Peste 45.000 de posturi desființate și reduceri de cheltuieli cu personalul de peste 4,5 miliarde. Ce prevede reforma administrației adoptată de Guvern
Postat la: 25.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat, marți seara, 24 februarie, ordonanțele de urgență privind reforma administrației publice și relansarea economică. După ședința Executivului, premierul a declarat că ordonanța privind reforma în administrație „rezolvă câteva aspecte importante" care țin atât de administrația locală, cât și de cea centrală.
Reforma administrației va conduce la reducerea numărului de posturi cu aproximativ 45.600 și la diminuarea cheltuielilor de personal cu peste 1,6 miliarde de lei în 2026 și cu peste 3 miliarde de lei în anul 2027. Printre altele, documentul prevedere reducerea numărului de posturi din instituțiile prefectului cu 25%, revizuirea normei de personal pentru poliția locală și reducerea numărului de consilieri de la cabinetele demnitarilor.
Astfel, potrivit unui comunicat al Guvernului, se va revizui norma de personal pentru poliția locală (de la 1/1.000 la 1/1.200) și serviciile de pază (de la 1/5.000 la 1/6.500) și condiția ca localitățile sub 4.500 locuitori să poată înființa poliție locală doar dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii, cu maximum 3 posturi. Conform OUG, numărul consilierilor la cabinetul premierului se reduce de la 9 la 5, iar cel pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu și ministrului se reduce de la 6 la 5/
Viceprim-miniștrii fără portofoliu, secretarului general al Guvernului, șefului Cancelariei Prim-Ministrului, vor avea doar câte 3 consilieri, iar numărul consilierilor pentru secretar de stat și consilier de stat se reduce de la 2 la 1. Reducerea numărului de posturi se va aplica și pentru cabinetele aleșilor locali. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei OUG, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, stabilit pentru anul 2025 se reduce cu 30%.
Reducerea cu 30% a numărului de posturi nu trebuie să conducă la depășirea unui procent mai mare de 20% aplicat posturilor ocupate. Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului/al consiliului județean, precum și instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se realizează până cel târziu la data de 1 iulie 2026. Alternativ și temporar, în anul 2026, se pot diminua cheltuielile salariale pentru posturile ce ar trebui desființate. În acest caz, în anul 2027 se vor reduce posturile.
Începând cu intrarea în vigoare a OUG, numărul total de posturi din instituțiile prefectului se reduce cu 25%. Reorganizarea se finalizează până cel târziu la data de 1 iulie 2026. Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% centralizat pe ordonator principal de credite nu se aplică instituțiilor prefectului. Se desființează funcția de inspector guvernamental și se transferă personalul în corpul de rezervă. Se reduc cu 10%, față de cheltuielile de personal înregistrate în anul 2025, cu unele excepții.
Măsurile de reducere a cheltuielilor de personal se aprobă și se aplică până la data de 1 iulie 2026, iar implementarea pentru atingerea obiectivelor privind reducerea cheltuielilor de personal se face în intervalul 1 iulie - 31 decembrie 2026. Pentru instituțiile publice din „Apărare, ordine publică și securitate națională", reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal este compensată de efectele generate de implementarea reformei sistemului pensiilor militare de stat.
Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 500 de lei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.
Modificarea și completarea Codului Administrativ (OUG nr. 57/2019) în sensul consolidării cadrului legal pentru consorțiile administrative, transferul competențelor către administrația publică, atestarea bunurilor publice, transferul de proprietate între stat și unitățile administrativ-teritoriale. De asemenea, prin transformarea activelor neutilizate ale statului în resurse locale - clădiri și terenuri de care comunitățile au nevoie - se deblochează investiții locale.
De exemplu, dacă un teren sau o clădire stă în paragină și aparține statului, primăria poate cere oficial trecerea imobilului în proprietatea locală pentru a o recondiționa și utiliza eficient. În situația trecerii unui bun din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a u.a.t. în vederea unor investiții publice locale, autoritatea publică locală poate achita contravaloarea bunului în rate anuale pe o perioadă de până la 10 ani. Avansul este de doar 25%, restul sumei fiind eșalonat, ceea ce permite realizarea investiției fără a bloca bugetul local într-un singur an.
Se modifică și completează reglementările privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, prin introducerea obligației operatorilor licențiați de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea. Consiliile locale vor stabili o taxă locală anuală, iar spațiile destinate jocurilor de noroc vor trebui autorizate în baza politicilor locale.
Operatorii au obligația de a informa autoritățile locale înainte de începerea activității într-o localitate și de a respecta cerințele tehnice și regulamentare stabilite prin normele metodologice. Consiliul local decide, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă se pot desfășura activități de jocuri de noroc. Pentru operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei OUG dețin autorizație valabilă de exploatare a jocurilor de noroc de la ONJN, prevederile privind autorizarea locală se solicită la expirarea perioadei de autorizare de la ONJN, iar taxa locală anuală se va datora după expirarea acestui termen.
