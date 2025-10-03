Petrecerea a durat doar cateva zile: Cum pierde partidul Maiei Sandu majoritatea în Parlament după alegerile din Republica Moldova
Postat la: 03.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Partidul fondat de Maia Sandu, actualul președinte al Republicii Moldova, a reușit să obțină 55 de mandate. Numărul acestora, care imediat după alegeri a scăzut la 53, va crea probleme viitorului Guvern. Numărul total al mandatelor din Parlamentul de la Chișinău este de 101, astfel că mandatele Partidului „Acțiune și Solidaritate", deși aparent suficiente, reprezintă o majoritate fragilă.
Imediat după validarea rezultatului alegerilor, doi dintre deputații ajunși pe lista PAS în Legislativul moldovean au anunțat că își vor desfășura activitatea parlamentară în calitate de legiuitori independenți, ceea ce a dus și mai tare la slăbirea viitoarei majorități. Cei doi provin din fostul partid aliat al Maiei Sandu, "Platforma Dreptate și Adevăr", care a anunțat că nu va candida la alegerile parlamentare pentru a nu fragmenta votul pro-european. Între PAS și cei doi nu ar fi existat un protocol clar semnat, ceea ce le-a permis lui Dinu Plîngău și Stelei Macari să anunțe că vor activa în calitate de deputați neafiliați.
Deși cei doi au afișat poziții pro-românești și pro-europene, PAS ar putea să nu se bazeze întotdeauna pe votul acestora, în cazul în care Plîngău și Macari nu ar fi în acord cu unele propuneri legislative ale partidului de guvernământ. Pentru ca o lege să fie votată sau pentru ca Executivul să fie învestit, este nevoie de 51 de voturi din cele 101. Deși aritmetic, majoritatea Maiei Sandu este constituită, doar trei voturi ar putea deveni decisive la o potențială demitere a guvernului sau blocare a unor inițiative legislative.
În precedentul Legislativ, PAS a pierdut mai mulți deputați din cauza disensiunilor interne. Acum, pe lista PAS au intrat în Parlament, pe lângă foștii membri de Guvern sau Parlament, personalități din lumea artistică sau sportivă. Rămâne de văzut dacă aceștia vor avea disponibilitatea totală pentru a participa la ședințele Legislativului, potrivit analizei. În primul său mandat, Maia Sandu s-a bucurat de un sprijin solid din partea partidului, care a obținut 61 de mandate la alegerile din 2021, ceea ce i-a permis să pună în practică reformele dificile, dar necesare parcursului pro-european al țării. Chiar și așa, partidul a suferit mai multe tensiuni. Remanierile guvernamentale repetate și schimbarea premierului au dus la nemulțumiri în partidul condus oficial de către Igor Grosu, președinte și al Parlamentului.
