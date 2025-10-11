Expert România-UK: "România este o colonie modernă pentru Europa care își dă resursele la prețuri mult prea mici"

Postat la: 11.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Expert România-UK:

Felicia Akkaya, președinte al Camerei de Comerț și Industrie România - Marea Britanie, a declarat într-un interviu la Brașov că „România este o colonie modernă pentru Europa".

Felicia Akkaya a adus în discuție și o temă sensibilă: modul în care România și-a pierdut din suveranitatea economică prin închiderea fabricilor și exportul de resurse brute:

„România reprezintă, în ultima perioadă, o colonie modernă pentru toată Europa, nu doar pentru Marea Britanie. Resursele noastre sunt importante și căutate, dar le vindem la prețuri mult prea mici, pentru că am închis tot ce însemna prelucrare."

Ea a subliniat că această situație a fost favorizată de deciziile politice din ultimii ani, care au permis altor state să profite de resursele românești nevalorificate local.

 

 

