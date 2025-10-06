BOMBA: Ana Birchall - fost consilier prezidential - s-a oferit sa fie agent CIA!

Ana Birchall, fost candidat la prezidentiale, cea care a fost ministru al justitiei si de curand consilier prezidential in mandatul de interimar a lui Ilie Bolojan l-a contactat pe Roniel Aledo, fost contractor CIA si consilier al Presedintelui Obama.

De ce? Din documentele care mi-au parvenit reiese ca doamna in cauza se oferea sa lucreze pentru CIA daca ar fi fost sprijinita sa ocupe o pozitie importanta, scrie Vlad Mercori pe Facebook.

"Ana wants to become minister level officer in Romania. If that happens then she wants to become a strong advocate and defender of USG policies in Romania and a source/agent for the CIA."

Cand? Contactul pare ca a inceput la data de 1 martie. Pe 30 aprilie Ilie Bolojan a numit-o consilier prezidential.

Documentele sunt facute publice de U.S. Department of Justice under the Foreign Agents Registration Act (FARA).

P.S. Reactia doamnei Birchall: m-a sunat sa ma ameninte ca ma da in judecata pe mine ca am facut publice aceste documente oficiale. Bine, nu doar pe mine si pe Roniel Aledo ca minte, mai scrie Mercori, telefonul Anei Birchall fiind o confirmare de fapt.