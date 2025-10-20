Kovesi la SRI? Ce spune Nicușor Dan despre acest scenariu

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu a luat în calcul „până în momentul ăsta" o eventuală propunere a Laurei Codruța Kovesi pentru conducerea Serviciului Român de Informații. El a amintit că șefa Parchetului European are un mandat în derulare și a evitat să facă speculații privind o posibilă revenire a acesteia într-o funcție majoră în țară.

Președintele a relatat, într-o notă personală, că ultima interacțiune directă cu Kovesi datează de acum „vreo 10-12 ani", într-o sală de judecată a Înaltei Curți de Casație și Justiție. „Eram cu urbanismul meu, cu clădiri, cu așa, și nu știu ce litigiu avea civil doamna Kovesi", a spus el, subliniind caracterul întâmplător și vechi al acelei întâlniri.

Întrebat despre criteriile și pașii pentru numirea șefilor serviciilor de informații, Nicușor Dan a precizat că nu va „spune prea mult" înainte ca înțelegerea cu Parlamentul să fie parafată și candidații să fie validați în forul legislativ, insistând pe necesitatea procedurilor instituționale.

Pe fondul interesului public pentru viitoarele conduceri ale serviciilor, președintele a insistat că anunțurile privind numele vehiculate trebuie să fie consecința unei înțelegeri politice solide. În același registru, el a lăsat de înțeles că logica procesului presupune consultări discrete urmate de o confirmare parlamentară, nu „licitații" în spațiul public cu liste de favoriți.

Nicușor Dan a sugerat că orice devansare a comunicatei oficiale poate eroda șansele unei validări rapide în Legislativ. De aceea, a optat pentru o comunicare reținută până la clarificarea acordului politic și a pașilor procedurali. Potrivit acestuia, calendarul deciziilor nu va ignora dinamica momentului, iar ferestrele de oportunitate vor fi alese astfel încât să nu deturneze atenția de la alte subiecte majore.

Întrebat direct dacă există o „listă scurtă" și dacă aceasta a fost discutată cu partenerii din coaliție, președintele a confirmat: „Sunt niște discuții care au început, da." El a adăugat că evoluția lor depinde de contextul politic general, pentru a evita suprapunerea cu alte teme sensibile.