Bill Gates și-a cerut scuze după dezvăluirile din dosarele Epstein: „Am avut relații extraconjugale cu rusoaice"
Postat la: 25.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a ieșit în fața propriilor angajați pentru a-și asuma public o decizie care, spune el, a afectat reputația instituției pe care a creat-o. Declarațiile au fost făcute într-o întâlnire internă a Gates Foundation, la scurt timp după ce s-au publicat detalii despre relația sa cu Jeffrey Epstein, pe baza documentelor recent desecretizate de Departamentul de Justiție al SUA.
Potrivit relatării publicației americane The Wall Street Journal, Gates și-a cerut scuze personalului pentru legăturile sale cu Epstein și a admis că întâlnirile cu acesta au afectat imaginea fundației. În același timp, el a respins categoric orice implicare în activități ilegale, scrie Reuters. „Nu am făcut nimic ilegal și nu am văzut nimic ilegal", a declarat Gates, potrivit unei înregistrări audio analizate de ziar.
Gates a confirmat că a început să se întâlnească cu Epstein în 2011, la câțiva ani după ce acesta pledase vinovat, în 2008, pentru solicitarea unei minore în scopuri sexuale. El a recunoscut că știa despre perioada de aproximativ 18 luni în care Epstein a avut restricții de deplasare, însă a admis că nu i-a verificat suficient trecutul. Mai mult, a continuat întâlnirile chiar și după ce fosta sa soție, Melinda French Gates, și-a exprimat îngrijorarea în 2013.
„Ceea ce știu acum face situația, știți, de o sută de ori mai gravă, nu doar în privința crimelor din trecut, ci și pentru că este clar că exista un comportament nepotrivit continuu", le-a spus el angajaților. Referindu-se la fosta sa soție, Gates a adăugat: „Trebuie să îi dau dreptate, a fost mereu destul de sceptică în privința relației cu Epstein".
Miliardarul a precizat că întâlnirile au continuat până în 2014. A zburat cu avionul privat al lui Epstein și s-a întâlnit cu el în Germania, Franța, New York și Washington. „Nu am rămas niciodată peste noapte", a subliniat el, adăugând că nu a vizitat niciodată insula deținută de Epstein.
În legătură cu fotografiile apărute în dosarele recent publicate, în care apare alături de femei cu fețele acoperite, Gates a explicat că acestea au fost realizate la solicitarea lui Epstein, după întâlniri oficiale. „Pentru a fi clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, cu femeile din jurul lui", a spus el.
În fața angajaților, Gates a vorbit și despre viața sa personală. „Am avut relații extraconjugale, una cu o jucătoare rusoaică de bridge pe care am cunoscut-o la competiții de bridge și una cu o fiziciană rusoaică specializată în domeniul nuclear, pe care am întâlnit-o prin activități profesionale", a declarat el. A precizat că aceste relații nu au avut nicio legătură cu victimele lui Epstein, dar a admis că apropiatul său Boris Nikolic știa despre ele și că informațiile au ajuns ulterior la Epstein.
Documentele făcute publice includ și emailuri atribuite lui Epstein, în care acesta făcea referire la presupuse relații extraconjugale ale lui Gates. Într-un mesaj din 4 iulie 2013, Epstein scria: „Bill riscă să treacă de la cel mai bogat om la cel mai mare ipocrit, Melinda va deveni ținta ridicolului, iar angajamentele financiare vor dispărea ca urmare a acestui fapt". În același email, el susținea că două dintre femeile menționate „riscă să devină senzații peste noapte".
Gates a recunoscut că simpla sa asociere cu Epstein a contribuit la consolidarea imaginii acestuia și că prezența altor persoane influente la întâlniri i-a creat impresia unei situații „normalizate". „A fost o greșeală uriașă să petrec timp cu Epstein", a spus el. Fondatorul Microsoft a admis că dezvăluirile recente și documentele făcute publice au afectat reputația fundației. „Iar activitatea noastră este extrem de sensibilă din punct de vedere reputațional. Oamenii pot alege să lucreze cu noi sau să nu lucreze cu noi", a adăugat el.
Un purtător de cuvânt al fundației a confirmat că Gates organizează astfel de întâlniri interne de două ori pe an și că, de această dată, „a vorbit deschis, a răspuns în detaliu la mai multe întrebări și și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale". Reacția vine într-un context în care fundația, înființată în anul 2000, continuă să deruleze proiecte majore în domeniul sănătății globale și al educației.