Pentru a se reduce cu o treime perioada de suspendare, contravenientul trebuie să achite la bugetul local toate obligațiile de plată din amenzile contravenționale care i-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie. În cazul în care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile de la comunicarea/înmânarea procesului-verbal, se suspendă dreptul de a conduce. Prevederea intră în vigoare în 6 luni. Normele de aplicare se propun de MAI/MF/MDLPA spre aprobare Guvernului.
Se actualizează limitele maxime ale amenzilor ce pot fi stabilite prin hotărâri ale autorităților locale: 10.000 lei pentru consiliile județene (fost 5.000 lei) și Consiliul General al Municipiului București, respectiv 5.000 lei (fost 2.500 lei) pentru consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor. Se introduce obligația ca, în lipsa prezenței contravenientului sau în cazul refuzului de primire a procesului-verbal, aceste împrejurări să fie înregistrate audio-video; (caz în care se consideră comunicat), altfel, comunicarea se face în termen de cel mult două luni de la întocmire. Pentru amenzile în domeniul urbanismului, se permite achitarea a jumătate din cuantumul aplicat de agentul constatator în termen de 15 zile, cu excepția cazurilor de lucrări executate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia.
Se instituie posibilitatea executării silite a indemnizației pentru persoanele cu handicap grav sau a părinților sau reprezentanților legali ai acestora pentru neplata impozitelor și taxelor locale. De asemenea, se instituie posibilitatea executării silite a venitului minim de incluziune pentru plata impozitelor și taxelor locale. În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a OUG, toate UAT-urile trebuie să se înregistreze Implementarea plăților online prin Sistemul Național Electronic de Plată Online (SNEP). În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a OUG, toate UAT-urile trebuie să se înregistreze în Sistemul Național Electronic de Plată Online (SNEP). eînregistrarea atrage sistarea alimentării cu cote și sume defalcate de la bugetul de stat, reluarea plăților fiind condiționată de conformare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Verdict crunt de la BNR. Cinci milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale. "Nu mai este o joacă"
Romania se indreapta rapid catre o fractura sociala fara precedent, alimentata de un sistem de pensii speciale care a de ...
-
"Ghilotina" lui Ilie Bolojan: Taie în carne vie la bugetarii normali și crește numărul bugetarilor de lux. Sindicaliștii acuză o acțiune de epurare
Administrația publica din Romania se pregatește pentru cel mai dur șoc organizațional din ultimele decenii. Noua strateg ...
-
Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: România va fi mult mai bine echipată. Am fost în situații de dezechilibru bugetar
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dat detalii, marți, dupa ședința de Guvern, despre pachetul de relansare econo ...
-
Expert american: România, a treia cea mai importantă țară din NATO. Care este motivul
Romania ocupa un loc strategic esențial in arhitectura de securitate a NATO, fiind considerata a treia cea mai important ...
-
Dan Nica a răbufnit: "Mă deranjează. Iau foc. Plătim un preț nemeritat la energie electrică"
Romania a platit in ianuarie cel mai mare preț la energie electrica din Uniunea Europeana, de peste doua ori mai mare de ...
-
Mai rău de atât ce ar putea fi?! Nicușor Dan va fi singurul lider european care va vorbi la Consiliul pentru Pace: Donald Trump l-ar fi invitat să țină un discurs
Președintele Nicușor Dan va ține un discurs la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump și la ...
-
România se împrumută cel mai rapid din UE. În 3-4 ani ajungem la 70% din PIB. Cum explică ministrul Finanțelor situația: "Statul a cheltuit constant mai mult decât a încasat"
Ritmul accelerat al imprumuturilor contractate de statul roman, cel mai rapid din Uniunea Europeana, ridica semne serioa ...
-
Călin Georgescu explică în ce groapă economică ne-au băgat bolojenii: "România nu trăiește o simplă recesiune"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Calin Georgescu, s-a prezentat astazi la secția de poliție din Buftea pentru ...
-
Ungurimea se revoltă împotriva lui Bolojan în vreme ce românii tac și îndură toate măsurile asasinului economic de la Palatul Victoria
Primarii municipiilor Miercurea Ciuc, Gheorgheni si Odorheiu Secuiesc anunta ca au depus, luni, la Cancelaria premierulu ...
-
Înfrângere monumentală pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu în interiorul PNL
In sedinta de la Vila Lac, liderul PNL, Ilie Bolojan și liderul PNL București, Ciprian Ciucu, au incercat mazilirea cond ...
-
Victor Ponta dă verdictul: A început bătălia decisivă între cei care țin cu România și cozile de topor sorosiste!
Publicam in continuare un comentariu extrem de clar despre situatia politica din Romania, dar si cea geopolitica a zonei ...
