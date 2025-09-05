Ulmi, comuna abandonată de primar: 16 ani de promisiuni, zero progres - Oamenii nu mai acceptă să fie ignorați în propria lor casă!

Postat la: 05.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Ulmi, comuna abandonată de primar: 16 ani de promisiuni, zero progres - Oamenii nu mai acceptă să fie ignorați în propria lor casă!

Ulmi, județul Giurgiu - Sub conducerea aceluiași primar de peste 16 ani, comuna Ulmi a devenit, în opinia cetățenilor, simbolul promisiunilor uitate și al aroganței administrative.

Localnicii spun că se simt abandonați: „Nu-l mai interesează de oameni"

„Suntem în 2025 și avem aceeași problemă ca acum 20 de ani: lipsa apei, drumuri praf, și un primar care ne vorbește de sus. Dacă întrebi ceva, ești făcut nesimțit", a spus Mariana D., 62 de ani, din Poenari. „A ajuns să creadă că e stăpân pe comună. Nu mai ascultă pe nimeni. Nici în ședințe nu avem voie să punem întrebări fără să fim ironizați", a declarat Ion M., 48 de ani, din Icoana.

„Ulmi nu e moștenirea nimănui. Este a oamenilor care o locuiesc"

Delegația PUSL, formată din Toni Greblă (secretar general), Lavinia Șandru (purtător de cuvânt), Liliana Ciobanu (lider PUSL Giurgiu), Sorin Mișca (consilier local) și Marius Duca (viceprimar), a luat parte la întâlnirea cu cetățenii și a tras un semnal de alarmă.

  • „Când o comunitate întreagă spune că se simte ignorată, e clar că administrația locală a eșuat. A fi primar nu înseamnă să comanzi, ci să servești oamenii care te-au votat", a declarat Toni Greblă.
  • „Ce se întâmplă la Ulmi e grav: oamenii spun că nu mai au încredere că lucrurile se pot schimba. Dar PUSL e aici ca să demonstreze că se poate - cu respect, cu dialog, cu seriozitate", a spus Lavinia Șandru.
  • Sorin Mișca, consilier local, și Marius Duca, viceprimarul comunei, au confirmat că administrația actuală este ruptă de realitatea din teren și respinge orice colaborare reală cu cetățenii.
  • „E imposibil să construiești ceva când deciziile se iau fără consultare, fără transparență, fără respect. Asta nu e conducere, e dictat", a spus Sorin Mișca.
  • „Ulmi are nevoie de un nou drum - unul în care cetățenii sunt parteneri, nu spectatori ignorați", a declarat Marius Duca.
  • „O administrație sănătoasă pornește de la respectul față de oameni. La Ulmi, acest respect a dispărut de mult. E timpul pentru un nou început, iar PUSL va fi parte din această schimbare", a spus Liliana Ciobanu.
loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Ulmi, comuna abandonată de primar: 16 ani de promisiuni, zero progres - Oamenii nu mai acceptă să fie ignorați în propria lor casă!

Postat la: 05.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Ulmi, județul Giurgiu - Sub conducerea aceluiași primar de peste 16 ani, comuna Ulmi a devenit, în opinia cetățenilor, simbolul promisiunilor uitate și al aroganței administrative.

Localnicii spun că se simt abandonați: „Nu-l mai interesează de oameni"

„Suntem în 2025 și avem aceeași problemă ca acum 20 de ani: lipsa apei, drumuri praf, și un primar care ne vorbește de sus. Dacă întrebi ceva, ești făcut nesimțit", a spus Mariana D., 62 de ani, din Poenari. „A ajuns să creadă că e stăpân pe comună. Nu mai ascultă pe nimeni. Nici în ședințe nu avem voie să punem întrebări fără să fim ironizați", a declarat Ion M., 48 de ani, din Icoana.

„Ulmi nu e moștenirea nimănui. Este a oamenilor care o locuiesc"

Delegația PUSL, formată din Toni Greblă (secretar general), Lavinia Șandru (purtător de cuvânt), Liliana Ciobanu (lider PUSL Giurgiu), Sorin Mișca (consilier local) și Marius Duca (viceprimar), a luat parte la întâlnirea cu cetățenii și a tras un semnal de alarmă.

  • „Când o comunitate întreagă spune că se simte ignorată, e clar că administrația locală a eșuat. A fi primar nu înseamnă să comanzi, ci să servești oamenii care te-au votat", a declarat Toni Greblă.
  • „Ce se întâmplă la Ulmi e grav: oamenii spun că nu mai au încredere că lucrurile se pot schimba. Dar PUSL e aici ca să demonstreze că se poate - cu respect, cu dialog, cu seriozitate", a spus Lavinia Șandru.
  • Sorin Mișca, consilier local, și Marius Duca, viceprimarul comunei, au confirmat că administrația actuală este ruptă de realitatea din teren și respinge orice colaborare reală cu cetățenii.
  • „E imposibil să construiești ceva când deciziile se iau fără consultare, fără transparență, fără respect. Asta nu e conducere, e dictat", a spus Sorin Mișca.
  • „Ulmi are nevoie de un nou drum - unul în care cetățenii sunt parteneri, nu spectatori ignorați", a declarat Marius Duca.
  • „O administrație sănătoasă pornește de la respectul față de oameni. La Ulmi, acest respect a dispărut de mult. E timpul pentru un nou început, iar PUSL va fi parte din această schimbare", a spus Liliana Ciobanu.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE