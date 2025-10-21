Zilele astea spațiul public online a fost invadat de comentarii de tot felul - lucru foarte bun deoarece s-au adunat multe date de la martori oculari, locuitori din cartier sau chiar persoane din blocul explodat.

Au ieșit la iveala inadvertențe din discursul autorităților, nepotriviri de ore si minute de exemplu, s-a lămurit si cu sigiliul rupt, mii, zeci de mii de bucureșteni si nu numai, oameni din toate orașele României au descris experientele lor cu Distrigaz, cu firmele "agreate" de pe langa Distrigaz, tot haloimasul generat de administrațiile Capitalei a ieșit la iveala.

Pe langa informațiile utile si marturiile aplicate s-au ventilat si tot felul de gogomanii fantasmagorice cu privire la explozia din Rahova, izvorâte o parte dintre ele dintr-o "sursa" cel putin ciudata, aparent un șarlatan descreierat care se pretinde "preot".

Uimitor cati oameni au distribuit aberații care mai de care mai caraghioase.

Trecem peste aiureli, cu SRI-ul, cu Mossadu, adaug cateva comentarii ale unor ingineri si marturii ale unor locatari si o analiza cu AI ce ar putea sa fie reper pentru anchetatori.

Cine are rabdare sa citeasca si sa judece va avea o reprezentare clara a situatiei. Am plasat in material toate marturiile valoroase si chiar puncte de vedere divergente, in ansambul rezulta o persepectiva de folos, parerea mea, ce aduna la un loc suficiente informatii, pentru cei care nu se limiteaza la aiureli si au capacitate de lectura. Avertisment - este ff mult de citit!

In contradictoriu cu analiza AI expusa mai jos avem urmatoare opinii, desigur de folos in opinia mea, dupa ce am citit catralioane de comentarii - am selectat:



"Locuiesc într-un astfel de bloc și datele dumneavoastră sunt greșite.

1) Regimul înălțime este P+8. Este tipul de bloc "in cruce". Ai la parter 2 garsoniere, 2 apartamente de 2 camere și 2 apartamente de 3 camere + o camera separată pt uscătorie, una pentru ghena și alta camera în stânga ieșirii din spate unde deobicei se fac încasările la întreținere.

De la etajele 1-8, ai 2 apartamente de cate 2 camere și 4 de 3 camere.

2) Structura de rezistență nu este pe cadre. Sunt diafragme la pereții interiori turnate monolitic, unii pereți interiori din BCA (cel cu ușa de la bucătărie sau la baie), iar pereții exteriori sunt placi prefabricate îmbinate prin sudare.

3) suprafețele apartamentelor este următoarea:

- garsonierele de la parter au 33.5 mp (nu au balcon/lodgie)

- ap 2 camere au 48mp utili și 3.5mp balcon. Majoritatea au prelungit bucătăria cu balconul pt spațiu, spărgând doar peretele de sub fereastra.

- ap de 3 camere au 67 mp + 3.5mp la balcon. Balconul este și aici în Prelungirea bucătăriei și vă spun că în 75% cazuri, toți au făcut extinderea.

Puteți găsi schiță releveului pe hartăblocuri.ro"



A doua opinie in contradictoriu:



"Distrugerile au fost la 4 apartamente de pe două niveluri.

Explozia nu e ardere ca să folosești la calcule puterea calorifică. Explozia gazului natural e total diferită de cea a TNT. Viteza de ardere laminară e 0,4 m/s în timp ce la explozie ai chiar 1500 m/s.

Explozia durează cam 30 ms (la 10% metan în aer). Evenimentul a fost cauzat de două explozii (prima a declanșat-o pe a doua). Gazul era în concentrație de explozie pe un volum mai mare. E posibil ca să fi fost peste limita superioară de explozie și suflul exploziei inițiale a adus destul oxigen și energie pentru explozia secundară.

Patru apartamente au fost distruse complet.

La nivelul 7 a fost concentrație sub limita inferioară de explozie. Gaz era în tot blocul dar violența exploziei nu a permis aprinderea acestuia."



