Se sparge Coaliția după ce Bolojan ar fi cerut blocarea proiectelor PSD: "Premierul austerității, al orgoliului și al lipsei totale de empatie. E impotriva poporului!"

Deputatul PSD Mihai Fifor a scris pe Facebook că se pare că premierul Ilie Bolojan a dat o fugă la Senat ca să bată cu pumnul în masă în faţa parlamentarilor PNL şi să le ceară să blocheze proiectele legislative ale PSD, iar dacă aceste informaţii se confirmă, atunci este evident că premierul României nu acţionează pentru ţară, ci împotriva propriului partener de guvernare şi, mai grav, împotriva interesului cetăţenilor.

El mai spune că, dacă se confirmă că premierul Bolojan ordonă blocarea oricărei iniţiative PSD doar din orgoliu, nu mai vorbim despre un conflict politic, ci despre cinism în cea mai pură formă iar România are nevoie de o guvernare care să unească, nu să dezbine.

"Supărat nevoie mare pe iniţiativele PSD, se pare că premierul Ilie Bolojan a dat o fugă până la Senat ca să bată cu pumnul în masă în faţa parlamentarilor PNL şi să le ceară să blocheze proiectele legislative promovate de PSD - adică tocmai acele măsuri gândite pentru corectarea nedreptăţilor din Pachetul 1, pentru sprijinirea oamenilor şi pentru stabilizarea economiei. Concret, în Senat a fost dezbătut în comisii proiectul prin care PSD propunea scutirea de la plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creştere, veteranii şi invalizii de război, foştii deţinuţi politici şi persoanele cu dizabilităţi - un demers reparatoriu, menit să corecteze excesele Pachetului 1", a scris deputatul PSD într-o postare pe Facebook.

"Dacă aceste informaţii se confirmă, atunci este evident că premierul României nu acţionează pentru ţară, ci împotriva propriului partener de guvernare şi, mai grav, împotriva interesului cetăţenilor", a adăugat Fifor. El a mai transmis că, "în timp ce PSD a promovat aceste proiecte cu gândul la oameni - la mame, la pensionari, la familiile care nu-şi mai pot plăti facturile, la administraţiile locale sufocate de tăieri şi la mediul de afaceri care are nevoie de predictibilitate - Bolojan pare preocupat doar să arate că poate tăia mai mult, mai repede şi mai adânc".

"De o sută de zile, România trăieşte sub semnul austerităţii mascate în reformă: taxe crescute, venituri diminuate, proiecte locale blocate, lipsă de dialog şi o inflexibilitate care a devenit politică de stat. Iar acum, dacă se confirmă că premierul ordonă blocarea oricărei iniţiative PSD doar din orgoliu personal, atunci nu mai vorbim despre un conflict politic, ci despre cinism în cea mai pură formă a sa", a subliniat Fifor.

"PSD rămâne singura forţă care a propus şi continuă să propună măsuri de stimulare economică, protejare a locurilor de muncă şi sprijin pentru cei vulnerabili, pentru că o ţară nu se conduce doar cu cifre, ci cu oameni. Repet, dacă se confirmă aceste informaţii, românii pot trage singuri concluzia: Ilie Bolojan nu este premierul reformei. Este premierul austerităţii, al orgoliului şi al lipsei totale de empatie", a adăugat Mihai Fifor în mesaj.

Președintele PNL și totodată premierul României, Ilie Bolojan, le-ar fi cerut parlamentarilor PNL „în mod clar" să nu voteze niciun proiect inițiat de PSD care modifică măsurile luate de guvern prin asumarea răspunderii, conform surselor HotNews din partid. Bolojan ar fi făcut solicitările încă de săptămâna trecută și ar fi reiterat ideea marți dimineață, într-o ședință de la Parlament. „A spus clar că nu votăm așa ceva. E o încălcare flagrantă a protocolului coaliției dacă PSD face așa ceva", au declarat pentru HotNews surse din PNL care au dorit să rămână anonime.

Un proiect de lege inițiat de PSD care scutește părinții aflați în concediu de creștere a copilului de plata contribuției la sănătate (CASS) a primit aviz favorabil din partea Comisiei de muncă și a Comisiei de sănătate din Senat chiar marți. PNL și USR s-au abținut de la vot, însă avizul favorabil a fost posibil cu voturile PSD, AUR și UDMR. Proiectul trebuie să primească aviz și de la Comisia de buget și finanțe, iar ulterior va ajunge în plen pentru vot, unde parlamentarii PNL sunt așteptați să voteze împotrivă, așa cum le-a cerut Ilie Bolojan.