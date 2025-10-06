Mihai Neamțu s-a prezentat drept „legionar român" la un summit extremist pro-Rusia din Italia

În weekend, la Livorno, Italia, a avut loc „Remigration Summit 2025", un eveniment care a reunit membri ai Ligii italiene, candidați la Consiliul Regional Toscana și reprezentanți ai extremei drepte europene din Germania, Ungaria, România și Spania. Printre participanți s-a aflat și Mihai Neamțu, deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Cultură din Parlamentul României, care s-a prezentat ca „legionar român".

Evenimentul a fost organizat de Liga și asociația Teseo Tesei, și a fost marcat de teme controversate privind imigrația, identitatea culturală și politica de „remigrare" - trimiterea înapoi a persoanelor considerate neconforme cu legile și tradițiile locale. În exteriorul hotelului, câteva zeci de manifestanți protestau împotriva evenimentului, scandând: „afară fasciștii din Livorno".

Neamțu a susținut în fața audienței că „Liga, până acum câțiva ani, ne ataca pe noi, românii? - e în regulă să fie criticat cine comite infracțiuni, dar noi suntem un popor de mari muncitori. Și, cel mai important, suntem creștini". Deputatul român a fost fotografiat alături de generalul italian Roberto Vannacci, europarlamentar Lega cunoscut pentru declarațiile sale pro-Rusia și criticile la adresa sancțiunilor UE împotriva Moscovei.

Printre ceilalți participanți s-au numărat: Lorenzo Gasperini (Lega Toscana), Claudiu Stănășel (consilier român naturalizat italian), Stefan Korte și Petr Bystron (AfD, Germania), Ada Luch (Spania) și generalul Marco Bertolini (Italia). Mulți dintre aceștia au exprimat poziții favorabile Rusiei, critici la adresa sprijinului UE pentru Ucraina și apeluri pentru neutralitatea țărilor europene în conflictul din estul Europei.

Evenimentul a inclus discursuri despre „invazia" imigranților, importanța „remigrării" și conservarea identității culturale europene. Participanții au discutat, de asemenea, despre „înlocuirea etnică" și necesitatea protejării culturii și tradițiilor locale. Prezența lui Neamțu a fost remarcată în presa italiană și pe rețelele de socializare, unde deputatul AUR a publicat fotografii cu generalul Vannacci și a subliniat cooperarea „pentru apărarea culturii, frontierelor și rădăcinilor Europei".