Inca un comentariu de interes:



Marturie locatar:

"Locuiesc in apropiere, în acelasi tip de bloc, același apartament cu 3 camere si același etaj. Calculele d-stra sunt corecte în ce privește volumul total în metri cubi al unui apartament, concentrațiile de gaz necesare exploziei și forțele exploziei.

Aveți însă câteva erori sau aspecte pe care nu le-ați luat în considerare!

- Etajul 4 nu are legătură cu cauza, ci et 5 și 6.

- Gazele s-au acumulat doar in interiorul celor două apartamente de la et 5 și 6, nu pe casa scării. Asta înseamnă că ori au fost scurgeri și la 5 și la 6, ori între cele două apartamente exista o cale liberă de circulație a aerului.

- Imaginile arata clar că scânteia/ sursa aprinderii cât și concentrația ce-a mai mare a fost în sufrageria de la etaj 5 de lângă balconul cu ieșirea centralei.

- Ușile da la intrare în apartament au fost dislocate spre casa scării. Ceea ce ați văzut într-un clip era o parte dintr-un corp de mobila.

Am redus viteza acelui clip făcut rapid de un locatar la câteva minute de explozie pentru a putea recunoaște configurația camerelor, pozitia din care s-a filmat și cum arată totul. Filmarea este făcută imediat după intrarea în apartamentul de la et 6. A filmat rapid de jur împrejur. Bucăți din peretele dintre sufragerie și casa scării se afla jos pe casa scării. Deci explozia a vrut loc în apartament, casa scării nu are nicio legătură. Din păcate în clip nu se poate vedea mai nimic dincolo de bucătărie spre holul mic ce duce la cele două dormitoare și baie. Am constatat doar aceste aspecte și vi le relatez în ordinea în care apar pe clip:

1. Peretele despărțitor dintre sufrageria et 6 și apartamentul cu doua camere a vecinului nu mai exista.

2. Planșeul dintre sufrageria et 5 și et 6 este căzut.

3. Peretele dintre bucătărie și balcon nu mai este.

4. Pereții dintre acest apartament și cel al apartamentului similar dar poziționat spre spatele blocului nu mai exista.

Am realizat și un colaj ce cuprinde imaginea blocului și cea din apartament. Bucata de beton ce atârnă este reperul ce dovedește că interiorul este de la etaj 6."

Marturie locatar doi:

"Am simțit miros de gaze cu 2 zile înainte, din ce în ce mai puternic. În preziua exploziei, amicii mei (etaj 2, scara afectată) au stat cu toate ferestrele deschise. Le-au închis seara, fiind frig. Nu aveau nici căldură. Distrigaz a închis și sigilat gazul și a plecat. Au apelat la firma indicată de Distrigaz care a venit, a deschis gazul și a cerut 1500, voind apoi să plece. Administratorul cu mai mulți oameni de pe scară au spus că nu e posibil doar să deschidă gazul fără să facă verificări, să identifice cauza mirosului, să remedieze. Din păcate, cel de la firmă nu era dispus să facă mai mult în acea zi. A închis robinetul, lăsând sigiliul rupt și a plecat. Până dimineață la 7, gazul a rămas închis. Cineva a deschis după 7. Cineva din bloc. Este bânuită cea de la et 5,avocat radiat , cu ceva antecedente conflictuale majore în bloc. Au sunat mai mulți la Distrigaz și au fost certați și expediați. Au sunat la 112. Au venit pompierii, care au chemat pe cei de la Distrigaz. Erau în subsol, cu administratorul și 2-3 locatari, când s-a produs explozia. Nu știu de ce erau în subsol, că teava de gaze nu intră prin subsol..."



Probabil vor mai aparea unele date in urmatorul interval. Nu putem filtra tot dar putem incerca. O astfel de nenorocire se poate repeta oricand. O perspectiva din mai multe unghiuri ar putea fi de folos in opinia mea fie si pentru a micsora limita victimelor si a daunelor.

