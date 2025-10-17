Șeful Fiscului revine și spune că nu vrea să fiscalizeze gemul făcut în casă

Președintele ANAF Adrian Nica a revenit, vineri, cu precizări legate de reacțiile apărute în spațiul public, după ce a afirmat că „gemul care îl face acasă bunica este calculat la gap-ul de TVA". Șeful ANAF a explicat că produsele făcute în casă intră la calculul decalajului fiscal (gap), dar aceasta nu înseamnă că va fi impozitat autoconsumul populației. Astfel, autoconsumul nu va face obiectul inspecțiilor fiscale ANAF.

Adrian Nica susține, printr-un comunicat de presă, că vrea să îmbunătățească analiza structurii gap-ulu, în condițiile în care „anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potențiale de TVA". "Ca urmare a interpretãrilor apãrute în spațiul public pe data de 15 octombrie 2025, facem urmãtoarele clarificãri, pentru corecta informare a opiniei publice: ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației", mai precizează Adrian Nica.

Potrivit acestuia, prin autoconsum se înțelege folosirea, de cãtre o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu. Șeful ANAF a mai spus că declarația nu contestã decalajul de colectare la TVA al României, care reprezintã una dintre prioritãțile majore în mandatul actual ANAF.

„Afirmația vizeazã însã exclusiv un aspect de ordin metodologic în determinarea decalajului fiscal - acela cã baza impozabilã potențialã poate include elemente de autoconsum într-o mãsurã mai mare decât ar fi cazul în situația României, valoarea totalã a acestor elemente nefiind eliminatã complet în procesul de estimare. Decalajul fiscal (gap) reprezintã diferența dintre TVA potențialã, estimatã pe baza conturilor naționale (ESA 2010) și TVA efectiv colectatã la buget", arată Adrian Nica.

„Am declarat, astfel, cã vizãm realizarea unor analize aprofundate pentru îmbunãtãțirea metodologiei de calcul a gap-ului de TVA, astfel încât rezultatele sã reflecte cât mai fidel realitãțile economice și sociale din România. În prezent, anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potențiale de TVA, dacã nu sunt ajustate corespunzãtor specificului național", mai precizează șeful Fiscului.

El consideră că este necesară o colaborare cu Institutul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor și partenerii europeni, pentru alinierea metodologicã a estimãrilor privind gap-ul de TVA, în vederea unei interpretãri mai precise a diferențelor dintre evaziune, neconformare și factori statistici. „ANAF va colabora și cu Banca Mondialã, pentru a îmbunãtãți înțelegerea și analiza structurii decalajului fiscal, în conformitate cu bunele practici internaționale. Aceastã colaborare urmãrește consolidarea capacitãții tehnice și analitice a ANAF de a interpreta corect diferența dintre TVA teoreticã/potențialã și taxa efectiv colectatã, printr-o abordare integratã, bazatã pe date economice și statistice actualizate", a mai spus Adrian Nica.

„Analiza complexã a acestei problematici poate conduce și la ajustarea anumitor prevederi legislative care afecteazã procesul de colectare a TVA, inclusiv în domenii precum procedurile de insolvențã, acolo unde se constatã pierderi sistemice de venituri", a mai afirmat șeful ANAF. Șeful Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, afirmase miercuri seară, la Antena 3, că gemul făcut în gospodărie afectează nivelul de încasare al TVA în România, el precizând că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA. Această declarație a stârnit o serie de ironii în spațiul public.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut joi un autodenunţ ironic, anunţând pe Facebook că a făcut şase borcane de gem de prune, fructele fiind din producţie proprie. „Am încălcat legea!", a afirmat el, adăugând că aşteaptă cu teamă să vadă când îi va confisca ANAF „probele". Reacţia ironică a liderului UDMR vine după ce șeful ANAF a afirmat că „gemul care îl face acasă bunica este calculat la gap-ul de TVA". „Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soţia mea, am făcut şase borcane de gem de prune. Din prunele noastre, în oala noastră, cu vinovăţia noastră. Aş fi făcut şi pălincă, dar prunele nu au fost suficiente", a scris Kelemen pe Facebook.

Kelemen Hunor a adăugat ironic: „Acum stau cu frica: când va veni ANAF să-mi confişte «probele»?". „Şase borcane de gem - şase lovituri ascunse la buget. Serios acum: preşedintele ANAF chiar crede că gemul de casă e gaura neagră a economiei? Dacă aşa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm şi conservele bunicii. Pe etichetă am putea să scriem: «Produs cu risc fiscal - consumul se recomandă sub supravegherea autorităţilor»", a mai transmis Kelemen Hunor. Redevenind serios, liderul UDMR, unul dintre partidele care formează coaliţia de guvernare, a afirmat: „Ce-ar fi dacă i-ar urmări pe marii evazionişti, nu pe bunicile care fac conserve?".