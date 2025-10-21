Ministrul Apărării refuză să explice de ce nu și-a satisfăcut stagiul militar. "Am 52 de ani. Ar fi un pic cam târziu şi statul nu m-ar folosi prea mult apoi"
21.10.2025
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a recunoscut că nu și-a satisfăcut stagiul militar, deși acum conduce instituția responsabilă cu apărarea țării.
Moșteanu a evitat să explice motivele pentru care a ocolit armata în tinerețe, subliniind doar că „este civil" și că lucrează cu „militari de carieră foarte buni". Declarațiile sale au stârnit controverse, mai ales în contextul recentei mobilizări parțiale, care a vizat și persoane mai în vârstă decât ministrul.
Ionuț Moșteanu a primit ordinul de recrutare în 1992, însă armata nu a făcut-o. Dacă ar fi știut atunci că va ajunge într-o bună zi ministru al Apărării, poate că s-ar fi dus în armată, arată jurnaliștii de la Gândul.
Întrebat de aceștia, care este motivul pentru care nu și-a satisfăcut stagiul militar, Ionuț Moșteanu a evitat să răspundă direct.
"Sunt foarte mulţi oameni care nu au satisfăcut stagiul militar", spune Moșteanu care motivează că este ministrul Apărării ca civil, nu ca militar.
"Există această separaţie foarte clară în statul român. Sunt civil şi în jurul meu sunt militari de carieră foarte buni cu care lucrez în fiecare zi", spune Moșteanu
Întrebat dacă s-a gândit să urmeze un stagiu militar voluntar, Ionuţ Moşteanu a răspuns că e prea târziu. "Am 52 de ani. Ar fi un pic cam târziu şi statul nu m-ar folosi prea mult apoi, având în vedere că la 55 de ani nu mai pot fi mobilizat. Ne rezumăm la cei tineri", a declarat ministrul.
În CV-ul ministrului este un amănunt foarte interesant. După terminarea liceului, Ionuț Moșteanu s- a orientat către Universitatea Politehnică din București. Acesta ar fi fost unul din potențialele motive pentru care ar fi reușit să evite înrolarea. Ulterior și-a abandonat studiile la „Poli", apoi s-a înscris la Bioterra, o facultate privată unde a studiat Management.
