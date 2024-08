Gușă explică proiectul reunirii suveraniștilor, apreciază atitudinea Dianei Șoșoacă și anunță că Simion este așteptat și binevenit în continuare la negocieri

Astăzi, de dimineață, au avut loc negocieri între liderii suveraniști din România. Scopul clar al întâlnirii organizate de către Diana Șoșoacă este reunirea suveraniștilor și pregătirea unor candidați potriviți pentru alegerile parlamentare și prezidențiale.

S-a creat un scandal-monstru în presă după ce s-a aflat că liderul AUR, George Simion, nu a participat la întâlnire, trimițând în locul său 3 delegate din partid. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea PLUS, Cozmin Gușă, candidat independent la prezidențiale, implicat direct în negocieri, a clarificat întreaga situație, stingând scandalul creat și oferind detalii din culisele discuțiilor purtate astăzi cu ceilalți politicieni suveraniști.

Diana Șoșoacă i-a invitat astăzi pe Cozmin Gușă și George Simion, alături de alți politicieni suveraniști, la Casa Capșa, în vederea unor dezbateri pe tema coagulării mișcării suveraniste din România, mișcare ce are un electorat de peste 50%. George Simion nu a participat la discuțiile privind o alianță a partidelor suveraniste din România și a trimis la întâlnirea cu Diana Șoșoacă și Cozmin Gușă o delegație formată din deputata Gianina Șerban, europarlamentara Georgiana Teodorescu și Ramona Ioana Bruynseels, președintele organizației de femei a AUR. În pofida „boicotului" lui George Simion, Diana Șoșoacă s-a arătat deschisă față de participarea liderului AUR la viitoare negocieri, următoarea întâlnire propusă având loc pe 22 august.

Pentru a clarifica situația și a dezminți fake news-urile care au circulat în această după-amiază pe internet, Cozmin Gușă a făcut o serie de precizări importante, după cum urmează:

„Prin răspunsurile mele voi reuși să distrug niște fake news-uri care au circulat astăzi pe o miză foarte importantă. Miza unor candidaturi comune ale mișcării suveraniste la alegerile parlamentare (acesta este primul azimut) și apoi, pe cale de consecință, la alegerile prezidențiale este una care dă ‘șah' întregului spectru politic al actualei puteri, unde eu, pe lângă PSD și PNL, anexez și USR-ul, pentru că este vorba despre regimul Iohannis. Întâlnirea de astăzi a fost atât de tensionată din punct de vedere mediatic tocmai pentru că se pune problema continuității sau nu a regimului Iohannis la care suntem unanimi atât eu, cât și Diana Șoșoacă sau George Simion, că ne opunem.

Întâlnirea nu a fost deloc un eșec. Ea ar fi fost aproape de ceea ce ne-am propus dacă George Simion ar fi participat. Probabil că el, din punct de vedere tactic, în momentul acesta, a considerat că este prematur sau n-a fost sigur de sine. Cert este că a greșit, din păcate. Putem să interpretăm ca boicot lipsa lui de la această întâlnire, însă eu am încercat (și trebuie să mărturisesc acest lucru) să-i pun de acord pe ceilalți participanți ca reprezentantele lui George Simion să participe la întâlnire fără să poată să prezinte proiectul prezidențiabilului AUR, pe care doar el putea să îl prezinte la această întâlnire. Doar eu am propus acest lucru; Diana Șoșoacă era aproape de acord la un moment dat, dar ceilalți și-au impus punctul de vedere într-un mod probabil legitim, pentru că, într-adevăr, dacă e vorba de prezidențiabili, trebuie să vorbească ei înșiși.

Ei bine, toate aceste lucruri s-au întâmplat până în momentul în care doamnele sau domnișoarele de la AUR au intrat într-un mod nepotrivit în scenă, cu presa după ele, vorbind tare, la niște negocieri care nu priveau presa deocamdată, pentru că nu era vorba de niciun rezultat de raportat, cu camere de luat vederi, cu consilieri, adică un arsenal care mie îmi este neplăcut. Eu sunt un om foarte precis, transparent total, dar când e vorba de negocieri, negociez și apoi prezint rezultatele presei. Le-am explicat doamnelor de la AUR că s-a discutat înainte, că eu aș fi de partea lor să rămână de față, dar că majoritatea a decis altceva. Pe acest fond al retragerii din sală, o știți pe Diana Șoșoacă, este extrem de spumoasă și a vorbit către consilierul ei de presă: ‘Hai, dom'le, dacă astea nu pot să iasă, să vină poliția să le dea afară', pentru că într-adevăr era deranjant felul în care au intrat în sală, dar nu s-a pus problema în mod efectiv să vină poliția. Acesta este un fake news de presă și îmi pare rău că cei de la biroul de presă al AUR au marșat și l-au perpetuat, spre satisfacția celor din regimul Iohannis, PSD-PNL-USR, pentru că toate aceste trei partide reprezintă regimul Iohannis.

