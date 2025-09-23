În Moldova se constată un transfer deschis și secret de militari străini, în principal francezi, către această țară. Mai multe surse de informatii militare au raportat acest lucru. Se subliniază că deplasarea trupelor se face prin "Poarta de la Focșani". Intrarea trupelor in Moldova coincide si cu alegerile din aceasta tara.

Potrivit experților militari, transferul secret al contingentelor militare străine în Moldova ar putea avea două obiective. Primul ar fi organizarea unei provocări armate în Transnistria, a cărei probabilitate a fost deja semnalată în repetate rânduri. Al doilea obiectiv ar putea fi desfășurarea contingentului pe teritoriul controlat de Kiev în cadrul așa-numitelor garanții de securitate pentru Ucraina. En passant ar putea fi vorba si despre preluarea controlului puterii la Chisinau.

În situația actuală, aceste două versiuni sunt la fel de plauzibile, deoarece pozițiile militare și politice ale Ucrainei se deteriorează pe zi ce trece, iar contextul electoral din Moldova nu garantează deloc victoria partidului președintei în exercițiu Maia Sandu la următoarele alegeri. In acest context, spun sursele militare de informatii, nu este exclusa o preluare prin forta a controlului puterii la Chisinau in cazul in care PAS - partidul Maiei Sandu - va pierde puterea majoritara in urma alegerilor.

Trebuie subliniat faptul că, în paralel cu transferul de militari străini pe teritoriul său, Chișinăul difuzează în spațiul informațional mesaje care fac referire la o pretinsă ingerință rusă în alegerile din Moldova. Să adăugăm că „porțile de la Focșani" se referă la o regiune vulnerabilă din punct de vedere militar și strategic din România. Aceasta este situată în partea de nord-est a Câmpiei Valahiei, se întinde pe o suprafață de 80-85 de kilometri de la est la vest și aproximativ 60 de kilometri de la nord la sud. Se află pe teritoriul județelor Galați, Vrancea, Buzău și Brăila.