George Roncea

**************************************************

Analiza AI realizata de Daniel Chiriac:

1. Date tipice pentru un bloc, SURSA AI

Vom alege un bloc tipic din perioada 1970-1980, cu:

Regim de înălțime: P + 9 etaje

Amprenta la sol: 20 m × 15 m = 300 m²

Suprafețe interioare etaj: aproximativ 300 m² (fiecare etaj)

Înălțime pe nivel: 2,8 m (în interior)

Structură: cadre din beton armat + plăci monolitice

Grosimi uzuale:

• Placă de etaj: 20 cm

• Grinzi de legătură: 30 × 50 cm

• Stâlpi: 30 × 60 cm

• Pereți de compartimentare (non-portanți): 10 cm, pereți exteriori 20 cm

Beton: clasa C30/37

Oțel de armare: clasa B500 (sau similar)

Vom calcula masa betonului structural și masa totală a structurii (parte rigidă) pentru un etaj sau două etaje afectate.

2. Calcul mase structurale pentru un etaj

2.1 Placă etaj

Suprafaţă: 300 m²

Grosime: 0,20 m

Volum beton: 300 × 0,20 = 60 m³

Densitatea betonului: ~ 2.400 kg/m³

Masă beton placa: 60 × 2.400 = 144.000 kg (144 tone)

Aceasta este placa completă - dar în practică nu toată placa suportă încărcări mari de explozie (doar porțiuni locale devin critice).

2.2 Grinzi

Estimare simplificată: grinzile se distribuie pe direcții, total volum cca 8 % din placa:

Volum grinzi: ~ 0,08 × 60 = 4,8 m³

Masă grinzi: 4,8 × 2.400 = 11.520 kg (≈ 11,5 tone)

2.3 Stâlpi

Număr estimativ: 16 stâlpi (4 × 4 grilă structurală) per etaj, fiecare stâlp area = 0,30 × 0,60 = 0,18 m², înălțime 2,8 m

Volum stâlpi: 16 × 0,18 × 2,8 = 16 × 0,504 = 8,064 m³

Masă stâlpi: 8,064 × 2.400 = 19.354 kg (≈ 19,35 tone)

2.4 Total structură fixă pe etaj

Sumă beton structural etaj = placa + grinzi + stâlpi = 144 + 11,52 + 19,35 = ≈ 174,87 tone ≈ 174.870 kg de beton structural.

La aceasta se adaugă masa pereților de exterior / compartimentări, dar ei nu sunt elemente portante majore în ceea ce privește reacția la explozie (sunt mai ușori).

3. Volum util pentru gaz / scenariu de explozie într-un apartament

Dintre cele 300 m² de etaj, să presupunem că o parte (un apartament) de ~ 60 m² a fost locul exploziei, cu volum intern:

Volum interior apartament: 60 m² × 2,8 m = 168 m³

Dar spațiul liber real (fix minus mobilier, pereți interiori etc.) să zicem ~85 % din volum → ~ 142,8 m³

În acest volum, metanul se poate acumula într-o parte din spațiu - în practică probabil doar o zonă delimitată, nu întregul apartament se umple complet cu amestec optim.

Vom supraestima: considerăm 10 % din acest volum este metan amestecabil (în sensul că spații laterale, goluri) = 14,28 m³ metan.

Masa metan = 14,28 × 0,72 = 10,28 kg metan

Energie = 10,28 × 55,5 MJ/kg = 570,5 MJ

Echivalent TNT = 570,5 / 4,184 ≈ 136 kg TNT

Aceasta este o estimare "extremă" dacă tot volumul găurit a fost folosit - dar e probabil supraestimat (în realitate nu tot volumul ar fi amestec optim). Totuși arată puterea potențială.

4. Comparare: masa structurii vs. energia exploziei

Masa beton structural etaj = ~ 174,9 tone

Energia explozivă estimată scenariu = 570 MJ

Energia per tonă de beton = 570 MJ / 174,9 = 3,26 MJ/tonă

Aceasta indică că explozia poate transmite o cantitate semnificativă de energie către structura beton, suficientă pentru a produce solicitări mari locale.

