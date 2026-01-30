Ilie de la Șpăgărie: Bolojan este pentru a doua oara mentionat de DNA intr-un nou dosar de mită intermediata pentru un om de afaceri

Este cel putin a doua oară cand informatii care apar in presa de la DNA arata ca existau persoane in PNL care cereau spagi pentru intalniri aranjate cu liderul partidului si actual premier al României, Ilie Bolojan.

Sa ne reamintim ca in noiembrie 2025 a izbucnit scandalul legat de omul de afaceri Fanel Bogos, caruia - conform informatiilor DNA - seful PNL Vaslui, Mihai Barbu, i-a cerut spaga pentru a media o intalnire cu Bolojan legat de afaeri cu ferme de pui. In acest caz, apga totala a fost de 1,5 milioane de euro pentru a se incasa o despagubire de 3 milioane de euro pentru afectarea unor ferme de 230.000 de pui. Adica spaga a fost la jumatate.

Acum aflam ca avocata de la PNL sector 1, Adriana Georgescu, care spunea ca e fosta "gagica" lui Ludovic Orban, cerea bani si spagi, intre altele de la omul de afaceri Jean Paul Tucan, pentru a intermedia tot o intalnire cu Ilie Bolojan, contra 500.000 de euro. Patron al JT Grup Oil SA și fost lider PNL Năvodari, Tucan se confruntă cu două dosare penale. În august 2025, Parchetul European (EPPO) l-a trimis în judecată pentru folosirea frauduloasă a fondurilor europene, fiind acuzat că și-ar fi construit o locuință personală cu banii destinați unui proiect de port turistic. În paralel, DNA îl anchetează într-un dosar privind presupuse acte de corupție legate de Portul Constanța.

In cabinetul Bolojan au mai existat anul trecut inca trei mari scandaluri legate de spagi foarte mari legate de Dragos Atanasiu - vicepremier, Ionut Mosteanu - ministru al Apărării, Ciprian Serban - ministru al Transporturilor.