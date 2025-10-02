Pavel Durov a făcut noi dezvăluiri despre cenzurarea lui Călin Georgescu și anularea alegerilor din România

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a declarat într-un interviu cu Lex Fridman că a fost presat de serviciile de informații franceze să închidă canale care sprijineau candidatul conservator (n.r.: cu referire la Călin Georgescu) la alegerile prezidențiale din România, acuzând o tentativă de cenzură politică.

Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, a vorbit despre presiunile la care ar fi fost supus în timpul crizei politice din România, când rezultatele alegerilor prezidențiale au fost anulate și s-a pregătit organizarea unui nou scrutin.

Într-un episod recent al podcastului lui Lex Fridman, Durov a povestit că, în perioada în care se afla blocat în Franța, i s-a propus o întâlnire cu șeful serviciilor externe de informații franceze.

Oficialii i-ar fi cerut să blocheze pe Telegram canale care susțineau candidatul conservator sau protestele împotriva candidaților pro-europeni, considerați favorizați de guvernul de la Paris.

„Am fost foarte clar: dacă nu există încălcări ale regulilor Telegram, apeluri la violență sau instigare la ură, nu putem închide canalele. Ar fi cenzură politică", a declarat Durov.

El a adăugat că a considerat cererea „o tentativă de umilire, atât personală, cât și la adresa milioanelor de utilizatori Telegram".

Fondatorul rețelei a subliniat că presiuni similare au venit și în legătură cu alegerile din Republica Moldova, unde i s-a cerut să blocheze mai multe canale.

Telegram a eliminat doar o parte dintre ele, cele care încălcau regulile interne, dar a refuzat să șteargă liste întregi cu grupuri politice.

Durov a explicat că Telegram apără libertatea de exprimare indiferent de orientarea politică, atât pentru grupuri de stânga, cât și de dreapta, atâta timp cât acestea nu promovează violența.

„Am protejat deopotrivă activiștii Black Lives Matter și protestatarii împotriva restricțiilor din pandemie. Pentru noi nu contează ideologia, ci respectarea principiilor", a spus el.

El a avertizat că încercările de a limita libertatea de exprimare în Europa reprezintă un precedent periculos: „Odată ce începi să faci compromisuri asupra valorilor și drepturilor fundamentale, nu mai înțelegi ce ai de pierdut."