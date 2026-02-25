"Ghilotina" lui Ilie Bolojan: Taie în carne vie la bugetarii normali și crește numărul bugetarilor de lux. Sindicaliștii acuză o acțiune de epurare
Postat la: 25.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Administrația publică din România se pregătește pentru cel mai dur șoc organizațional din ultimele decenii. Noua strategie guvernamentală vizează desființarea a aproximativ 45.600 de posturi și o reducere masivă a cheltuielilor de personal.
Dacă în zona personalului cu funcții de execuție, Ilie Bolojan taie serios, în zona șefilor se îngroașă rândurile acestora. Prin această OUG se revine la vechea schemă și va fi nevoie de mai puține funcții de execuție pentru a avea nevoie de un șef.
Sindicatele acuză Guvernul că prin această creștere a numărului de șefi, de fapt, se începe marea epurare în sistemul de stat, asta pentru că șefii vor fi mai mulți, iar personalul de execuție va fi sacrificat.
"Se revine la nr. de posturi anterior modificării aduse prin Legea nr. 296/2023, respectiv: serviciu 7+1 (comparativ cu 10+1 cât este acum), direcție 15+1 (comparativ cu 20+1 cât este acum), direcție generală 25+1 (comparativ cu 35+1 cât este în prezent) normativele de personal se vor aplica și pentru personalul contractual."., se arată în OUG.
Lovitura de grație este dată administrației locale. Numărul maxim de posturi din primării și consilii județene se reduce drastic cu 30%. Primarii au termen până la 1 iulie 2026 să finalizeze organigramele „suple". Nici Prefecturile nu sunt cruțate, acestea fiind obligate să elimine 25% din posturi.
Mesajul este clar: cine nu performează cu mai puțini oameni, va trebui să taie salariile pentru a se încadra în noile limite bugetare.
Reforma urcă până la vârful Executivului. Cabinetele demnitarilor sunt reduse la jumătate:
Premierul rămâne cu doar 5 consilieri (față de 9).
Secretarii de stat pierd un asistent, rămânând cu un singur om la cabinet.
Funcția de inspector guvernamental se desființează, personalul fiind trimis direct în „corpul de rezervă".
"Se stabilesc noi limite maxime pentru personalul de la cabinetele demnitarilor. Numărul consilierilor pe cabinetul premierului se reduce de la 9 la 5, cel pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu și ministrului se reduce de la 6 la 5, cel pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu, secretarului general al Guvernului, șefului Cancelariei Prim-Ministrului, se reduce de la 4 la 3, pentru secretar de stat și consilier de stat se reduce de la 2 la 1. Reducerea numărului de posturi se va aplica și pentru cabinetele aleșilor locali.", se arată în OUG.
Modelul de management privat este impus cu forța la stat. Șefii din instituții nu mai sunt „pe viață":
Mobilitate obligatorie: Înalții funcționari vor avea mandate de doar 3 ani, iar șefii de direcții 5 ani, cu o singură reînnoire posibilă.
Testare periodică: Evaluarea nu mai este o formalitate. Apar indicatori obligatorii de performanță și mecanisme de verificare a cunoștințelor prin testare.
Structuri mai mari pentru un șef: Se revine la normativele stricte - un serviciu se poate înființa doar cu minim 7 subalterni (nu 10 ca până acum), iar o direcție cu minim 15.
Indemnizația de doctorat, adesea folosită ca un bonus automat, este plafonată la 500 de lei brut și va fi acordată sub o condiție drastică: funcționarul trebuie să demonstreze lunar, prin atribuții cuantificabile, cum aduce plus-valoare instituției prin titlul său științific.
Poliția Locală intră și ea la regim: norma de personal se diluează de la 1 polițist la 1.000 de locuitori la 1/1.200, iar comunele mici (sub 4.500 locuitori) nu mai pot avea poliție locală dacă nu și-o plătesc integral din venituri proprii.
"Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 Iei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.", se arată în OUG.
Guvernul estimează că „marea tăiere" va salva 1,6 miliarde de lei în 2026, suma urmând să sară de 3 miliarde de lei în 2027. Chiar și sistemele de forță (Apărare și Interne) sunt vizate, unde reducerile de cheltuieli vor fi compensate prin creșterea vârstei de pensionare militară.
„Statul nu mai poate fi un azil de noapte pentru pilele politice", pare a fi mesajul din spatele acestui act normativ care promite să transforme radical fața birocrației românești până în vara anului 2026.
