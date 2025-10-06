Vindem tot! Ilie Bolojan: „În perioada imediat următoare va fi demarată procedura listării pe bursă a unor companii de stat".

Este vorba de Hidroelectrica, CEC Bank și Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), companii care au profituri uriașe: Hidroelectrica - 4,1 miliarde lei, CEC Bank - 668 milioane de lei și CNAB - 600 de milioane de lei. Premierul a vorbit despre vânzarea unor pachete minoritare inclusiv la companii deja listate. Mai exact, vor fi vândute pachete suplimentare, dar fără ca statul să-și piardă controlul asupra acestor companii, urmând să rămână acționari majoritari.

„Un element important este cel al piețelor financiare. Este nevoie să mobilizam resurse pe piețele financiare. Avem rezerve importante care pot fi valorificate, dacă vom lista pachete minoritare de la companii publice care și astăzi sunt listate fără să ne pierdem controlul asupra acestor companii sau să listăm companii care astăzi nu sunt listate: CEC, de exemplu, Aeroporturi București", a spus Bolojan.

Acesta spune că sunt mai multe avantaje în urma listărilor pe bursă. „În felul acesta vom asigura o mai bună gestionare a acestor companii, vom revigora bursa, vom folosi mai bine banii din fondurile de pensii, vom îmbunătății transparența și, având un acționar privat, vor fi mai bine administrate, vom avea servicii mai bune și profituri mai bune. Este o zonă pe care nu am exploatat-o suficient și pe care o vom demara în perioada imediat următoare".

România s-a angajat prin PNRR să listeze cel puțin trei companii de stat la bursă până în 2026, din sectoarele energie și transporturi. Până acum, nu a fost stabilită o listă oficială a acestor companii, însă există discuții între reprezentanții Guvernului și cei ai Comisiei Europene pentru vânzarea unor pachete minoritare. HotNews a aflat, din surse guvernamentale, că din domeniul transporturilor compania care va fi listată este Aeroporturi Bucureşti SA, cu un pachet minoritar de acţiuni.

În urma acestor listări, statul român ar putea obţine zeci de miliarde de lei, potrivit unor surse guvernamentale. Din domeniul energiei, sunt luate în calcul Hidroelectrica şi Romgaz, cu noi pachete de acţiuni, acestea fiind companii deja listate pe Bursa de Valori Bucureşti. Cele două companii din domeniul energiei sunt analizate, dar nu sunt luate încă decizii certe.

"Întrebarea legitimă: Care este motivul pentru care ai vrea să listezi pe bursă companii strategice cu profituri considerabile?

Răspunsul rațional: Niciunul. Având profituri, în fiecare an, bugetul de stat primește aceste sume de bani ce pot fi direcționate de la sănătate și până la educație. Prin listarea pe bursă, obții o sumă infinit mai mică pentru că, în fiecare an, noii acționari vor avea o cotă parte din profit. Deci, economic și strategic este o decizie pentru care, în orice companie serioasă ai lucra, ai fi dat afară imediat! Și, cu toate acestea, Guvernul Bolojan și ai lui (PSD, PNL, UDMR, USR și minorități) girează această trădare economică a României. Mai mult, încearcă să justifice această decizie prin jaloanele din PNRR. Dar, artizanii PNRR sunt 'imaculații' de la USR alături de aceeași gașcă politică formată din PSD, PNL, UDMR și minorități. Oare, după Hidroelectrica, CEC Bank și CNAB, urmează Portul Constanța, Salrom și Nuclearelectrica?", comenteaza Dumitru Coarna pe Facebook.