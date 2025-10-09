Oana Ţoiu afirmă că a discutat cu Marco Rubio despre o întâlnire între Donald Trump și Nicușor Dan
Postat la: 09.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că a discutat cu secretarul de stat american, Marco Rubio, despre întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele Nicuşor Dan. "Suntem aliniaţi în ceea ce priveşte posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului următor", a declarat Ţoiu.
Oana Ţoiu a fost întrebată dacă a discutat cu Marco Rubio şi despre viitoarea întâlnire între Donald Trump şi Nicuşor Dan. "Da, am discutat şi despre întâlnirea preşedinţilor şi aici suntem aliniaţi în ceea ce priveşte posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului următor", a declarat Oana Ţoiu.
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat, în 15 septembrie, că vizita oficială în SUA va avea loc la începutul anului viitor. Dan va discuta cu oficialii americani despre securitate şi economie. "Am avut o conversaţie telefonică cu domnul Trump, imediat după ce am fost învestit. În acea conversaţie telefonică, domnia sa m-a invitat în SUA într-o vizită oficială. Această vizită oficială va avea loc, fără discuţie, cel mai probabil la începutul anului viitor", declara Nicuşor Dan.
Oana Țoiu a declarat la Washington, imediat după întrevederea cu secretarul de stat american Marco Rubio, că discuțiile au fost „excelente", cu accent pe consolidarea Parteneriatului Strategic, cooperarea în domeniul apărării, investiții în energie și proiecte regionale la Marea Neagră. „Atât pentru România, cât și pentru Statele Unite ale Americii, parteneriatul nostru strategic este important atât în partea de securitate, cât și în proiectele comune pentru energie și în legăturile umane", a spus Țoiu.
Șefa diplomației a amintit că este a treia întâlnire cu omologul american marco Rubio în ultimele luni, după discuțiile din marja summitului NATO de la Haga și reuniunile de lucru transatlantice de la New York. „Este prima bilaterală pe care o avem", a subliniat ea, insistând asupra caracterului „cordial și substanțial" al dialogului.
Pe componenta de apărare, părțile au reconfirmat importanța prezenței militare americane în România și rolul de descurajare și stabilitate la nivel regional. „Am agreat împreună că este foarte important ca această prezență să continue", a spus ministra, adăugând că discuțiile au vizat și „producția care ține de zona militară, de armament și de investițiile curente, dar și oportunitățile de investiții viitoare".
Întrebată despre o eventuală creștere a efectivelor americane, Oana Țoiu a punctat că „în acest moment vorbim de o miză sporită în ceea ce privește investițiile și dezvoltarea unor capabilități comune". Potrivit ei, deciziile privind analiza posturii în Europa și raportarea la Indo-Pacific vor fi reflectate „cel mai probabil până la sfârșitul anului" în documente oficiale.
Ministra a indicat și alinierea cu anunțurile făcute la București privind rolul României în arhitectura de securitate a SUA. „Ei deja au luat această decizie, pe care președintele Nicușor Dan a și anunțat-o în Parlament, de a crește prezența României, inclusiv ca un factor important pentru ei în strategia pe care o au față de Orientul Mijlociu", a afirmat Țoiu.
„Parteneriatul strategic este și rămâne esențial pentru România", a insistat ea, recunoscând că anul trecut „a fost o perioadă de testare", dar subliniind că relația „nu este deloc una șovăielnică".
Capitolul energie a inclus atât proiectele nucleare, cât și rolul logistic al României în fluxurile energetice spre Europa. „Am discutat și de nuclear, dar și de rolul pe care România îl are în a contribui practic la partea logistică, foarte importantă pentru SUA în ceea ce privește aducerea largului în Europa și nu numai", a spus Țoiu, evocând și o notă istorică: „România și Statele Unite ale Americii sunt printre primele țări din lume care nu doar că au descoperit petrol și au început să îl folosească, ci una dintre primele multinaționale din lume în zona asta este româno-americană."
Potrivit ministrei, cu companiile americane prezente în România s-a discutat „despre accelerarea investițiilor" și proiectele comune la Cernavodă. „Inclusiv în zona nucleară ce ține de reactoarele 3 și 4 și accelerarea practică a investițiilor în refacerea reactorului 1", a spus Țoiu, menționând coordonarea cu Ministerul Energiei.
Pe tema proiectului de la Doicești, Țoiu a indicat existența „unui grup comun româno-american" care lucrează la evaluarea comercială. „Am discutat... partea care ține de cadru de politici publice, cadru de reguli care și ele trebuie create odată cu vizibilitatea modelului comercial al reactorului de dimensiuni mici", a explicat ea, cu obiectivul de a oferi claritate procedurală și legislativă, inclusiv la nivel european.
Dosarul Mării Negre a ocupat un loc central, pe fondul rolului României în regiune. „Am discutat și despre prioritățile noastre comune", a spus Țoiu, dezvăluind că partea americană a propus României „să semnăm propuneri... în ceea ce privește securitatea maritimă, în privința cablurilor submarine". Ea a argumentat că, deși „Marea Neagră are mai puține decât alte regiuni", potențialul este „foarte mare", inclusiv pentru atragerea investițiilor.
Ministra a informat partea americană despre demersurile Bucureștiului în plan european și bilateral cu Sofia pentru „a stabili practic un hub de securitate maritimă la Marea Neagră". „Este foarte important... să ne uităm cu mai mare atenție în această zonă de securitate", a completat Țoiu. „România a fost, este și va continua să fie respectată aici, așa cum SUA este respectată acasă", a subliniat șefa diplomației, sintetizând mesajul politico-diplomatic al vizitei.
Întrebată despre o viitoare întâlnire la nivel înalt, Oana Țoiu a confirmat că discuția a vizat inclusiv agenda prezidențială. „Suntem aliniați în ceea ce privește posibilitatea de a avea [întâlnirea președinților] în primul trimestru al anului următor", a spus ea.
Pe dimensiunea economică, ministra a avut întrevederi cu reprezentanți ai mediului de afaceri american. „România este o țară stabilă în regiune, un partener de încredere", a afirmat Țoiu, amintind că „Produsul Intern Brut... s-a triplat de când am intrat în Uniunea Europeană", argument pe care l-a prezentat drept „cât se poate de atractiv pentru investitori".
„Am discutat concret cu aceste companii despre planurile lor de investiții și sunt niște angajamente pe care o parte dintre acestea și le-au luat deja pentru anul următor", a adăugat ea, fără a detalia nume sau sume.
În privința rezultatelor imediate ale întrevederii cu secretarul de stat, Țoiu a nuanțat așteptările publice. „Sigur că așteptările sunt mari acasă de a avea rezultate imediate pe fiecare palier, însă miza acestei întâlniri a fost să accelerăm aceste dosare în lucru, chiar și în cadrul altor departamente", a spus ministra.
La final, șefa diplomației a transmis „mesajul secretarului de stat Marco Rubio" către publicul din România: „Mulțumirile pentru acest parteneriat strategic important, pentru faptul că SUA poate avea încredere în România și că împreună avem o influență pozitivă și în regiune."
Potrivit agendei anunțate anterior, întâlnirea Țoiu-Rubio a fost programată la ora 14:30 la Washington, respectiv 21:30 ora României, iar pe parcursul vizitei au fost prevăzute consultări politico-diplomatice și o reuniune cu companii membre ale American-Romanian Business Council (AMRO).
