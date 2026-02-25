Ședință ultra-secretă, la cel mai înalt nivel la Casa Albă: S-au luat deciziile privitoare la Iran
Postat la: 25.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Tensiunile SUA-Iran au escaladat semnificativ după ce secretarul de stat american, Marco Rubio, a susținut un briefing clasificat în fața așa-numitului „Gang of Eight", grupul restrâns format din liderii Congresului SUA și șefii comisiilor de informații.
Preşedintele Donald Trump a spus, în discursul său despre starea naţiunii, că preferă o soluţie diplomatică la criza cu Iranul, dar, în acelaşi timp, a prezentat argumente în favoarea unui potenţial război împotriva Republicii Islamice. Întâlnirea a avut loc cu doar câteva ore înainte ca președintele Donald Trump să folosească discursul privind Starea Națiunii pentru a lansa noi avertismente dure la adresa Iranului.
Potrivit oficialilor americani, briefingul a vizat informații sensibile legate de programul nuclear iranian și de opțiunile militare ale Washingtonului. Astfel de întâlniri sunt rare și au loc, de regulă, doar în preajma unor decizii majore de securitate națională, inclusiv posibile acțiuni militare. Preşedintele Donald Trump a spus, în discursul său despre starea naţiunii, că preferă o soluţie diplomatică la criza cu Iranul, dar, în acelaşi timp, a prezentat argumente în favoarea unui potenţial război împotriva Republicii Islamice.
Remarcile lui Trump despre Iran au fost relativ scurte şi nu au constituit partea centrală a discursului său, deşi au fost subiectul de politică externă asupra căruia a insistat cel mai mult. Însă a fost pentru prima dată când a detaliat motivele care l-au determinat să ia în considerare lansarea unei campanii militare. Discursul lui Trump poate marca lansarea unui efort de pregătire a opiniei publice americane pentru un război împotriva Iranului şi de justificare a unei astfel de mişcări, dacă el ajunge la concluzia că negocierile cu Iranul au ajuns într-un impas.
La ordinul lui Trump, armata americană a adunat în ultimele săptămâni cea mai mare concentrare militară din Orientul Mijlociu de la invadarea Irakului de către SUA. Discursul lui Trump creşte probabilitatea ca întâlnirea dintre emisarii săi Jared Kushner şi Steve Witkoff şi ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, planificată să aibă loc joi la Geneva, să fie ultima şansă de a ajunge la un progres diplomatic şi de a preveni războiul.
Trump a prezentat în discursul său o listă de motive pentru criza actuală cu Iranul. El a spus că, timp de 47 de ani, regimul iranian şi reprezentanţii săi „au răspândit terorismul şi ura", ucigând mii de oameni în regiune, inclusiv soldaţi americani şi cel puţin 32.000 de civili în timpul protestelor care au izbucnit în decembrie anul trecut. Trump a mai spus că regimul iranian a dezvoltat rachete balistice ce ameninţă Europa şi bazele americane din regiune şi a afirmat că iranienii dezvoltă rachete balistice intercontinentale „care vor ajunge în curând în SUA".
Serviciile de informaţii americane estimează că Iranul dezvoltă astfel de rachete, dar va avea nevoie de cel puţin încă un deceniu pentru a face acest lucru. Cea mai gravă afirmaţie a lui Trump a fost că Iranul încearcă să-şi reconstruiască programul de arme nucleare, care, potrivit lui, a fost „distrus" în timpul războiului de 12 zile condus de Israel în iunie anul trecut. El a spus că Iranul a fost avertizat după acel război să nu încerce să-şi reconstruiască programul de arme nucleare. „Suntem în negocieri cu ei şi vor să încheie un acord, dar nu am auzit cuvintele secrete - nu vom avea niciodată arme nucleare", a spus Trump.
„Prefer să rezolv această problemă prin diplomaţie, dar un lucru este sigur, nu voi permite niciodată statului numărul unu care sponsorizează terorismul să aibă arme nucleare. Şi nicio naţiune nu ar trebui să se îndoiască vreodată de hotărârea Americii", a punctat şeful Casei Albe. Cu câteva ore înainte de discursul lui Trump, ministrul de externe al Iranului a scris pe X că Iranul va relua joi negocierile cu SUA la Geneva pentru a ajunge cât mai curând posibil la „un acord corect şi echitabil".
„Un acord este la îndemână, dar numai dacă se acordă prioritate diplomaţiei", a scris Araghchi. Ministrul a subliniat că poziţia Iranului este că nu va dezvolta niciodată arme nucleare, „în niciun caz". Pe fondul acestor tensiuni, Statele Unite au desfășurat cea mai amplă forță de avioane și nave de război în Orientul Mijlociu de la pregătirile pentru războiul din Irak din 2003. Sosirea portavionului USS Gerald R. Ford, considerat cel mai mare din lume, a consolidat capacitatea militară americană din regiune.
Analiștii militari afirmă că Washingtonul se află acum într-o poziție care îi permite să lanseze rapid un atac asupra Iranului, dacă președintele Trump va da ordin în acest sens. În același timp, Trump a declarat că preferă o soluție diplomatică, dar a insistat că Iranul nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare sau rachete capabile să lovească teritoriul SUA.
În pofida retoricii dure, tensiunile SUA-Iran sunt însoțite de eforturi diplomatice. Joi sunt programate noi discuții între oficiali americani și iranieni la Geneva. Vice-ministrul iranian de externe, Majid Takht-Ravanchi, a declarat că Teheranul este pregătit să ajungă rapid la un acord, însă exclusiv pe tema programului nuclear. Administrația Trump cere însă mai mult: abandonarea programului balistic și încetarea sprijinului pentru grupări precum Hezbollah și rebelii Houthi din Yemen. Această diferență de poziții face ca un acord rapid să fie incert.
Mai mulți congresmeni americani și oficiali din domeniul apărării avertizează că un nou război în Orientul Mijlociu ar avea consecințe grave. Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, a cerut administrației să explice clar populației americane motivele unei eventuale confruntări. În lipsa unui progres diplomatic, Trump a impus un termen limită de zece zile pentru obținerea unui acord, sugerând că, în caz contrar, vor urma „măsuri mult mai dure".