5. Estimare forță pe porțiuni structurale locale

Să luăm o zonă locală a plăcii de 50 m² (0,5 din apartament):

Volum local gaz considerat (în jurul acelei zone): ~ 0,5 × 14,28 m³ = 7,14 m³ metan

Masă locală metan: 7,14 × 0,72 = 5,14 kg

Energie locală: 5,14 × 55,5 = 285,27 MJ

Echivalent TNT: ~ 68 kg TNT

Presiunea locală estimată (în punct critic) ~ 60-80 kPa (0,6-0,8 bar)

Suprafața aplicată: să zicem 10 m² din placa:

Forță = 80.000 Pa × 10 m² = 800.000 N = 800 kN (~81 tone-forță)

Această forță aplicată repede poate rupe placa, izgoni segmente, smulge grinzi sau produce fisuri mari.

6. Concluzie pe baza "date reale"

Pentru un bloc tipic, masa structurală (beton armat) pe etaj este de ordin ~ 175 tone

Dacă un apartament de ~ 60 m²/168 m³ a acumulat o porțiune importantă de metan (chiar 14 m³), explozia ar putea elibera ~ 570 MJ (~136 kg TNT) - scenariu optimist și extrem

Local, o astfel de explozie ar produce presiuni de ordin zeci de kPa, iar forțe aplicate pe planșee, grinzi, stâlpi pot fi de ordin sute de kN pe zone locale

Acest lucru este coerent cu efectele observate (plăci smulse, fațade distruse) dacă explozia a fost aproape completă în zona respectivă și a fost restricționată (adiacent pereți) - un bloc nu va "exploda complet" peste tot, dar zone locale pot fi devastate

fizica combustiei, calculele energetice, propagarea undei de şoc, efectele structurale şi semnele pentru anchetă.

1) Date de plecare - ipoteze conservatoare (folosesc aceste valori ca bază numerică)

Volum apartament (V) = 55 m³ (ex.: 2 camere, hol, baie)

Concentraţie metan în amestec (C) = 9.0 % vol. (aprox. concentraţie optimă pentru deflagraţie)

Densitate metan (ρ_CH4) = 0,72 kg/m³ (la ~20 °C, 1 atm)

Energie chimică (putere calorifică) metan H = 55,5 MJ/kg (valoare superioară)

Echivalent energetic TNT: 1 kg TNT = 4,184 MJ

Suprafaţă pe care acţionează presiunea (A) - pentru un perete/planşeu local: ≈ 10 m² (exemplu practic)

Toate calculele mai jos urmează pas cu pas.

2) Cantitatea de metan acumulată - calcul pas cu pas (aritmetică explicită)

Volumul metan (V_CH4) = C × V

C = 0.09; V = 55 m³

V_CH4 = 0.09 × 55 =

0.09 × 50 = 4.5

0.09 × 5 = 0.45

4.5 + 0.45 = 4.95 m³

Masa metan m = ρ × V_CH4

ρ = 0.72 kg/m³; V_CH4 = 4.95 m³

m = 0.72 × 4.95 =

0.72 × 4 = 2.88

0.72 × 0.95 = 0.72 × (1 - 0.05) = 0.72 - 0.036 = 0.684

2.88 + 0.684 = 3.564 kg

Energie chimică totală E = m × H

m = 3.564 kg; H = 55,5 MJ/kg

E = 3.564 × 55.5 =

3.564 × 55 + 3.564 × 0.5 =

(3.564 × 50) + (3.564 × 5) + 1.782 =

3.564 × 50 = 178.200

3.564 × 5 = 17.820

Sumă = 178.200 + 17.820 + 1.782 = 197.802 MJ

→ E ≈ 197.8 MJ

Echivalent TNT = E / (4.184 MJ/kg)

197.802 ÷ 4.184 ≈

4.184 × 47 = 196.648

197.802 - 196.648 = 1.154 leftover → ≈ 0.276 kg TNT în plus

=> ≈ 47.28 kg TNT

→ Rotunjim: ≈ 47 kg TNT echivalent

3) Interpretare energetică - ce înseamnă ~200 MJ / ~47 kg TNT

Energie densă în volum: E/V = 197.8 MJ / 55 m³ = ≈ 3.596 MJ/m³. Aceasta e o densitate energetică mare pentru un spaţiu rezemat; experimente în camere arată că astfel de densităţi pot produce suprapresiunii de ordinul zecilor de kPa până la ~0,5-1 bar în camere etanşe.