Principalele modificări ale actului normativ au în vedere următoarele aspecte:
A. Reducerea numărului de posturi și a cheltuielilor de personal din administrația centrală și locală
a. Reduceri de posturi și de cheltuieli, precum și reorganizarea instituțiilor publice
- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei OUG, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, stabilit pentru anul 2025 și luând în considerare populația comunicată de Institutul Național de Statistică la 1 ianuarie 2024, se reduce cu 30%. Reducerea cu 30% a numărului de posturi nu trebuie să conducă la depășirea unui procent mai mare de 20% aplicat posturilor ocupate. Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului/al consiliului județean, precum şi instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se realizează până cel târziu la data de 1 iulie 2026. Alternativ și temporar, în anul 2026, se pot diminua cheltuielile salariale pentru posturile ce ar trebui desființate. În acest caz, în anul 2027 se vor reduce posturile.
- Începând cu intrarea în vigoare a OUG, numărul total de posturi din instituțiile prefectului se reduce cu 25%. Reorganizarea se finalizează până cel târziu la data de 1 iulie 2026. Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% centralizat pe ordonator principal de credite nu se aplică instituțiilor prefectului.
- Se desființează funcția de inspector guvernamental și se transferă personalul în corpul de rezervă.
- Se reduc cu 10%, față de cheltuielile de personal înregistrate în anul 2025, cheltuielile de personal, care nu includ tranșele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială scadente în acest an, din cadrul Guvernului, ministerelor, altor organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și a ministerelor, instituțiilor aflate în subordinea, coordonarea, respectiv sub autoritatea ministerelor și a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, din autoritățile administrative autonome. Fac excepție cheltuielile de personal aferente unităților și instituțiilor din învățământul de stat, spitalelor publice, serviciilor publice de ambulanță și a centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu, a cheltuielilor de personal aferente instituțiilor publice din domeniul culturii aflate în subordinea sau coordonarea autorităților administrației publice centrale precum și a cheltuielilor de personal aferente instituțiilor publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională".
Reducerea calculată se împarte la 12 și se înmulțește cu numărul lunilor pentru care se implementează măsura. Cheltuielile de personal supuse reducerii nu includ tranșele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială scadente în acest an.
Măsurile de reducere a cheltuielilor de personal se aprobă și se aplică până la data de 1 iulie 2026, iar implementarea pentru atingerea obiectivelor privind reducerea cheltuielilor de personal se face în intervalul 1 iulie - 31 decembrie 2026.
- În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Culturii are obligația de a iniția măsuri legislative și administrative cu privire la instituțiile publice din domeniul culturii, pentru reducerea impactului financiar al aplicării dispozițiilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, asupra bugetului de stat și bugetului autorităților administrației publice locale.
- Pentru instituțiile publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională", reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal este compensată de efectele generate de implementarea reformei sistemului pensiilor militare de stat. În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne, modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, în scopul creșterii etapizate și progresive a vârstei standard de pensionare, cu aplicarea unor măsuri tranzitorii și fără afectarea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale pentru obţinerea unei pensii de serviciu la data adoptării actului normativ."
b. Diminuarea sporului de doctorat
- Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 Iei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.
c. Modificări privind funcția publică:
- Mobilitatea prin rotație, prin ocuparea postului pentru o perioadă (mandat) de 3 ani (înalt funcționar public) și 5 ani (funcțiile publice de conducere sensibile din autorități publice centrale), reînnoibil o dată pe același post în aceeași instituție + Evaluarea multianuală la finalul mandatului.
- Exercitarea funcțiilor publice cu timp parțial - pentru autoritățile publice locale, posibilitatea ocupării posturilor cu ½ normă, inclusiv a 2 funcții publice cu timp parțial în aceeași instituție sau instituții diferite, în situația reorganizării activității
- Evaluarea pe bază de cadre de competență și indicatori obligatorii de performanță (reprezintă cel puțin 50% din nota aferentă evaluării obiectivelor funcționarilor publici de execuție și de conducere); reglementarea mecanismului de verificare a cunoștințelor specifice prin testare în cadrul procesului de evaluare
- Se revine la nr. de posturi anterior modificării aduse prin Legea nr. 296/2023, respectiv: serviciu 7+1 (comparativ cu 10+1 cât este acum), direcție 15+1 (comparativ cu 20+1 cât este acum), direcție generală 25+1 (comparativ cu 35+1 cât este în prezent) normativele de personal se vor aplica și pentru personalul contractual.
