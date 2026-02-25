Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: România va fi mult mai bine echipată. Am fost în situații de dezechilibru bugetar

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dat detalii, marți, după ședința de Guvern, despre pachetul de relansare economică adoptat de Executiv.

"Adoptarea pachetului reprezintă pentru România o tranziție de la consum la producție autohtonă. Acest consum ne-a adus în situații de dezechilibru bugetar. Este pentru ca România să fie capabilă să atragă investiții strategice mai mari. România va fi mult mai bine echipată, pentru a proiecta leadership în regiune. Bonificațiile fiscale și tot ceea ce înseamnă măsuri să sporerască lichiditatea rămân foarte importante. Ca și noutăți, schema de resurse minerale va fi gestionată de Ministerul Economiei. Pachetul de relansare nu va viza 2026. El vizează economia până în 2032. România are un instrument care să atragpă investiții de peste un miliard de lei. Impactul anual este 2,2 miliarde lei. Efectele le vedem pe termen mediu și lung. Introducem creditul fiscal pentru scalarea ideilor de business mai mare", a spus Alexandru Nazare.