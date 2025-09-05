Ulmi, comuna abandonată de primar: 16 ani de promisiuni, zero progres - Oamenii nu mai acceptă să fie ignorați în propria lor casă!

Ulmi, județul Giurgiu - Sub conducerea aceluiași primar de peste 16 ani, comuna Ulmi a devenit, în opinia cetățenilor, simbolul promisiunilor uitate și al aroganței administrative.

Localnicii spun că se simt abandonați: „Nu-l mai interesează de oameni"

„Suntem în 2025 și avem aceeași problemă ca acum 20 de ani: lipsa apei, drumuri praf, și un primar care ne vorbește de sus. Dacă întrebi ceva, ești făcut nesimțit", a spus Mariana D., 62 de ani, din Poenari. „A ajuns să creadă că e stăpân pe comună. Nu mai ascultă pe nimeni. Nici în ședințe nu avem voie să punem întrebări fără să fim ironizați", a declarat Ion M., 48 de ani, din Icoana.

„Ulmi nu e moștenirea nimănui. Este a oamenilor care o locuiesc"

Delegația PUSL, formată din Toni Greblă (secretar general), Lavinia Șandru (purtător de cuvânt), Liliana Ciobanu (lider PUSL Giurgiu), Sorin Mișca (consilier local) și Marius Duca (viceprimar), a luat parte la întâlnirea cu cetățenii și a tras un semnal de alarmă.