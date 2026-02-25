Parchetul Panciu spune că Iordache a fost "ucis din culpă" cu toate că rana de glonț este exact în dreptul inimii. Anchetatorii nu suflă o vorbă de proveniența armelor și a muniției

Comunicatul Parchetului Panciu ne spune că Iordache a fost "ucis din culpă" in Cazul Cucu, cu toate că rana de glonț este exact în dreptul inimii. Anchetatorii nu suflă o vorbă de proveniența armelor și a muniției:

"La data de 23.02.2026 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu s-a înregistrat o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, faptă prev. și ped. de art. 192 alin. (1) și (2) din Codul penal, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prev. și ped. de art. 342 alin. (1) din Codul penal și uzul de armă fără drept, faptă prev. și ped. de art. 343 alin. (1) din Codul penal. Prin ordonanţa din data de 24.02.2026 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului C.I, pentru săvârşirea infracțiunilor de ucidere din culpă, faptă prev. și ped. de art. 192 alin. (1) și (2) din Codul penal, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, faptă prev. și ped. de art. 342 alin. (1) din Codul penal, uzul de armă fără drept, faptă prev. și ped. de art. 343 alin. (1) din Codul penal, toate trei cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal. Prin ordonanța din data de 24.02.2026 a organului de cercetare penală din cadrul I.P.J. Vrancea s-a dispus luarea măsurii preventive a reținerii pe o perioadă de 24 ore a suspectului C.I., iar la data de 24.02.2026, procurorul competent a sesizat Judecătoria Panciu cu propunere de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului C.I. pe o durată de 30 de zile."

Uciderea din culpă este o faptă prev. Art. 192 C. Penal. Uciderea din culpă

(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

Numai că în acest caz martorii la eveniment spun că cei doi tranzacționau niște arme confecționate artizanal și deținute ilegal, fiind cunoscuți în zonă ca braconieri sadea. Mai mult Parchetul mai precizează că s-au mai găsit și alte două arme de vânătoare confecționate artizanal de 12 și respectiv 16 mm.

"Probele administrate până la acest moment au relevat faptul că în seara zilei de 23.02.2026, în jurul orei 18:30, în timp ce se afla în locuința mamei sale din comuna Câmpuri, satul Gura Văii, jud. Vrancea, prin utilizarea fără drept a unei arme letale de vânătoare, confecționată artizanal, în urma manipulării defectuoase, inculpatul C.I. a împușcat mortal în mod accidental, printr-un singur foc de armă, pe numitul N.A.E. în zona pieptului. La aceeași locuință, cu ocazia cercetărilor efectuate la fața locului, au fost identificate și ulterior ridicate două arme letale de vânătoare, calibru 12 mm și respectiv calibru 16 mm, confecționate artizanal, precum și muniție aferentă. Cercetările sunt continuate de către lucrătorii de poliție din cadrul I.P.J. Vrancea sub coordonarea procurorului de caz, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor cauzei și stabilirii răspunderii penale a tuturor persoanelor implicate."

Se impun niște răspunsuri din partea anchetatorilor în urma imaginilor cu victima tragediei. De ce lucrătorii de la Serviciul Arme Explozibili și Substanțe Periculoase de la IPJ Vrancea nu au luat măsirile necesare prevenirii unor astfel de acțiuni, fiind sesizați despre acțiunile de braconaj din zonă de câțiva ani? De ce nicunuia dintre împricinați nu li s-a făcut o percheziție la domiciliu? De ce Parchetul Panciu a închis ochii la complicitatea polițiștilor cu braconierii? Acum când furtul de muniție de tip NATO a fost devoalat, este clar că braconierii foloseau așa ceva. Vom reveni cu amănunte după finalizarea cercetărilor Serviciului de Criminalistică!

Marian Gârleanu.