- Se stabilesc noi limite maxime pentru personalul de la cabinetele demnitarilor. Numărul consilierilor pe cabinetul premierului se reduce de la 9 la 5, cel pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu și ministrului se reduce de la 6 la 5, cel pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu, secretarului general al Guvernului, șefului Cancelariei Prim-Ministrului, se reduce de la 4 la 3, pentru secretar de stat și consilier de stat se reduce de la 2 la 1. Reducerea numărului de posturi se va aplica și pentru cabinetele aleșilor locali.
d. Norma de personal pentru poliția locală
- Se revizuiește norma de personal pentru poliția locală (de la 1/1.000 la 1/1.200) și serviciile de pază (de la 1/5.000 la 1/6.500) și condiția ca localitățile sub 4.500 locuitori să poată înființa poliție locală doar dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii, cu maximum 3 posturi.
Se introduce posibilitatea ca prin hotărâre a autorității deliberative să se majoreze/diminueze numărul maxim de posturi pentru serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau/și pentru poliția locală, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit de instituția prefectului.
Potrivit estimărilor, aplicarea acestor măsuri vor conduce la reducerea numărului de posturi cu aproximativ 45.600 și la diminuarea cheltuielilor de personal, în anul 2026 cu peste 1,6 miliarde de lei, iar în anul 2027 cu peste 3 miliarde de lei.
e. În sistemul sanitar, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății va promova actele normative potrivit cărora se va realiza reducerea cheltuielilor în anul 2026, prin:
- Aplicarea metodologiei unitare pentru sumele reprezentând influențele financiare;
- Instituirea contribuţiei trimestriale temporare de solidaritate în sarcina deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor;
- Reclasificarea unităților sanitare cu paturi;
- Creșterea capacității de răspuns a ambulatoriilor de specialitate;
- Organizarea achizițiilor centralizate.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Verdict crunt de la BNR. Cinci milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale. "Nu mai este o joacă"
Romania se indreapta rapid catre o fractura sociala fara precedent, alimentata de un sistem de pensii speciale care a de ...
-
Peste 45.000 de posturi desființate și reduceri de cheltuieli cu personalul de peste 4,5 miliarde. Ce prevede reforma administrației adoptată de Guvern
Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat, marți seara, 24 februarie, ordonanțele de urgența privind reforma administraț ...
-
Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: România va fi mult mai bine echipată. Am fost în situații de dezechilibru bugetar
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dat detalii, marți, dupa ședința de Guvern, despre pachetul de relansare econo ...
-
Expert american: România, a treia cea mai importantă țară din NATO. Care este motivul
Romania ocupa un loc strategic esențial in arhitectura de securitate a NATO, fiind considerata a treia cea mai important ...
-
Dan Nica a răbufnit: "Mă deranjează. Iau foc. Plătim un preț nemeritat la energie electrică"
Romania a platit in ianuarie cel mai mare preț la energie electrica din Uniunea Europeana, de peste doua ori mai mare de ...
-
Mai rău de atât ce ar putea fi?! Nicușor Dan va fi singurul lider european care va vorbi la Consiliul pentru Pace: Donald Trump l-ar fi invitat să țină un discurs
Președintele Nicușor Dan va ține un discurs la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump și la ...
-
România se împrumută cel mai rapid din UE. În 3-4 ani ajungem la 70% din PIB. Cum explică ministrul Finanțelor situația: "Statul a cheltuit constant mai mult decât a încasat"
Ritmul accelerat al imprumuturilor contractate de statul roman, cel mai rapid din Uniunea Europeana, ridica semne serioa ...
-
Călin Georgescu explică în ce groapă economică ne-au băgat bolojenii: "România nu trăiește o simplă recesiune"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Calin Georgescu, s-a prezentat astazi la secția de poliție din Buftea pentru ...
-
Ungurimea se revoltă împotriva lui Bolojan în vreme ce românii tac și îndură toate măsurile asasinului economic de la Palatul Victoria
Primarii municipiilor Miercurea Ciuc, Gheorgheni si Odorheiu Secuiesc anunta ca au depus, luni, la Cancelaria premierulu ...
-
Înfrângere monumentală pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu în interiorul PNL
In sedinta de la Vila Lac, liderul PNL, Ilie Bolojan și liderul PNL București, Ciprian Ciucu, au incercat mazilirea cond ...
-
Victor Ponta dă verdictul: A început bătălia decisivă între cei care țin cu România și cozile de topor sorosiste!
Publicam in continuare un comentariu extrem de clar despre situatia politica din Romania, dar si cea geopolitica a zonei ...
-
Ipocrizie maxima și turbo-tupeu: Laura Vicol atacă guvernul, din vacanță în Austria: "Ați alungat românii din propria lor economie"
Avocata Laura Vicol ataca Coaliția de guvernare și spune ca masurile de austeritate reprezinta un abuz fața de romanii c ...