Apreciez foarte mult ponderația Dianei Șoșoacă: și faptul că a avut această inițiativă de a genera această întâlnire, și faptul că a repetat că în continuare George Simion este așteptat la aceste întâlniri. Eu nu îl cred în stare pe George Simion să boicoteze în continuare întâlnirile, pentru că, dacă această mișcare suveranistă nu va fi unită, în pofida faptului că peste jumătate din români preferă mesajul conservator, patriotic, suveranist, voturile se vor splita".

Peste jumătate din electoratul român este dedicat mișcării suveraniste. Întrebat dacă partidele suveraniste se pot reuni cu adevărat și care sunt perspectivele, ținând cont de micile divergențe de la începutul traseului, Cozmin Gușă a declarat:

„Pentru ca să fie limpede, inclusiv pentru cei din AUR, oricum pentru toată mass media, eu voi transparentiza acum propunerea de organizare pe care le-am făcut-o celor de la masă, care, atenție, nu erau doar membri SOS; erau membri unui partid pe care Diana Șoșoacă i-a invitat, un partid apropiat de SOS, Partidul Patrioților Români, care au și ei un candidat la prezidențiale, pe medicul din Iași Răzvan Constantinescu, un tip care a luptat bine în pandemie alături de noi, de cei care am fost mai mediatizați și mai activi probabil decât el. Am zis în felul următor și această propunere include AUR-ul, SOS-ul și Mișcarea GOLD: am propus cu prioritate să ne unim pentru alegerile parlamentare, urmând să împărțim locurile de pe liste în aceste cutii politice - cutia politică AUR care să aibă mai mult decât cutia politică a SOS-ului sau decât cutia politică denumită Mișcarea GOLD, fondată de către mine prin Clubul de Gândire GOLD. Împărțeala se putea face în funcție de procentaj: puteam să pornim de la un 40% pentru AUR, 30% pentru SOS, 30% pentru Mișcarea GOLD, puteam ajunge la un rezultat. În interiorul acestor cutii politice trebuie să fie recuperată întreaga mișcare suveranistă din România, în funcție de afinități și apropieri. Cum Diana Șoșoacă a adus astăzi la întâlnire PPR-ul, pe care cumva îi ia în cutia ei politică numită SOS, care a avut succes la europarlamentare, tot la fel AUR-ul poate să-și ia Partidul Republican sau alte partide, iar Mișcarea GOLD să ia personalitățile din viața publică, intelectualii publici care sunt patrioți și ortodocși, acesta este scopul nostru, incluzând aici chiar alți președinți de partide suveraniste. Prezint această chestie pe din trei pentru ca să fie limpede că noi vrem să coagulăm toată mișcarea suveranistă, dar vrem să simplificăm în funcție de afinitățile celor trei grupări azimutale: AUR, SOS și GOLD.

Pe cale de consecință, m-am dus mai departe și le-am spus că eu văd posibil ca această mișcare să aibă cel mult doi candidați la prezidențiale; ideal ar fi unul singur. La fel a zis vinerea trecută, tot la Realitatea PLUS, și George Simion, folosind exemplele Simion, Șoșoacă sau Gușă. Eu m-am dus mai departe: dacă chiar nu ne înțelegem și e complicat, pot fi și doi candidați, din trei sau din mai mulți, dar nu mai mult de doi, care să fie stabiliți în urma unor sondaje de opinie de la cel puțin trei institute pe care să le plătim aceste trei entități, iar aceste sondaje de opinie să fie verificate de către sociologii noștri și în funcție de rezultatul lor (media aritmetică a celor trei rezultate) să fie stabiliți cei care pot să-i învingă pe Ciucă și Ciolacu, că ei contează. Acesta este proiectul pe care eu îl văd posibil în continuare, pe care l-am discutat, urmează să-l discutăm și în viitor și la care mi-ar fi plăcut să fie prezent și George Simion, cu care n-am apucat să discut acest proiect din cauza întregii tevaturi.

E multă emoție, pentru că acest proiect al suveraniștilor reuniți poate să câștige alegerile parlamentare și prezidențiale!"