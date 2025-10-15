Ne întoarcem la protocoalele DNA-SRI din epoca Bǎsescu. Cum vrea Nicușor Dan să implice serviciile în lupta anticorupție. „Deja se anunță un eșec"

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre viitoarea Strategie de Securitate Națională, care va aborda două probleme importante: războiul hibrid și corupția. Dacă până acum, președintele a mai spus despre necesitatea implicării serviciilor secrete în lupta împotriva evaziunii fiscale, afirmând că este „o problemă de siguranță națională", acum vrea ca acestea „să se ocupe" de problema corupției, o temă recurentă, exploatată până la refuz, dar cu succes, și de alți politicieni în trecut.

Traian Băsescu a instrumentalizat serviciile cu succes în anii săi de mandat, în lupta cu „marea corupție", fiind folosite interceptări telefonice în dosarele DNA. Perioada 2012-2014 în special, când Justiția lui Traian Băsescu era „cea mai consolidată", a adus, pe lângă mari cazuri de corupție, și o serie de abuzuri și dosare politice făcute la comandă. În vreme ce implicarea serviciilor pentru eficientizarea muncii autorităților poate părea, la prima vedere, o idee bună, perioada Băsescu a dovedit că, dacă statul este slăbit, societatea este divizată, iar încrederea în instituții - scăzută, serviciile pot prelua controlul.

Un stat cu servicii secrete înrădăcinate în exercițiul puterii este cu atât mai vulnerabil în contextul în care îi sunt oferite atribuții în justiție. România pare că se întoarce astfel în epoca „protocoalelor" și a „binomului". La puțin timp după preluarea mandatului, în luna iunie, președintele Nicușor Dan a venit cu ideea de a implica serviciile secrete în lupta cu marea evaziune fiscală, acest aspect urmând să se discute în prima ședință a CSAT.

Evaziunea fiscală urmează să fie etichetată drept „problemă de siguranță națională", domeniu pe care SRI are atribuții. Președintele Nicușor Dan spune astăzi că este nevoie de "atacarea frontală a fenomenului corupției", iar SRI va trebui să se "preocupe" de acest fenomen. El a anunțat că noua Strategie de Securitate Națională pentru România, care va cuprinde lupta anticorupție și gestionarea războiului hibrid, va fi adoptată până în 26 noiembrie, când se împlinesc cele șase luni de la învestirea sa ca președinte al României.