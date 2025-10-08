Se cer documente oficiale privind starea de sănătate a președintelui Nicușor Dan după stângăciile făcute recent

Senatorul AUR Cristian Vântu a anunțat că a transmis o adresă către președintele Senatului prin care solicită informații oficiale privind starea de sănătate a președintelui României, Nicușor Dan. Parlamentarul motivează demersul prin „îngrijorările publice" apărute în ultimele zile și invocă obligația instituțiilor de a clarifica situația. În mesajul publicat pe Facebook, senatorul AUR face referire la aparițiile recente ale președintelui României:

„Având în vedere că, în cursul săptămânii trecute, Președintele României a manifestat, în mai multe ocazii publice, un comportament cel puțin neobișnuit, iar o parte semnificativă a populației își exprimă, în spațiul public și pe rețelele de socializare, îngrijorarea cu privire la capacitatea acestuia de a-și exercita mandatul în condiții optime, consider că Parlamentul are dreptul și datoria să clarifice această situație", a scris Cristian Vântu.

Solicitări către instituții

Parlamentarul afirmă că a transmis o adresă oficială către președintele Senatului, cu trei cereri principale:

1. Obținerea de informații oficiale - de la Administrația Prezidențială, Ministerul Sănătății și Institutul Național de Medicină Legală privind starea de sănătate a președintelui Nicușor Dan, „strict în limitele permise de lege și cu respectarea deplină a confidențialității datelor medicale".

2. Sesizarea Curții Constituționale - în situația în care ar rezulta o imposibilitate temporară de exercitare a atribuțiilor, pentru constatarea împrejurărilor care justifică interimatul, în baza art. 146 lit. h) din Constituție și art. 44-45 din Legea nr. 47/1992.

3. Constatarea vacanței funcției - dacă documentația ar indica imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului, CCR ar putea fi sesizată pentru constatarea vacanței funcției, conform art. 97 din Constituție.

„Nu este un demers partizan"

Senatorul AUR precizează că inițiativa nu are caracter politic, ci instituțional:

„Acest demers nu este unul partizan, ci unul de răspundere instituțională, întreprins în interesul continuității funcțiilor statului, al transparenței și al încrederii publice", a subliniat Cristian Vântu.

Gafă de protocol la Timișoara: președintele Nicușor Dan, moment în stilul lui Joe Biden

Senatorul face referire la comporatmentul ușor confuz al șefului statului în cadrul unor ceremonii și întâlniri la nivel înalt.

La final de septembrie, președintele Nicușor Dan a făcut o vizită la Timișoara începută cu un moment comemorativ în Piața Victoriei, unde a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificării", din fața Catedralei Mitropolitane.

Imaginile surprinse de presa locală arată cum, după salutul gărzii de onoare, șeful statului ezită înaintea intonării imnului României. Pentru câteva secunde, pare să părăsească locul, fiind readus pe poziție de un oficial care îi indică protocolul corect.

Câteva zile mai târziu, a venit o nouă stângăcie din partea lui. Pe 2 octombrie Președintele României, Nicușor Dan, a fost primit, alături de liderii UE, la palatul regal Amalienborg din Copenhaga, de către regele Frederik al X-lea și regina Maria.

De față era și liderul Franței, președintele Emmaneul Macron, moment în care Nicușor Dan a comis o stângăcie.