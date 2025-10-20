Ilie Bolojan se pregătește varianta demisiei în contextul deciziei CCR: Surse politice spun că forțează o candidatură la Primăria Capitalei
20.10.2025
Premierul Ilie Bolojan așteaptă cu sufletul la gură decizia Curții Constituționale privitoare la pensiile speciale ale magistraților. Informațiile pe surse, care s-au scurs și în presă, dar care au ajuns și la urechile premierului ne indică faptul că judecătorii CCR vor declara neconstituțională legea.
În acest context, Ilie Bolojan își pregătește demisia din funcția de premier considerând că Executivul nu mai are legitimitate, din moment ce o lege asupra căreia și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului a picat testul de constituționalitate. Totuși, Bolojan și-ar face și un plan politic, prin această demisie. El ar urmări să fie candidatul pentru funcția de primar al Capitalei, alegeri care vor avea loc pe 30 noiembrie.
Judecătorii Curții Constituționale s-au întâlnit, în această dimineață, într-o ședință informală, ne-au precizat surse judiciare. Aceștia au discutat posibila decizie asupra legii privind pensiile magistraților, iar situația este una extrem de strânsă. Dintr-un total de 9 judecători, scorul ar fi în prezent de 5 voturi "pentru" și 4 "împotrivă", ceea ce ar însemna că legea ar putea fi declarată neconstituțională. Totuși, conform surselor judiciare, doi dintre judecători nu sunt 100% convinși, iar scorul este într-un echilibru extrem de fragil.
Este posibil ca judecătorii CCR să declare legea doar "parțial neconstituțională", ceea ce nu ar fi o înfrângere chiar atât de mare pentru Guvern și nu ar duce automat la demisia premierului. Ilie Bolojan a vorbit, la începutul acestei luni despre ideea unei demisii în urma unei eventuale decizii de neconstituţionalitate a legii care modifică pensiile magistraţilor. „Dacă se va pune o astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă", a spus Bolojan.
Întrebat dacă mai ia în calcul demisia în situaţia în care CCR declară neconstituţională legea care modifică pensiile judecătorilor şi procurorilor, premierul Ilie Bolojan a răspuns: „Să ştiţi că eu nu am spus asta, am spus că în condiţiile în care vii cu proiecte de lege importante care nu sunt validate, ai o problemă de legitimitate de a lua alte măsuri. Dar dacă se va pune vreo astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă" .
