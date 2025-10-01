Concubinii care conduc România. In viitorul neo-marxist anti-creștin căsătoria va fi considerata o infractiune: Nu veti mai avea nimic si veti fi fericiti. Nici măcar familie!

Să fie o coinicidență ca România este condusa in momentul de fata de doi sefi care preferă concubinajul? Nicusor Dan, presedintele României, este un concubin declarat, trăind alaturi de Mirabela Gradinaru de foarte multi ani. Mai nou, premierul Ilie Bolojan nu numai ca si-a asumat, dar s-a si afisat public, la evenimente importante, alaturi de concubina sa Ioana Fâșie. Nicusor Dan are doi copii din acest concubinaj, Bolojan are si el doi copii din prima si singura sa casatorie.

Nu e nicio noutate ca atat Nicusor Dan, de sorginte useristă, cat si Ilie Bolojan, camuflat în penelist, sunt fideli, de fapt, curentului progresist, neo-marxist, controlat de globalismul elitelor europene de la Bruxelles, dar, mai ales, de cele cu adevarat importante ale Forumului Economic Mondial de la Davos. Nu o sa vorbim despre Maia Sandu si despre viata ei sexuala, sau despre concubini, ori concubine - sa retinem doar ca i se mai spune si "Degețica", mai mult ca sigur ca se refera la faptul ca e micuta si firava -, deci nu vorbim despre ea, cu toate ca provine din aceeasi eprubeta sorosit-rotschildiană, pentru ca nu e la conducerea României. Sau, mai stii? Nu e încă!

Nu e, la fel, o coincidenta, cum Bolojan a ajuns presedinte interimar, dupa ce in fine Klaus Iohannis a primit ordin sa se dea la o parte - un fel de rocadă intre primari -, de la aceiasi stapani, dupa ce si-a facut datoria de anulare a alegerilor si dupa ce a fost pregatit drumul catre Cotroceni pentru Nicusoar Dan. Mai apoi, odata ce "micul nerd" a fost pus sef peste România, Bolojan-Valjean a fost numit prim-ministru, iar asa zisele masuri de austeritate care au urmat si pe care le traim in plin sunt si vor fi din ce in ce mai pe rele, mai pe placul elitelor globale care decid pandemii, razboaie, foamete, boli etc.

Odata cu "pachetele" de reforme ale Regimului BoloDan ne vom adanci din ce in ce mai mult in experimentul neo-marxist al unei "minunate lumi noi", dictată a se prefigura la granita unui război inventat si mentinut de aceeasi masinarie diabolică. O lume total anti-crestina, fara familie, cu "parinte 1" si "parinte 2", cu "concubin 1" si "concubin 2", fără "mamă", fără "tată", fără "soț" si fără "sotie". Interesant e ca oamenii astia nu se mai ascund de ani buni, nu-si mai escamotează obiectivele. In acelasi timp, la fel de interesant e cum marea masa a populatiei nu-si da seama despre scenariile in care "joaca" ca-ntr-un film prost, regizat de la varful acelei elite de 1% care a ajuns sa subjuge lumea, fie ca va fi ea unipolara, fie bipolara, fie multipolara. Tot un drac!