-
Ipocrizie maxima și turbo-tupeu: Laura Vicol atacă guvernul, din vacanță în Austria: "Ați alungat românii din propria lor economie"
Avocata Laura Vicol ataca Coaliția de guvernare și spune ca masurile de austeritate reprezinta un abuz fața de romanii c ...
-
Dezvăluire din culisele politicii: USR a încercat să-l racoleze pe Ilie Bolojan. Întâlnire secretă la hotel
Cristian Ghinea, unul dintre liderii USR, considerat de mai mulți foști membri ai partidului drept parte a grupului care ...
-
Ceaușescu rămâne președintele preferat al românilor. E peste Băsescu și Iohannis SONDAJ
Un studiu recent realizat de Cult Research (2-10 februarie 2026) scoate la iveala o realitate sociala contraintuitiva: l ...
-
Ministrul Finanțelor contrazice INS și anunță că România nu e în criză: Alarme false! Avem o creștere reală a economiei, chiar dacă e mică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune ca Romania nu este in criza economica, și susține ca totul depinde de ungh ...
-
Marcel Ciolacu a fost dat de gol de cifrele INS: România a mai intrat în recesiune tehnică și pe vremea lui. Pesedistul raporta uluitoare creșteri economice false
Institutul Național de Statistica (INS) a revizuit datele trimestriale și arata acum ca Romania a traversat o recesiune ...
-
Bolojane, fii atent aici de unde se trag toate: România este pe locul 1 la luare de mită in Uniunea Europeana și pe locul 3 la corupție în general
Daca ar exista o competiție europeana a corupție, Romania ar urca pe podium fara emoții. Indicele de Percepție a Corupți ...
-
Economistul care anunță recesiunea în România. "Vineri vom vedea dezastrul confirmat de INS"
Vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a lansat un avertisment sever cu privire la starea economiei naționale, afirmand ca ...
-
Diana Șoșoacă riscă să rămână fără imunitate. A fost chemată la audieri în Parlamentul European
Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoaca va fi invitata la doua audieri in fața Comisiei pentru Afaceri Juridice (JURI) a P ...
-
În epoca Bolojan, România se afundă tot mai mult: Corupția este în floare și țara noastră este sub media democrațiilor fragile
Coruptia se agraveaza la nivel global, inclusiv in democratiile consolidate, pe fondul unui declin al leadershipului, ar ...
-
Primarii explodează la adresa lui Ilie Bolojan: "N-am trăit această perioadă niciodată, nici chiar cu Băsescu. Rău, rău, cel mai rău!"
Creșterea taxelor și impozitelor locale risca sa arunce Romania in aer. Edilii acuza ca atat de rau nu era nici macar pe ...
-
Scandal cultural: Viorica Dăncilă acuză Le Monde de denigrarea iei românești
Fostul prim-ministru al Romaniei, Viorica Dancila, a lansat un atac dur la adresa publicației franceze Le Monde, dupa ap ...
-
Congresul PUSL deschide un nou proiect național: este inițiată Alianța Binelui Comun
Congresul Național al Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), desfașurat vineri, 6 februarie, la Ploiești, a reunit sute ...
-
Acuzații pe Sprânceană despre George Simion: "Era băut și a încercat în SUA scoaterea României din programul Visa Waiver pentru capital politic"
Dragoș Sprinceana, fost emisar special al Romaniei pentru relația cu SUA a facut acuzații fara precedent. Afaceristul ro ...
-
Cum vrea Ministerul Finanțelor să accelereze relansarea economică: stimulente fiscale, investiții strategice, granturi și măsuri pentru IMM-uri
Ministerul Finanțelor a publicat azi in transparența un pachet legislativ ce vizeaza instituirea unor mecanisme de susți ...
-
Dan Dungaciu: "Raportul SUA nu este un document oficial și nu este dedicat României"
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a recunoscut ca raportul invocat in dezbaterile recente despre alegerile din Roma ...
-
Ce-a mai gândit Bolojan: "Vom renunța la plafonarea prețurilor la gaze. Vom avea un preț administrat pentru consumatorii casnici și pentru agentul termic"
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri o serie de masuri care vor fi aprobate in urmatoarele ședințe de Guvern, print ...
-
Rareș Bogdan s-a dezlănțuit împotriva lui Ilie Bolojan: "O decizie greșită, aberantă!"
Europarlamentarul Rareș Bogdan a facut acuzații extrem de grave la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care il acuza ca ...
-
România e vulnerabilă în fața UE Inc. O improvizație fiscală și o administrație ca un mecanism de distribuire a resurselor către rețelele de putere
De ce se vorbește in aceste zile despre aderarea Romaniei la zona euro și despre proiectul de țara care ar putea fi gand ...
-
Ilie de la Șpăgărie: Bolojan este pentru a doua oara mentionat de DNA intr-un nou dosar de mită intermediata pentru un om de afaceri
Este cel putin a doua oara cand informatii care apar in presa de la DNA arata ca existau persoane in PNL care cereau spa ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu