Cât cheltuie senatorii pe deplasări - Cele mai scumpe plecări în 2025

Potrivit unui răspuns primit de stiripesurse.ro de la Biroul de Presă al Senatului, cele mai scumpe deplasări au fost făcute de către Mircia Chelaru, senator AUR, Daniel Zamfir, senator PSD, și Sorin Cîmpeanu, senator PNL.

Conform Direcției presă, comunicare și promovare activitate parlamentară a Senatului, delegațiile cu cheltuielile cele mai mari din anul 2025 au fost efectuate pentru deplasarea la sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare NATO, din SUA, la care au participat senatorii Mircia Chelaru și Daniel-Cătălin Zamfir, în calitate de membri ai Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.

Totodată, o altă deplasare cu cheltuieli mari a fost cea a senatorului Sorin Cîmpeanu în Vietnam, acolo unde a participat la Reuniunea Comisiei politice a Adunării Parlamentare a Francofoniei și Conferința parlamentară privind cooperarea francofonă.

Pentru deplasările externe, senatorii au cheltuit, de la începutul anului și până în prezent, suma de 1.837.702,98 lei - peste 350.000 de euro. Mai mult, pentru deplasările interne, senatorii au plătit 889.720,59 lei - aproximativ 180.000 de euro.

