Peste 45.000 de posturi desființate și reduceri de cheltuieli cu personalul de peste 4,5 miliarde. Ce prevede reforma administrației adoptată de Guvern

Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat, marți seara, 24 februarie, ordonanțele de urgență privind reforma administrației publice și relansarea economică. După ședința Executivului, premierul a declarat că ordonanța privind reforma în administrație „rezolvă câteva aspecte importante" care țin atât de administrația locală, cât și de cea centrală.

Reforma administrației va conduce la reducerea numărului de posturi cu aproximativ 45.600 și la diminuarea cheltuielilor de personal cu peste 1,6 miliarde de lei în 2026 și cu peste 3 miliarde de lei în anul 2027. Printre altele, documentul prevedere reducerea numărului de posturi din instituțiile prefectului cu 25%, revizuirea normei de personal pentru poliția locală și reducerea numărului de consilieri de la cabinetele demnitarilor.

Astfel, potrivit unui comunicat al Guvernului, se va revizui norma de personal pentru poliția locală (de la 1/1.000 la 1/1.200) și serviciile de pază (de la 1/5.000 la 1/6.500) și condiția ca localitățile sub 4.500 locuitori să poată înființa poliție locală doar dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii, cu maximum 3 posturi. Conform OUG, numărul consilierilor la cabinetul premierului se reduce de la 9 la 5, iar cel pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu și ministrului se reduce de la 6 la 5/

Viceprim-miniștrii fără portofoliu, secretarului general al Guvernului, șefului Cancelariei Prim-Ministrului, vor avea doar câte 3 consilieri, iar numărul consilierilor pentru secretar de stat și consilier de stat se reduce de la 2 la 1. Reducerea numărului de posturi se va aplica și pentru cabinetele aleșilor locali. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei OUG, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, stabilit pentru anul 2025 se reduce cu 30%.

Reducerea cu 30% a numărului de posturi nu trebuie să conducă la depășirea unui procent mai mare de 20% aplicat posturilor ocupate. Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului/al consiliului județean, precum și instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se realizează până cel târziu la data de 1 iulie 2026. Alternativ și temporar, în anul 2026, se pot diminua cheltuielile salariale pentru posturile ce ar trebui desființate. În acest caz, în anul 2027 se vor reduce posturile.

Începând cu intrarea în vigoare a OUG, numărul total de posturi din instituțiile prefectului se reduce cu 25%. Reorganizarea se finalizează până cel târziu la data de 1 iulie 2026. Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% centralizat pe ordonator principal de credite nu se aplică instituțiilor prefectului. Se desființează funcția de inspector guvernamental și se transferă personalul în corpul de rezervă. Se reduc cu 10%, față de cheltuielile de personal înregistrate în anul 2025, cu unele excepții.

Măsurile de reducere a cheltuielilor de personal se aprobă și se aplică până la data de 1 iulie 2026, iar implementarea pentru atingerea obiectivelor privind reducerea cheltuielilor de personal se face în intervalul 1 iulie - 31 decembrie 2026. Pentru instituțiile publice din „Apărare, ordine publică și securitate națională", reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal este compensată de efectele generate de implementarea reformei sistemului pensiilor militare de stat.

Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 de lei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.

Modificarea și completarea Codului Administrativ (OUG nr. 57/2019) în sensul consolidării cadrului legal pentru consorțiile administrative, transferul competențelor către administrația publică, atestarea bunurilor publice, transferul de proprietate între stat și unitățile administrativ-teritoriale. De asemenea, prin transformarea activelor neutilizate ale statului în resurse locale - clădiri și terenuri de care comunitățile au nevoie - se deblochează investiții locale.

De exemplu, dacă un teren sau o clădire stă în paragină și aparține statului, primăria poate cere oficial trecerea imobilului în proprietatea locală pentru a o recondiționa și utiliza eficient. În situația trecerii unui bun din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a u.a.t. în vederea unor investiții publice locale, autoritatea publică locală poate achita contravaloarea bunului în rate anuale pe o perioadă de până la 10 ani. Avansul este de doar 25%, restul sumei fiind eșalonat, ceea ce permite realizarea investiției fără a bloca bugetul local într-un singur an.

Se modifică și completează reglementările privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, prin introducerea obligației operatorilor licențiați de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea. Consiliile locale vor stabili o taxă locală anuală, iar spațiile destinate jocurilor de noroc vor trebui autorizate în baza politicilor locale.

Operatorii au obligația de a informa autoritățile locale înainte de începerea activității într-o localitate și de a respecta cerințele tehnice și regulamentare stabilite prin normele metodologice. Consiliul local decide, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă se pot desfășura activități de jocuri de noroc. Pentru operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei OUG dețin autorizație valabilă de exploatare a jocurilor de noroc de la ONJN, prevederile privind autorizarea locală se solicită la expirarea perioadei de autorizare de la ONJN, iar taxa locală anuală se va datora după expirarea acestui termen.

Pentru a se reduce cu o treime perioada de suspendare, contravenientul trebuie să achite la bugetul local toate obligațiile de plată din amenzile contravenționale care i-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie. În cazul în care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile de la comunicarea/înmânarea procesului-verbal, se suspendă dreptul de a conduce. Prevederea intră în vigoare în 6 luni. Normele de aplicare se propun de MAI/MF/MDLPA spre aprobare Guvernului.

Se actualizează limitele maxime ale amenzilor ce pot fi stabilite prin hotărâri ale autorităților locale: 10.000 lei pentru consiliile județene (fost 5.000 lei) și Consiliul General al Municipiului București, respectiv 5.000 lei (fost 2.500 lei) pentru consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor. Se introduce obligația ca, în lipsa prezenței contravenientului sau în cazul refuzului de primire a procesului-verbal, aceste împrejurări să fie înregistrate audio-video; (caz în care se consideră comunicat), altfel, comunicarea se face în termen de cel mult două luni de la întocmire. Pentru amenzile în domeniul urbanismului, se permite achitarea a jumătate din cuantumul aplicat de agentul constatator în termen de 15 zile, cu excepția cazurilor de lucrări executate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia.

Se instituie posibilitatea executării silite a indemnizației pentru persoanele cu handicap grav sau a părinților sau reprezentanților legali ai acestora pentru neplata impozitelor și taxelor locale. De asemenea, se instituie posibilitatea executării silite a venitului minim de incluziune pentru plata impozitelor și taxelor locale. În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a OUG, toate UAT-urile trebuie să se înregistreze Implementarea plăților online prin Sistemul Național Electronic de Plată Online (SNEP). În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a OUG, toate UAT-urile trebuie să se înregistreze în Sistemul Național Electronic de Plată Online (SNEP). eînregistrarea atrage sistarea alimentării cu cote și sume defalcate de la bugetul de stat, reluarea plăților fiind condiționată de conformare.