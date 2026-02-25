Departamentul de Justiție al SUA, acuzat că a cenzurat dosarul Epstein pentru a-l proteja pe Trump. Ce conțin paginile secretizate

O investigație de amploare realizată de National Public Radio (NPR - Radioul Public din SUA) scoate la iveală un fapt extrem de grav: Departamentul de Justiție (DOJ) al Statelor Unite a refuzat să publice documente-cheie din dosarul Epstein, care conțin acuzații de abuz sexual la adresa președintelui Donald Trump. Deși o lege recentă obligă autoritățile la transparență totală, peste 50 de pagini care descriu întâlniri ale FBI cu o victimă minoră au „dispărut" din baza de date publică.

Jurnaliștii NPR au verificat seriile documentelor și log-urile de comunicare, descoperind că zeci de pagini care fuseseră catalogate inițial nu au mai fost partajate cu publicul. Printre acestea se numără note ale discuțiilor cu o femeie care îl acuză pe Trump că a abuzat-o în urmă cu zeci de ani, pe când era minoră. Deși Departamentul de Justiție a refuzat să ofere răspunsuri clare, purtătoarea de cuvânt Natalie Baldassarre a încercat să justifice absența fișierelor.

„Orice documente care nu au fost publicate se află în această situație deoarece sunt privilegiate, sunt duplicate sau au legătură cu o investigație federală aflată în desfășurare." Conform fișierelor care au „scăpat" totuși în spațiul public sub formă de rezumat, FBI a circulat intern aceste acuzații în vara anului 2025. Una dintre cele mai grave mărturii vine de la o femeie care susține că, în jurul anului 1983, când avea aproximativ 13 ani, Jeffrey Epstein i l-a prezentat pe Donald Trump.

În notele FBI se arată că victima susține că Trump ar fi forțat-o să întrețină acte sexuale. „Ulterior, Trump a forțat-o cu capul în jos spre penisul său expus, pe care ea l-a mușcat. Ca răspuns, Trump a lovit-o cu pumnul în cap și a dat-o afară", se precizează în documentele obținute de NPR. Deși FBI a intervievat această persoană de patru ori, în baza de date publică apare doar primul interviu, cel din 2019, în care numele lui Trump nu este menționat. Restul de 53 de pagini de note și declarații rămân sub cheie.

Administrația prezidențială a respins categoric acuzațiile, susținând că președintele este victima unor atacuri politice și că, în realitate, el este cel care a luptat pentru victimele lui Epstein. Abigail Jackson, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat: „Așa cum a spus și președintele Trump, el a fost total exonerat în tot ce ține de Epstein. Prin publicarea a mii de pagini de documente și prin semnarea Legii Transparenței Dosarelor Epstein, președintele Trump a făcut mai mult pentru victimele lui Epstein decât oricine înaintea lui."

În ciuda scrisorii trimise de Procurorul General Pam Bondi, care insistă că nicio informație nu a fost eliminată pentru a proteja reputația vreunui oficial, parlamentarii americani din ambele tabere politice au început să critice dur modul în care administrația gestionează aceste fișiere. Membri ai Congresului care au văzut copiile nesecretizate acuză Departamentul de Justiție că încalcă legea și că „operează fără transparență", cenzurând informații esențiale.