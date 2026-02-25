Ce n-a știut SIE să-i spună lui Nicușor Dan
25.02.2026
Ciudățeniile lui Donald Trump șterg pe jos cu toate obsesiile popoarelor mici care se cred egale cu cele mari. Pentru noi, strângerea de mână încă funcționează ca un simbol al respectului și al egalității, fiind un automatism social folosit pentru a marca începutul sau sfârșitul unei interacțiuni.
Da, gestul poate fi frumos, valabil și prezent oriunde altundeva, dar nu când dai mâna cu Trump. În cultura noastră, a da mâna este dovada absenței armelor. Gestul era odinioară o modalitate de a demonstra că persoana are mâinile goale și nu ascunde o armă în palmă sau în mânecă.
Ulterior, gestul s-a transformat într-o formă de a arăta bunăvoință și încredere reciprocă. Dacă serviciul nostru de informații externe ar funcționa, ar fi aflat din timp că Donald Trump este germafob sau miofob.
Germofobia este o frica patologică, intensă și irațională de germeni, bacterii, contaminare sau murdărie. Tulburarea uneori anxioasă determină comportamente compulsive de curățare și evitare a locurilor considerate murdare.
Trump evită pe cât posibil să dea mâna cu oamenii care stau la coadă să dea mâna cu el. În cultura lui, doar cimpanzeii și gorilele mai dau mâna, în timp ce oamenii responsabili vorbesc, râd, se trag de șireturi și se bat pe burtă.
Tot chinul liderilor țărilor mici de a da mâna cu Trump se evaporă rapid în culise, unde mai marele Americii fuge la toaletă pentru a se dezinfecta de Macron, Orbán, Mohammed bin Salman sau Nicușor Dan. Dezinfectantul pentru mâini șterge imediat contactul cu străinii.
Cornel Ivanciuc
-