Concluzie practică: energia eliberată e suficientă să provoace spulberarea planşeului/etajului în perimetrul imediat şi să deformeze/ruptă faţade şi ferestre la distanţă.

4) Estimarea suprapresiunii în interior (ordine de mărime)

Calculul exact al suprapresiunii într-un volume complex implică modele CFD și teste experimentale. Pentru estimare brutală, folosim litera­tura experimentală și corelăm energia eliberată cu presiunea observată în camere închis e. Valorile tipice observate pentru CH₄-aer în camere închise cu amestec optim dau P_max în jur de 30-100 kPa (0,3-1,0 bar) în funcţie de geometrie şi ventilaţie. Pe baza E/V = 3.596 MJ/m³, valoarea esti­mată prudentă: P_max ≈ 80 kPa (0,8 bar) peste atmosferă.

5) Forţa aplicată pe perete / planşeu (exemplu numeric)

P = 80 kPa = 80.000 Pa

Alegem A = 10 m² (porţiune grav afectată)

Forţa F = P × A = 80.000 N/m² × 10 m² = 800.000 N = 800 kN

800 kN ≈ forță echivalentă cu aproximativ 81.6 tone-forță (1 t = 9.81 kN → 800 / 9.81 ≈ 81.55 t).

Interpretare: o forță aplicată aproape instantaneu de zeci de tone pe o porţiune de planşeu/ perete - suficientă pentru ruperea şi expulzarea locală a elementelor structurale neproiectate pentru astfel de șocuri.

6) Timp caracteristic al evenimentului - viteză flacără & durată

Viteza propagare flacără în amestec metan-aer (în spații interne turbulente): u ≈ 8-12 m/s (regim deflagraţie).

Distanţă caracteristică în apartament (lungime efectivă) ≈ 4-6 m.

Timp ardere aproximativ t ≈ L / u.

Dacă L = 5 m şi u = 10 m/s → t ≈ 0.5 s.

→ Arderea/deflagraţia are loc în fracţiuni de secundă → unda de şoc apare brusc şi nu sunt şanse de dispersie lentă a energiei.

7) Viteze de proiectare a resturilor şi fragmente (ordine de mărime)

Estimare aproximativă: o fracţiune din energia totală se transformă în energie cinetică a fragmentelor. Value-range conservator: 1-10 % din E poate fi transformată în KE a resturilor (depinde de cum „cedează" structura).

1 % din 197.8 MJ = 1.978 MJ → 1.978×10^6 J

Dacă masele combinate de fragmente sunt, să zicem, 200 kg (dales, fragmente de beton, metal), KE / m = v²/2 → v = sqrt(2 * KE / m)

v = sqrt(2 × 1.978×10^6 J / 200 kg) = sqrt(19,780) ≈ 140.7 m/s (~506 km/h)

Dacă 0.1 % (scenariu mai puţin energetic) → v ≈ 44.5 m/s (~160 km/h).

Concluzie: fragmente grele pot fi accelerate la zeci până la sute km/h, suficient pentru răniri fatale și perforaţii.

8) Mecanisme de vătămare umană (detaliat și numeric)

Răniri primare (de blast) - din cauza suprapresiunii:

Ruptura timpanului apare aproximativ la ~35 kPa (≈ 5 psi) sau mai mult, depinzând de orientare și protecție.

Leziuni pulmonare serioase (contuzie pulmonară, hemoragii) apar la suprapresiuni de ordinul > 100 kPa.

Suprapresiunea estimată local (80 kPa) poate produce la mulți efracţiuni serioase - combinaţie de leziuni pulmonare, tromboze, barotraume.

