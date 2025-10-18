Cine l-a trădat pe Călin Georgescu? Fostul candidat la președinția României nu s-a sfiit să-i arate cu degetul

Călin Georgescu, fost candidat independent în cadrul alegerilor prezidențiale organizate anul trecut, trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, a vorbit despre trădare, mai precis despre faptul că a fost trădat de persoane din anturajul său, extrem de apropiate de el. Acesta a lansat dezvăluiri în cadrul emisiunii moderate de jurnalistul Marius Tucă.

Călin Georgescu a făcut referire la trădarea de care s-a lovit după calificarea în turul doi al alegerilor prezidențiale și în urma excluderii ulterioare. El a transmis că „oameni foarte apropiați" au bătut palma cu adversarii lui. „(n.r. Ați fost trădat?) Sigur că da, foarte mult. (n.r. De oameni apropiați?) De oameni foarte apropiați. Când va fi momentul, voi spune cine. (n.r. Oameni care n-au făcut ce au spus sau oameni care au făcut pact cu adversarii dumneavoastră?) Cea de-a doua variantă, au făcut pact", a afirmat Călin Georgescu

Marius Tucă, parcă nedorind să creadă ceea ce aude, a spus: „Incredibil!". În continuare, Georgescu a comunicat că nu l-a durut trădarea. Dimpotrivă, fostul candidat la președinția României s-a bucurat. „E foarte important ce s-a întâmplat. Era musai să se întâmple! Vă dați seama ce răni adânci au acești oameni, din moment ce fac asemenea acte? Eu am o compasiune pentru ceea ce ei suferă în tăcere de pe vremea copilăriei, de pe alte meridiane. Toată această acțiune a lor este frustrarea, frustrare care îi apasă", a adăugat Georgescu, conform Gândul

Tot în această perioadă, ex-candidatul la președinția țării a transmis o petiție oficială către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), acuzându-l pe Nicușor Dan, actualul șef al statului, de presiuni asupra judecătorilor și de încălcarea principiului separației puterilor în stat. Călin Georgescu a cerut ca presupusa implicare a președintelui României în actul de justiție să fie analizată și sancționată.

Concret, el susține că Nicușor Dan ar fi făcut declarații publice prin care și-a exprimat acordul cu rechizitoriul Parchetului General din dosarul său penal, aflat în prezent pe rolul instanței. În accepțiunea lui Georgescu, afirmațiile ar reprezenta o formă de presiune publică îndreptată către magistrați, cu efect asupra independenței justiției.

„Este evident faptul că, prin prisma statutului de președinte al României pe care îl deține, emitentul afirmațiilor redate, domnul Nicușor Dan creează o presiune asupra magistraților judecători, inducându-se ideea unei vinovății anticipate. Vinovăția unei persoane poate fi stabilită doar de către o instanță de judecată, printr-o hotărâre definitivă.

Afirmațiile realizate în spațiul public, cu potențial de distribuire masivă, echivalează cu o ingerință extrem de gravă a politicului în actul de justiție. Prin astfel de comportamente, se pune la îndoială caracterul de legalitate și temeinicie al soluțiilor pronunțate de instanțele de judecată", se arată în petiție

Călin Georgescu este de părere că gestul lui Nicușor Dan ar genera o presiune artificială asupra judecătorilor, lucru care nu este în ton cu principiile unei societăți democratice. Totodată, el susține că președintele „a depășit limitele constituționale ale mandatului său", fiind afectată imaginea instituțiilor judiciare. Georgescu a solicitat efectuarea unei analize obiective, dorind să vadă măsuri de protecție a actului de justiție.

„Vă solicit să efectuați o analiză obiectivă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în sensul identificării unor măsuri și demersuri corespunzătoare, necesare pentru protejarea independenței justiției", a notat Călin Georgescu în partea de final a plângerii.