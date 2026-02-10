Diana Șoșoacă riscă să rămână fără imunitate. A fost chemată la audieri în Parlamentul European

Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă va fi invitată la două audieri în fața Comisiei pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European, pe 24 februarie și 24 martie, în procedura privind ridicarea imunității sale parlamentare.

Dacă nu se va prezenta, comisia ar putea decide oricum să recomande ridicarea imunității, astfel încât plenul PE să poată vota în luna aprilie, au declarat pentru Agerpres surse europarlamentare.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat în octombrie anul trecut că a primit din partea autorităților române o cerere oficială de ridicare a imunității pentru Diana Șoșoacă. Solicitarea a fost înaintată Comisiei JURI, care este responsabilă de astfel de proceduri.

Parchetul General a cerut în septembrie Parlamentului European ridicarea imunității eurodeputatei pentru mai multe infracțiuni, printre care și propagandă legionară. În reacție, Șoșoacă a calificat demersul drept „o tentativă de execuție politică".

Potrivit Regulamentului de procedură al Parlamentului European, deputatul vizat poate: să ofere explicații în fața Comisiei JURI; să prezinte documente și probe scrise considerate relevante;

să participe doar la audierea proprie, nu și la dezbaterile interne privind cazul.

Eurodeputatul poate renunța la dreptul de a fi audiat, însă comisia poate continua procedura în lipsa sa.