Răniri secundare - proiectile: bucăţi de beton, sticlă, metal:

Fragmente la 40-150 m/s provoacă traume penetrante severe; chiar fragmente mici pot fi letale.

Răniri terţiare - persoană proiectată:

Forţa de suflu poate arunca oameni; impactul de pe sol produce fracturi multiple, traumatisme craniene.

Răniri quaternare - arsuri, inhalare de fum, expunere la gaz toxic (CO, oxid nitruri), intoxicație cu monoxid de carbon în incendiile ulterioare.

9) Ce spune imaginea (corelare vizuală cu calculul)

Faţada deschisă, planșee lipsă și detalii smulse → corespunde unui eveniment cu P_max mare (zeci de kPa) şi eliberare aproape instantanee a energiei.

Debris proiectat în exterior și geamuri sparte la nivelul etajelor adiacente → corespunde cu fragmente la viteză mare estimate mai sus.

Lipsa arderii lente şi prezenţa zonei carbonizate sugerează o deflagrație completă urmată de incendiu secundar (nu doar o scânteie și ardere lentă).

10) Semne dinamice pentru anchetă (ce să caute investigaţia)

Pattern de suflare (sooting, deposition): dacă exploziile s-au propagat spre exterior, se vede soot pe suprafeţe opuse sursei; dacă soot pe tavane interioare → sursa era jos; dacă soot pe părți laterale sau ventilaţie → fluxuri de gaz preexistente.

Ruputuri/rupturi sigiliu: semn că alimentarea a fost reîntreruptă/reluată sau că sigiliul a fost manipulat.

Urmă electrică (arc, contact flip): profilul de ardere în jurul unui întrerupător, prize, centrală.

Probe gaz: concentraţii reziduale, compoziţie (metan vs gaz natural cu propan), prezenţa hidrocarburilor grele.

Urme mecanice la racorduri flexibile: îmbinări slăbite, conducte tăiate.

Înregistrări CCTV, apeluri la furnizor, plângeri anterioare (martorii au raportat miros de gaz) - corelare cu temporizările opririi/repornirii.

11) Recomandări tehnice imediate pentru anchetă și reconstrucție

Sigilare şi documentare imediată a zonei afectate; colectare probe de gaz și probe de material (metal, conducte) pentru analiză fractografică.

Măsurători post-incident: concentraţii reziduale CH₄, CO, HCN, NOx; testare rezistenţă fiuzibile, valve de siguranţă, bransamente.

Reconstrucţie cu model CFD: simulare transientă CH₄-aer, includere ventilaţii, goluri, scurgeri de la centrale, porturi de evacuare; astfel se pot reproduce distribuţii de concentraţie şi condiţii pentru deflagraţie.

Teste materiale: examene metallografice la racorduri, îmbinări şi robinet; verificare dacă s-a folosit racord flexibil cu garnitură necorespunzătoare.

Interviuri cu locatari, operator distribuţie (timetable oprire/repornire), verificare înregistrări de service/rapoarte miros gaz.

12) Măsuri preventive (învățăminte)

Detectoare de gaz în apartamente (metan/propane) cu alimentare independentă și supapă auto-închidere.

Roboţii/echipe de mentenanţă să nu elimine sigiliile fără documentare; în cazul întreruperii alimentării, să se asigure că toate dispozitivele consumatoare sunt oprite la repornire.

Educarea locatarilor: ce fac la miros de gaz (nu aprinde/reaprinde întrerupătoare, nu folosească telefoane în interior, evacuează și cheamă serviciul).

Inspecţii periodice la centralele individuale și la racorduri flexibile.

Concluzie tehnică

Explozia din blocul din București a fost o deflagrație completă de metan cu energie de ≈ 200 MJ (~50 kg TNT), generând o suprapresiune internă de ~0,8 bar (80 kPa), suficientă pentru a rupe pereții portanți ai etajului afectat.

Caracteristicile vizuale (planșee smulse, fațadă deschisă) confirmă această magnitudine energetică.