-
Dezvăluire din culisele politicii: USR a încercat să-l racoleze pe Ilie Bolojan. Întâlnire secretă la hotel
Cristian Ghinea, unul dintre liderii USR, considerat de mai mulți foști membri ai partidului drept parte a grupului care ...
-
Ceaușescu rămâne președintele preferat al românilor. E peste Băsescu și Iohannis SONDAJ
Un studiu recent realizat de Cult Research (2-10 februarie 2026) scoate la iveala o realitate sociala contraintuitiva: l ...
-
Ministrul Finanțelor contrazice INS și anunță că România nu e în criză: Alarme false! Avem o creștere reală a economiei, chiar dacă e mică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune ca Romania nu este in criza economica, și susține ca totul depinde de ungh ...
-
Marcel Ciolacu a fost dat de gol de cifrele INS: România a mai intrat în recesiune tehnică și pe vremea lui. Pesedistul raporta uluitoare creșteri economice false
Institutul Național de Statistica (INS) a revizuit datele trimestriale și arata acum ca Romania a traversat o recesiune ...
-
Bolojane, fii atent aici de unde se trag toate: România este pe locul 1 la luare de mită in Uniunea Europeana și pe locul 3 la corupție în general
Daca ar exista o competiție europeana a corupție, Romania ar urca pe podium fara emoții. Indicele de Percepție a Corupți ...
-
Economistul care anunță recesiunea în România. "Vineri vom vedea dezastrul confirmat de INS"
Vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a lansat un avertisment sever cu privire la starea economiei naționale, afirmand ca ...
-
Diana Șoșoacă riscă să rămână fără imunitate. A fost chemată la audieri în Parlamentul European
Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoaca va fi invitata la doua audieri in fața Comisiei pentru Afaceri Juridice (JURI) a P ...
-
În epoca Bolojan, România se afundă tot mai mult: Corupția este în floare și țara noastră este sub media democrațiilor fragile
Coruptia se agraveaza la nivel global, inclusiv in democratiile consolidate, pe fondul unui declin al leadershipului, ar ...
-
Primarii explodează la adresa lui Ilie Bolojan: "N-am trăit această perioadă niciodată, nici chiar cu Băsescu. Rău, rău, cel mai rău!"
Creșterea taxelor și impozitelor locale risca sa arunce Romania in aer. Edilii acuza ca atat de rau nu era nici macar pe ...
-
Scandal cultural: Viorica Dăncilă acuză Le Monde de denigrarea iei românești
Fostul prim-ministru al Romaniei, Viorica Dancila, a lansat un atac dur la adresa publicației franceze Le Monde, dupa ap ...
-
Congresul PUSL deschide un nou proiect național: este inițiată Alianța Binelui Comun
Congresul Național al Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), desfașurat vineri, 6 februarie, la Ploiești, a reunit sute ...
-
Acuzații pe Sprânceană despre George Simion: "Era băut și a încercat în SUA scoaterea României din programul Visa Waiver pentru capital politic"
Dragoș Sprinceana, fost emisar special al Romaniei pentru relația cu SUA a facut acuzații fara precedent. Afaceristul ro ...
-
Cum vrea Ministerul Finanțelor să accelereze relansarea economică: stimulente fiscale, investiții strategice, granturi și măsuri pentru IMM-uri
Ministerul Finanțelor a publicat azi in transparența un pachet legislativ ce vizeaza instituirea unor mecanisme de susți ...
-
Dan Dungaciu: "Raportul SUA nu este un document oficial și nu este dedicat României"
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a recunoscut ca raportul invocat in dezbaterile recente despre alegerile din Roma ...
-
Ce-a mai gândit Bolojan: "Vom renunța la plafonarea prețurilor la gaze. Vom avea un preț administrat pentru consumatorii casnici și pentru agentul termic"
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri o serie de masuri care vor fi aprobate in urmatoarele ședințe de Guvern, print ...
-
Rareș Bogdan s-a dezlănțuit împotriva lui Ilie Bolojan: "O decizie greșită, aberantă!"
Europarlamentarul Rareș Bogdan a facut acuzații extrem de grave la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care il acuza ca ...
-
România e vulnerabilă în fața UE Inc. O improvizație fiscală și o administrație ca un mecanism de distribuire a resurselor către rețelele de putere
De ce se vorbește in aceste zile despre aderarea Romaniei la zona euro și despre proiectul de țara care ar putea fi gand ...
-
Ilie de la Șpăgărie: Bolojan este pentru a doua oara mentionat de DNA intr-un nou dosar de mită intermediata pentru un om de afaceri
Este cel putin a doua oara cand informatii care apar in presa de la DNA arata ca existau persoane in PNL care cereau spa ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu