Zelinski trăieste intr-o lume a lui: Deși Trump a „înjurat tot timpul" și l-a presat să se înțeleagă cu Putin, ucraineanul vede cu totul altfel întâlnirea de la Casa Albă
Postat la: 20.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris întâlnirea lui de săptămâna trecută cu Donald Trump ca fiind un succes care a dus la progrese în achiziționarea de noi sisteme de apărare antiaeriană, în contrast cu relatările potrivit cărora omologul său american l-a certat, folosind inclusiv obsenități, la Casa Albă, informează Reuters.
Într-o serie de declarații făcute duminică în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii, inițial neoficiale, dar autorizate pentru publicare luni, liderul ucrainean a descris mesajul transmis de Trump în cadrul reuniunii de la Casa Albă, care s-a încheiat cu apelul președintelui american pentru un armistițiu cu rămânerea forțelor de luptă pe actualele linii de front, ca fiind „pozitiv".
Ca urmare a vizitei sale la Washington, Ucraina pregătește acum un contract pentru achiziționarea a 25 de sisteme de apărare antiaeriană Patriot, un impuls major pentru defensiva sa în fața atacurilor cu rachete rusești, a spus Zelenski.
Președintele ucrainean a făcut aceste declarații înainte ca Reuters și alte publicații de știri, precum Financial Times (FT), să scrie că Trump l-a presat pe Zelenski să renunțe la unele teritorii în timpul întâlnirii lor, pe care sursele de la Washington au descris-o ca fiind mult mai tensionată decât s-a dezvăluit inițial.
Trump „a înjurat tot timpul" și a aruncat la un moment dat hărțile frontului prezentate de partea ucraineană, spunând că „s-a săturat să le vadă".
În timpul întâlnirii de vineri, Trump a părut să preia aproape mot à mot multe dintre argumentele lui Putin, chiar și atunci când contraziceau propriile sale declarații recente despre slăbiciunile Rusiei, au spus oficiali europeni pentru FT.
„După multe runde de discuții, care au durat peste două ore, cu (Trump) și echipa lui, mesajul său, în opinia mea, este pozitiv: că rămânem pe pozițiile noastre din prima linie", a declarat Zelenski.
Ucraina și aliații săi au cerut de mult timp un armistițiu imediat care să prevadă rămânerea trupelor pe actualele poziții, în timp ce Moscova a cerut Ucrainei să cedeze teritorii suplimentare înainte de a opri luptele.
Zelenski nu a specificat cât de aproape a fost Ucraina de semnarea contractului pentru cele 25 de sisteme de rachete Patriot, dar a spus că o mare parte din timpul vizitei sale a fost dedicat discutării acestei probleme, inclusiv direct cu Trump.
Zelenski nu și-a atins obiectivul declarat de a convinge Washingtonul să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, cu rază lungă de acțiuni, pentru a putea efectua atacuri în adâncimea teritoriului Rusiei. Zelenski a spus că, în opinia lui, acest lucru s-a întâmplat deoarece Trump nu a vrut să ia măsuri care să-l supere pe Vladimir Putin cu puțin timp înainte de întâlnirea cu președintele rus la preconizatul summit de la Budapesta, în Ungaria.
Zelenski a avut nevoie de jumătate de an pentru a-și reconstrui relația cu Trump după întâlnirea dezastruoasă din luna februarie, în care Trump și vicepreședintele JD Vance l-au certat pe liderul ucrainean în fața camerelor de filmat, chiar în Biroul Oval al Casei Albe.
Zelenski s-a întors vineri la Casa Albă pentru a se întâlni cu Trump, la o zi după ce liderul american a discutat la telefon, timp de mai bine de două ore, cu Putin.
Trei surse au descris întâlnirea lui Trump cu Zelenski ca fiind tensionată, Trump folosind în repetate rânduri un limbaj obscen.
„A fost destul de rău", a spus una dintre surse despre întâlnire.
„Mesajul (lui Trump pentru Zelenski, n.r.) a fost: «Țara voastră va îngheța și va fi distrusă»" dacă Ucraina nu încheie un acord cu Rusia, a adăugat sursa.
La un moment dat, președintele american a aruncat la o parte hărțile prezentate de Ucraina cu frontul de luptă, a spus oficialul familiarizat cu discuția și citat de FP. Conform acestuia, Trump a spus că s-a „săturat" să vadă iar și iar harta liniei frontului din Ucraina.
„Linia asta roșie, nici nu știu unde e. N-am fost niciodată acolo", ar fi spus Trump, potrivit oficialului.
Trump a mai afirmat că economia Rusiei „merge foarte bine", a relatat aceeași sursă, în contrast puternic cu declarațiile sale publice recente, în care îl îndemna pe Putin să negocieze pentru că „economia lui se va prăbuși".
A fost cea mai recentă schimbare aparentă de poziție a lui Trump, care a afirmat timp de luni de zile că Ucraina trebuie să cedeze teritoriu pentru a face pace, pentru ca apoi, luna trecută, să descrie Rusia ca un „tigru de hârtie" și să spună că Ucraina ar putea să-și recâștige toate teritoriile ocupate de forțele Moscovei, inclusiv peninsula Crimeea.
Trump și Putin intenționează să se întâlnească la Budapesta, capitala Ungariei, țară membră a NATO și a UE, care a menținut relații cordiale cu Moscova pe tot parcursul războiului din Ucraina.
Zelenski a criticat alegerea locului de întâlnire, sugerând că politica internă a Ungariei a jucat un rol în această alegere: „Vorbim despre pace în Ucraina, nu despre alegerile din Ungaria". Cu toate acestea, el a declarat că este dispus să participe la discuțiile de acolo dacă va fi invitat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
RAPORT - Peste jumătate dintre articolele publicate pe internet sunt scrise de AI
Noile articole generate de AI au depașit numarul celor scrise de oameni online, potrivit unui nou raport al firmei de SE ...
-
CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor magistraților pe motiv de formă. Legea poate fi adoptată din nou cu aceleași prevederi dar cu respectarea formei
Curtea Constituționala Curtea Constituționala a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) ...
-
Rusia folosește pentru prima dată bombe modificate cu rază lungă de acțiune în atacul asupra regiunii Poltava
Rusia a lovit pentru prima data regiunea Poltava din Ucraina cu o bomba aeriana ghidata KAB asistata de un motor cu reac ...
-
OZN, meteorit, satelit, dragon sau inger căzut?! Un fenomen inexplicabil pe cerul Marii Britanii
Noaptea trecuta in Accrington, Lancashire (Marea Britanie), locuitorii au ramas uimiți in timp ce cerul s-a luminat cu u ...
-
Blackout pe internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
O pana masiva de internet a afectat zeci de site-uri și aplicații populare din intreaga lume, printre care Snapchat, For ...
-
Descoperirea de senzație ce ar putea confirma o importantă legendă biblică despre orașele păcatului
Arheologii care sapa in sud-estul Marii Moarte, in Iordania, au gasit dovezi ce ar putea corela „orașele pacatoase ...
-
Liceenii evadează din realitate cu ajutorul Inteligentei Artificiale cu care dezvoltă relatii intime de moment sau romantice de lungă durată
Un numar tot mai mare de liceeni din SUA dezvolta relații intime și/sau romantice cu inteligențe artificiale (AI). Acest ...
-
Marele plan al lui Donald Trump de reconstrucție a Fâșiei Gaza va avea un cost uriaș: Americanii deja și-au făcut calculele
Repararea distrugerilor din Fașia Gaza ar putea necesita aproximativ 50 de miliarde de dolari, potrivit trimisului speci ...
-
Românii au inlocuit cu YouTube și TikTok televiziunile tradiționale in care nu mai au incredere. Sunt primii in Europa la transmiterea de informatii false
In urma cu cateva zile a aparut stirea ca Romania ocupa primul loc in Europa la folosirea rețelelor de socializare ca su ...
-
„Toate datele prosumatorilor se duc acum într-un cloud din China". Se propun „reguli de securitate cibernetică" pentru românii care vor să își instaleze fotovoltaice
O propunere legislativa depusa in Parlament vizeaza condiționarea producției prosumatorilor și a tuturor producatorilor ...
-
Tot mai multe studii atrată că Dieta ketogenică, bogată în grăsimi, dar săracă în carbohidrați, protejează sănătatea creierului şi încetinește evolutia Alzheimer
Un nou studiu, realizat de cercetatori de la Universitatea din Missouri, Statele Unite, se adauga altora - din ce in ce ...
-
Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit: Comorile lui Napoleon au fost furate. Actiunea hotilor a fost de tip comando si a durat doar 4 minute
Mii de parizieni și turiști nu au putut intra in faimosul Muzeu Luvru in dimineața zilei de 19 octombrie, deoarece cladi ...
-
Caz șocant și pentru politiști: Un bărbat a fost găsit spânzurat, iar soția sa decedată într-o fântână
Un barbat de 45 de ani a fost gasit spanzurat la locuința sa, iar soția sa, de 39 de ani, a fost descoperita decedata in ...
