentru agentul termic"
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri o serie de masuri care vor fi aprobate in urmatoarele ședințe de Guvern, print ...
-
Rareș Bogdan s-a dezlănțuit împotriva lui Ilie Bolojan: "O decizie greșită, aberantă!"
Europarlamentarul Rareș Bogdan a facut acuzații extrem de grave la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care il acuza ca ...
-
România e vulnerabilă în fața UE Inc. O improvizație fiscală și o administrație ca un mecanism de distribuire a resurselor către rețelele de putere
De ce se vorbește in aceste zile despre aderarea Romaniei la zona euro și despre proiectul de țara care ar putea fi gand ...
-
Ilie de la Șpăgărie: Bolojan este pentru a doua oara mentionat de DNA intr-un nou dosar de mită intermediata pentru un om de afaceri
Este cel putin a doua oara cand informatii care apar in presa de la DNA arata ca existau persoane in PNL care cereau spa ...
-
PSD și PUSL anunță formarea unui grup comun în Consiliul General al Capitalei: colaborare pentru decizii mai coerente în administrația Bucureștiului
Consilierii generali ai Partidului Social Democrat și ai Partidului Umanist Social Liberal au decis sa constituie un gru ...
-
Culisele negocierilor din PSD: bani pentru pensionari, fond de solidaritate între orașe și dispute pe relansarea economică
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a discutat miercuri, cu miniștrii partidului, principalele linii de negociere pentru ...
-
Război în tabăra suveranistă: "George Simion i-a furat identitatea lui Călin Georgescu! Trădători ordinari!"
Fostul senator Gelu Vișan lanseaza acuzații extrem de dure la adresa liderului AUR, George Simion, pe care il acuza ca a ...
-
România intră într-o nouă etapă economică: Semnalul lui Alexandru Nazare înainte de bugetul pe 2026
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni ca Guvernul se afla in etapa de pregatire a bugetului pentru 202 ...
-
Profesor de ASE judecă măsurile lui BoloJAF: "N-are nicio scuză să continue așa - ai luat toate măsurile fiscale și tot ai rămas în același deficit"
Profesorul de finanțe comportamentale de la Academia de Studii Economice (ASE) Adrian Mitroi afirma ca situaț ...
-
După ce s-a lăudat că gazele vor fi mai ieftine, incompetentul ministru al Energiei susține majorări de 5% după ridicarea plafonului. Experții vorbesc de 10-15% pana la finele anului
Facturile romanilor nu vor crește exponențial odata cu liberalizarea pieței de gaze, spune ministrul Energiei, Bogdan Iv ...
-
George Simion e ca și "terminat politic" - Liderul AUR a intrat în vizorul organizației evreiești B'nai B'rith care îi cere capul la Departamentul de Stat
B'nai B'rith International - cea mai veche, mai cunoscuta și mai puternica organizație evreiasca de caritate, advocacy ș ...
-
Tudor Chirilă îl face praf pe Sorin Grindeanu: „Răspândește știri false". Artistul neagă că a participat la discuțiile despre modificarea Legilor Justiției
Tudor Chirila a reacționat extrem de dur dupa ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a ironizat public și a pus sub semnul i ...
-
Paradoxul legii care restricționează cumulul pensie-salariu: Șeful SPP, direct vizat, trebuie să avizeze proiectul
Astazi a intrat, in prima lectura, pe masa Guvernului Romaniei noul proiect de Lege privind unele masuri aplicabile func ...
-
Mușcăturile Premierilor pe tema "Who's the bitch?" - Orban sare la beregata lui Ciolacu, care îl mârâise pe Bolojan după lătrăul de Grindeanu. Pe spate, madam Docuz!
Asistam la o adevarata sfașiere-n haita. Haita premierilorl, caci toti implicatii au trecut ca șefi pe la Palatul Victor ...
-
Mircea Dinescu îi atacă pe Nicușor Dan și Bolojan după ce partidul lui Simion a crescut în sondaje: "Incompetența a umflat AUR peste PSD și PNL"
Mircea Dinescu ii considera principali vinovați pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan pentru creșterea in sondaje a partidul lu ...
-
Ciolacu îl atacă pe Bolojan și-i dă la "operație"! Ciolacu: "Bolojan, tu ești doar un zapciu al austerității. Nu ai scăzut nici un deficit. Ai făcut doar o scamatorie contabilă"
Fostul premier Marcel Ciolacu lanseaza un atac de o duritate fara precedent impotriva actualului premier, Ilie Bolojan. ...
-
Lavinia Șandru (PUSL): „România a sprijinit Ucraina, dar cine a sprijinit românii din Ucraina?"
Purtatorul de cuvant al Partidului Umanist Social Liberal, Lavinia Șandru, critica ferm excluderea Romaniei din lista st ...
-
Rareș Bogdan: "Comisarii dumneavoastră tac și întreaga Comisie preferă sfidarea în locul informării!"
Europarlamentarul roman Rareș Bogdan a avut un discurs extrem de critic legat de actiunile Comieiei Europene in prvința ...
-
Acordul MercosURSULA: Agricultorii români se alătură fermierilor din mai multe țări UE la un protest masiv. Peste 10.000 de fermieri sunt așteptați la Strasbourg
Un protest de amploare are loc, marți, in fața Parlamentului European, fața de semnarea acordului comercial UE-Mercosur. ...
-
Ministrul Finanțelor anunță calendarul aprobării: "Bugetul pe 2026 în linie dreaptă!"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni ca, impreuna cu partidele din coaliția de guvernare, a fost agrea ...
-
Miniștri și consilieri cu viziuni neo-marxist-globaliste reprezintă România la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ne costă 300.000 de euro
Romania va participa la editia din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos cu cea mai consistenta delegatie guvern ...
-
Theodor Stolojan face praf planul lui Bolojan pentru reforma din administrație: Măsuri pompieristice!
Fostul premier și președinte PNL Theodor Stolojan critica in termeni foarte duri planul premierului Ilie Bolojan de a re ...
-
Călin Popescu Tăriceanu despre programul SAFE: „Un fel de cadou otrăvit. O să le dăm la fier vechi"
Un fost premier avertizeaza asupra programului SAFE. Primim o suma fabuloasa, 16 miliarde de euro, dar este un cadou otr ...
-
Ursula von der Leyen sărbătorește acordul Mercosur cu președintele Braziliei în timp ce în Europa se ridică un mare val de proteste
Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sarbatorit vi ...
-
Traian Băsescu îl acuză pe Trump că minte și dezvăluie planul președintelui SUA: "Dar ce mă îngrijorează?"
Fostul președinte Traian Basescu il face pe Donald Trump mincinos și explica care ar fi adevaratele intenții ale președi ...
-
Primarii PSD boicotează întâlnirea cu Ilie Bolojan: Premierul „Taie-Tot", acest propovăduitor al austerităţii
Primarii PSD din judetul Iasi nu vor participa la intalnirea cu premierul Ilie Bolojan, care va fi prezent vineri in mun ...
-
Lista miniștrilor care își ascund CV-ul. Situația e și mai gravă în Parlament: 100 de aleși nu și l-au publicat
CV-urile a circa 100 de parlamentari lipsesc de pe site-ul Legislativului, iar pe pagina Guvernului condus de Ilie Boloj ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu