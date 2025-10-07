"Blonda lui Nicușor" - păpușara-șefă și la Cotroceni: Andreea Miu il va trage de sfori pe șeful statului după cum făcea și la Primăria Capitalei

Andreea Miu, fosta șefă de cabinet al lui Nicușor Dan, când acesta era primarul Capitalei, a fost numită luni, 6 octombrie, șefa Secretariatului General al Administrației Prezidențiale. Noua șefă de la Cotroceni ar fi fost propulsată de Ludovic Orban, care la rândul lui a fost numit consilier prezidential pe probleme de politica.

„Cu siguranță că Andreea Miu va fi omul de bază al lui Nicușor Dan în ceea ce privește deciziile pe care acesta le va lua. Bineînțeles că și Ludovic Orban va avea un cuvânt de spus, dar cea care îl va dirija pe șeful de stat va fi Andreea Miu", au declarat surse politice pentru Gândul. De altfel, regulamentul de funcționare și organizare al Administrației Prezidențiale arată că în lipsa unui șef de cancelarie, „semnarea documentelor departamentelor/structurilor organizatorice se realizează de către şeful Secretariatului General al Administraţiei Prezidenţiale".

Andreea Miu a fost propulsată în cariera politică de către Ludovic Orban. Miu a fost, din 2022, șefa de cabinet a lui Nicușor Dan la Primăria București și este considerată drept o apropiată a lui Hubert Thuma, șeful PNL Ilfov, extrem de influent în Consiliul General București. Miu a devenit cunoscută public în 2021, când a fost revocată din funcția de Director companiei de stat Transelectrica în urma unei decizii a Consiliului de Supraveghere a companiei. Se întâmpla în mandatul de premier al lui Florin Cîțu, când șefii Transelectrica numiți în mandatul premierului anterior, Ludovic Orban, au fost înlăturați înainte de finalul mandatului.

Andreea Miu și alți membri ai Directoratului Transelectrica au atacat decizia conducerii la Curtea de Arbitraj de la Viena. Ca urmare a câștigării procesului, Andreea Miu a primit circa 560.000 de lei de la compania de stat. Astfel, pe lângă funcția de la Transelectrica, în perioada 2015- 2016 a făcut parte din Consiliul de Administrație al RADET, iar în perioada 2014-2016 a ocupat poziția de membru al Consiliului de Administrație al Institutul de Cercetări Metalurgice ICEM SA. Ea a fost și reprezentant al departamentului juridic al diviziei multinaționale ANTALIS - România, iar în perioada 2007-2012 a acordat asistență și reprezentare juridică pentru companiile de stat HIDROELECTRICA și Transelectrica.

Este avocat titular la Cabinetul de Avocat Miu Andreea Mihaela, în perioada 2006 - 2008 a fost avocat coordonator la Societatea Civila de Avocati Dutescu, Miu si Asociatii. Cunoaște limba engleză și limba rusă. Este absolventă a Facultății de Drept a Universității Dimitrie Cantemir (1995-1999) și are masterat în Drept la Academia de Poliție București (2001-2002). A urmat cursuri de specializare în domeniul pieței de capital și al comunicării: Cursul „Piața de Capital în România" (Bursa de Valori București - 2007), cursul „Juriști pe piața de capital" (Bursa de Mărfuri din Sibiu - 2007), Cursul „Managementul Comunicării în relații publice" (Facultatea de Relații Publice și cadrul SNSPA - 2002).

Ea apare și în acest moment pe site-ul Primăriei ca director de cabinet al primarului interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. De notat că, deși ocupă funcții publice din 2022, nicio declarație de avere sau de interese a Andreei Miu nu sunt postate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate sau pe site-ul Primăriei București. Este avocat de profesie și soție de polițist. Este, de asemenea, președintele Organizației Liberale de Femei Sector 4. A fost premiată în 2021, în cadrul celei de-a treia ediții a Galei „Women in Economy".