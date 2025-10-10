Liviu Dragnea vorbește despre un plan diabolic pentru acapararea României: Asta faci când vrei să preiei controlul unei țări

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, susține că este în plină desfășurare un plan de acaparare al României. El arată că există anumiți pași pe care orice putere îi face, atunci când vrea să preia controlul unei țări, iar în România deja s-ar vedea o parte dintre acești pași. Dragnea arată că principala strategie este inducerea fricii în populație, iar în paralel sărăcirea oamenilor pentru ca aceștia să nu mai aibă vlaga și timpul necesar să se revolte.

„Când vrei să preiei controlul total al unei țări, sunt niște pași pe care trebuie să îi faci. Unul dintre acești pași este sărăcirea populației, a început și urmează mai rău. După asta, alimentarea unei frici permanente, cu diverse ține, cu diverse cauze. Lumea să stea săracă, dar în afară de asta îmi e frică și că vine Putin peste noi, îmi e frică și de ciclon, după care vine vortexul polar, e la ușă. Oamenii nu trebuie să mai aibă timp să se gândească la proteste, trebuie să aibă mereu o frică de ceva și probleme cu ce pun mâine pe masă.

Pe lângă asta, distrugerea capitalului românesc. Micile firme sunt lovite, sunt aduse în sapă de lemn, pentru ca apoi să fie preluate pe nimic. Firmele intră ori în faliment ori în insolvență. Ce se întâmplă cu fermierii din România este incredibil. În nicio țară Guvernul nu a lovit atât de puternic în fermierii din țara respectivă. Cu excepția a doi, trei investitori, culmea, străini care mai țin în viață agricultura din România, în rest Guvernul îi distruge pe fermieri, băncile nu au investit nimic. În tot acest plan, ulterior se începe cu distrugerea economiei și vedeți că deja au început discuțiile să vândă companiile de stat pe pachețele, pachețele", a spus Liviu Dragnea.