-
O versiune terifiantă a istoriei umane a fost descifrata de Inteligența artificială
Cercetatorii au folosit modele avansate de invațare automata pentru a reconstitui și traduce mii de tablițe sumeriene de ...
-
A scăpat miraculos: o tânără de 28 de ani a fost filmată cerând ajutor de sub dărâmături și a fost salvată
Explozia puternica produsa vineri dimineața intr-un bloc din cartierul Rahova a curmat viețile a trei oameni, dar exista ...
-
S-a aflat numele firmei care ar fi rupt sigiliul de la gaz în blocul care a explodat pe Rahovei
Numele firmei care ar fi rupt sigiliul de la gaz din blocul din Sectorul 5 care a explodat s-a aflat. Este vorba de o co ...
-
Americanii sunt pesimişti în privinţa economiei SUA: percepţiile negative au dus la o scădere semnificativă a ratei de aprobare a lui Donald Trump
Americanii devin tot mai pesimisti in privinta economiei, pe fondul inflatiei persistente, al temerilor privind locurile ...
-
După CNP, românii vor avea și CPS - Ce este Codul Personal de Sănătate și cum îți va schimba viața
Romania pregatește introducerea unui „Cod Personal de Sanatate" (CPS) - un identificator digital diferit de CNP, d ...
-
Progres major în domeniul neuroștiinței: oamenii de știință creează o vitamină capabilă să întârzie sau chiar să inverseze bolile neurodegenerative
Cercetatorii japonezi au realizat un progres major in domeniul neuroștiinței, reușind sa sintetizeze versiuni modificate ...
-
Cea mai veche fotografie cu un OZN misterios apare într-o fotografie realizată în jurul anului 1870
Imaginea stereoscopica din anul 1870 a fost analizata de experți in fotografie și a fost realizata in timpul unei expedi ...
-
Giorgia Meloni, reacție furibundă după ce a fost catalogată drept 'curtezana' lui Donald Trump
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia dupa ce acesta s-a referit la ea drept &bdquo ...
-
Medicul Flavia Groșan se în comă la spital cu șanse minime de recuperare
Medicul pneumolog Flavia Groșan este internata in stare grava la Spitalul Județean din Oradea, in coma, dupa un stop car ...
-
ANAF îi dă în judecată soții Iohannis: Fiscul vrea să recupereze milioane de lei de la fostul președinte
Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va iniția, cel mai probabil saptamana viitoare, o acțiune in instanța i ...
-
Descoperirea Leagănului Omenirii agro-neolitice: Inca o dovada ca pe teritoriul României Mari au existat cele mai vechi si mai avansate civilizatii din Europa
Într-o zona rurala din județul Vrancea, arheologii au facut in vara aceasta una dintre cele mai importante descope ...
-
Gravida prinsă sub dărâmături la explozia din Rahova a murit: femeia nu poate fi scoasă de sub o placă de beton
O tanara gravida a murit in explozia din cartierul Rahova, confirma Raed Arafat. Femeia fusese prinsa intre daramaturi. ...
-
Cum s-a transformat Bătrânul Continent în spațiul revoltelor. Harta punctelor fierbinți din Occident. În Europa de est e "liniste si pace"
Protestele din ultimele cateva zile din Spania, Belgia și Grecia au fost doar ultimele dintr-o lunga serie care a zgudui ...
-
Trump a stabilit cu Putin să se întâlnească la Budapesta. Reacția lui Viktor Orban și pe unde va zbura cu avionul presedintele Rusiei ca sa fie in siguranta
Președintele SUA Donald Trump a declarat ca a avut joi, 16 octombrie, o convorbire telefonica „foarte productiva" ...
-
În medie, la fiecare trei zile ale lui 2025, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. 46 femei ucise, 43 de tentative. Ce județe sunt cele mai periculoase
Datele solicitate și centralizate de la 42 de Parchete din țara arata ca 77 de cazuri din 89, omor și tentativa de omor ...
-
O bombă a explodat sub mașina renumitului jurnalist de investigație Sigfrido Ranucci de la RAI
Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii de investigații „Report" difuzata pe canalul al trei ...
-
Explozie extrem de puternică într-un bloc din Rahova. Planul roșu activat: Mai multe apartamente distruse între etajele 1 ș 5
O explozie extrem de puternica s-a produs vineri dimeața intr-un Bloc din Capitala de pe strada Petre Ispirescu, langa L ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu