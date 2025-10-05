Un expert acuză SRI că lansează manipulări după manualele KGB-ului. „Băi, noi suntem impecabili, nu suntem în spatele lui Georgescu! N-am lucrat noi pe mână cu rușii!"
Postat la: 05.10.2025
SRI nu are acum capacitatea de a îndeplini misiunea pe care a anunțat-o președintele României, Nicușor Dan, de a lupta și de a elimina influența rusească, afirmă profesorul Armand Goșu, istoric specializat pe spațiul ex-sovietic.
Armand Goșu susține, într-un interviu acordat News.ro, că versiunea lansată în spațiul public, conform căreia serviciile secrete ar fi atenționat din timp asupra atacului hibrid rusesc, este doar o manipulare copiată din manualele KGB-ului. E puțin probabil, spune istoricul, ca serviciile de informații românești să fi semnalat responsabililor politici ce se petrece. Acum se încearcă doar ștergerea urmelor că au încercat o lovitură de stat împreună cu rușii și că au fost în spatele lui Călin Georgescu.
România seamănă cu Rusia din punctul de vedere al organizării statale, deoarece structurile militarizate joacă un rol important în politică, în administrație. Ceea ce le deosebește, spune profesorul Armand Goșu, este că la Moscova elitele militarizate așteaptă ca Putin să le livreze beneficii. Marea slăbiciune a acestor sisteme este acest risc prin care a trecut și România în noiembrie 2024, să se producă schimbări de regim prin lovituri militare.
„În țări precum Rusia și România, unde ai structurile militarizate care joacă un rol foarte important în politică, în administrarea statului, există riscul schimbărilor de regim prin astfel de lovituri militare"
Profesor Armand Goșu declară că este greu de spus momentan dacă rezultatul din Moldova reprezintă o înfrângere decisivă pentru Putin în această țară.
„Pe termen lung, nu știm cum vor evolua lucrurile. În momentul ăsta, da, așa pare! Pare o înfrângere a Rusiei. Dar acum trebuie, totuși, subliniat faptul că, măcar în ultimii 25 de ani - memoria noastră activă - Kremlinul a pariat întotdeauna pe cai pierzători. Schemele gândite, tacticile lor s-au dovedit a fi greșite, așa că n-ar trebui să ne mire faptul că partidele politice pro-ruse - dar și aici e o problemă, care-s partide politice pro-ruse la Moscova - au pierdut aceste alegeri! Pentru că, în afară de Blocul Patriotic, care a afișat clar o orientare spre Moscova, în rest nu e foarte clar din programele și din discursul liderilor celorlalte partide că ar fi orientate spre Rusia. Mai degrabă sunt pe o cale de mijloc între Rusia și Uniunea Europeană în speranța că sunt beneficii cât mai mari pentru Moldova. Cam asta a fost filosofia elitei politice de la Chișinău în ultimii 35 de ani fie că a fost unionistă, fie că a fost pro-europeană, fie că a fost pro-rusă. Lucrurile sunt mai complicate, trebuie nuanțate. În fine, au trecut alegerile, trebuie să ieșim din zona asta de propagandă electorală care ne împiedică să înțelegem ce se întâmplă la est de Prut", declară Goșu.
Acesta susține că este prea devreme pentru a vedea dacă Moldova a reușit cu adevărat să respingă un atac hibrid al Rusiei.
„Nu știm dacă în această campanie electorală rușii nu au sădit teme care creează crize în societatea moldovenească. Trebuie să aveți puțină răbdare. Peste 2-3 ani poate vedem niște roade ale acestei campanii care să ne pună pe gânduri și perspectiva asta, că e o mare victorie a Europei și o înfrângere a Rusiei, s-ar putea să se schimbe. De ce a fost respins atacul? Elita politică de acolo pare decisă să se orienteze spre Europa. Dar repet, aia e o elită politică care a speculat tot timpul contradicțiile și poziția geografică a Moldovei între cele două blocuri. Dar acum sigur că Chișinăul simte că viitorul e al Occidentului, că de la Occident obține mult mai multe resurse. Pentru că, altfel, dacă vă uitați pe tipuri de campanie electorală, pe felul în care nu se atacă unii pe alții, pe produsele astea de campanie - afișe, texte - vedem că nu e mare diferență între ele, între ce numim forțe pro-europene și forte pro-ruse", mai spune profesorul.
Armand Goșu mai adaugă că Putin nu are cum să câștige războiul din Ucraina. Acesta consideră că Rusia nu are nici resurse foarte mari pentru a continua acest război, iar războiul hibrid nu reușește să înfrângă voința occidentalilor, mai ales a celor din Europa Centrală.
„Putin n-are cum să câștige acest război! Dacă Ucraina pica, atunci sigur că și-ar fi atins obiectivele. Dar Ucraina trebuia să pice într-o săptămână sau, hai să zicem, în 10 zile! După 10 zile de la începutul invaziei, în condițiile în care Ucraina n-a picat, n-a intrat în colaps, nu s-a predat, era limpede că o victorie în termenii pe care și-i dorea Rusia lui Putin nu mai era posibilă. Acum, sigur că Putin încearcă să interpreteze diverse partituri ceva mai nuanțate, dar Rusia nu are nici resurse foarte mari pentru a continua acest război, iar războiul hibrid nu reușește să înfrângă voința occidentalilor, mai ales a celor din Europa Centrală. Pentru că miza cea mare este susținerea Ucrainei. Tot războiul hibrid al Rusiei s-a dus pentru a determina elitele politice din țările Europei să blocheze susținerea Ucrainei. Dacă vă uitați pe hartă unde a reușit Putin cu adevărat, Ungaria - dar Ungaria avea deja un regim Orban corupt - are cu anturajul lui Putin relații speciale de business nu foarte transparente", declară Goșu.
Profesorul vede o frustrare a Rusiei în ceea ce privește așteptările pe care le avea de la noul mandat al lui Trump. Goșu mai adaugă că, în prezent, Putin nu mai poate acorda beneficiile cerute de elita politică de la Moscova.
Și sigur că aici e o uriașă frustrare, că nici Trump nu mai este ce părea să fie în ianuarie, februarie, martie. Ceea ce părea să fi atins Putin în Alaska, la întâlnirea cu Trump, să-l fi manipulat pe Trump, iar nu s-a realizat! Chiar și aceste discuții despre Tomahawk (rachete de croazieră americane luate în discuție pentru a fi livrate Ucrainei - n. red.), chiar dacă nu se vor finaliza, nu-i fac bine lui Putin! Nu fac bine propagandei rusești, nu fac bine relației dintre Putin și elita militarizată moscovită. Până la urmă, ce deosebește și, în același timp, ce aseamănă regimul Putin cu unele țări din Uniunea Europeană, cum e cazul României, de pildă, unde ai structurile militarizate care joacă un rol foarte important în politică, în administrarea statului? Din cauza asta, o țară ca România seamănă cu Rusia. Diferența mare este că aceste structuri militarizate doresc beneficii! Niște beneficii de pe urma loialității lor. Ori, în momentul ăsta, Putin nu mai poate asigura aceste beneficii elitei politice de la Moscova! Or fi ei generali FSB, or fi ei corupți, ori fi ei nu foarte inteligenți, dar vor și ei să trăiască la Monaco! Vor să se plimbe la Milano, vor să-și cazeze amantele prin centrul Parisului! Ei nu vor să schimbe Parisul pe Shanghai sau Londra pe Beijing! Aici e marea dificultate a lui Putin și panica pe care el și cercul lui intim o trăiesc, că această susținere s-ar putea sfârși la un moment dat. Deci, pentru Putin e foarte important să transmită mesajul că e în control, că e victoria foarte aproape și el reușește la un moment dat acest lucru. Cel puțin față de Trump a fost destul de convingător luni întregi că e în control, că mai sunt câteva zile sau, dacă nu, cel mult câteva săptămâni până ce Ucraina se prăbușește. Amintiți-vă discursurile lui Trump! Americanii așteptau că, cine știe, în câteva zile se prăbușește Ucraina, mari victorii pe front, armata ucraineană încercuită... Practic, toate temele propagandei rusești au fost preluate acolo. Acesta este riscul tipului ăsta de regimuri! Și asta s-a văzut și în România, de pildă! Când ai servicii secrete care joacă un rol pe care n-au de ce să-l joace într-o țară democratică, există riscul schimbărilor de regim prin astfel de lovituri militare", declară profesorul.
Armand Goșu acuză o tentativă de manipulare a serviciilor din România specifică KGB-ului.
„Pot să zică orice serviciile secrete de la noi! E puțin probabil să se fi întâmplat lucrul ăsta! Ele produc o cantitate uriașă de hârtii și nimeni nu se pricepe mai bine ca un ofițer de informații să acopere cu hârtii! De fapt, administrația românească excelează în acest lucru. Dar felul în care, de pildă, acum câteva zile a fost lansat pe surse în presă că rapoartele serviciilor atenționau... Nimeni n-a văzut acele rapoarte! Asta e o operațiune de manipulare, de acoperire, de mistificare a adevărului specifică serviciilor secrete! Care vor să îndepărteze orice suspiciune asupra lor și să arunce suspiciunea asupra politicienilor: „Băi, noi suntem impecabili, nu suntem noi în spatele lui Georgescu! N-am pregătit noi o lovitură de stat, n-am lucrat noi pe mână cu rușii! Voi, politicienii, sunteți de vină! Noi v-am atenționat!". Am mai văzut lucruri de genul ăsta, este o practică specifică KGB-ului", spune Goșu.
Expertul mai susține că, în prezent, SRI nu are capacitatea să elimine influența rusească din România. „Acum nu are! Poate pe viitor... Cu o nouă conducere, poate o să aibă. Acum, nu!", încheie Goșu.
