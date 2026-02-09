Scandal cultural: Viorica Dăncilă acuză Le Monde de denigrarea iei românești

Fostul prim-ministru al României, Viorica Dăncilă, a lansat un atac dur la adresa publicației franceze Le Monde, după apariția unui articol în care ia românească este prezentată într-un context politizat, fiind sugerată asocierea acesteia cu un curent ideologic. Dăncilă califică demersul drept o gravă ofensă la adresa identității naționale și o denaturare a realității culturale românești.

„Este absolut jignitor ca un simbol sacru al identității noastre să fie prezentat ca un instrument de divizare politică", a transmis fostul premier, subliniind că ia românească reprezintă continuitate, tradiție și respect față de moștenirea culturală, nu un mesaj ideologic. Ea amintește că, în comunitățile din România, portul popular este purtat la biserică și la sărbători din dragoste pentru tradiție, nu pentru a susține vreo agendă politică.

Viorica Dăncilă atrage atenția asupra responsabilității presei internaționale atunci când abordează simboluri culturale ale altor popoare și avertizează că prezentarea iei drept „simbol ideologic controversat" riscă să legitimeze interpretări eronate și să creeze diviziuni artificiale. În acest context, fostul prim-ministru solicită scuze publice adresate poporului român pentru modul în care a fost tratat unul dintre cele mai puternice simboluri ale identității sale culturale.

„Port cu mândrie ia românească și aștept ca respectul pentru cultura și tradițiile noastre să fie restabilit", a conchis Dăncilă, cerând ca simbolurile naționale ale României să fie prezentate cu onestitate și respect în presa internațională.