Alexandru Nazare, întâlnire la Washington cu reprezentantul lui Trump, Paolo Zampolli, şi Trezorierul SUA
Postat la: 15.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a avut primele discuţii oficiale la Washington cu reprezentanţi ai administraţiei Trump, subliniind că România este pregătită pentru noi investiţii care să stimuleze "creşterea şi competitivitatea economiei".
"O nouǎ vizitǎ în Statele Unite: am început programul oficial la Washington cu o întâlnire specialǎ cu reprezentantul Preşedintelui Trump pentru Parteneriate Globale, Paolo Zampolli şi Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach. Doi parteneri de dialog conectați direct la deciziile strategice de investiții ale Statelor Unite, cu care am discutat despre oportunitǎțile pe care le oferǎ economia României. Transmitem partenerilor americani un mesaj clar: România este pregǎtitǎ pentru noi investiții, care sǎ asigure creştere şi competitivitate economicǎ", a transmis ministrul Alexandru Nazare pe Facebook.
Între 14 și 18 octombrie 2025, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce delegația României la Washington D.C., unde are loc Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional și a Grupului Băncii Mondiale. Agenda oficialului român include întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, discuții cu agenții de rating și investitori importanți, precum și intervenții în cadrul unor forumuri influente din Statele Unite. Obiectivele principale sunt consolidarea relațiilor externe, prezentarea perspectivelor macroeconomice ale României și promovarea oportunităților investiționale pe piața locală.
Agenda delegației MF cuprinde sesiuni de lucru, reuniuni bilaterale și întâlniri cu investitorii, menite să consolideze relațiile cu partenerii internaționali și să transmită partenerilor americani perspectivele privind evoluțiile economice ale României. Ministrul va avea discuții la Banca Mondială privind productivitatea în Regiunea Europei și Asiei Centrale cu Antonella Bassani, vicepreședintele Băncii Mondiale.
De asemenea, va avea o întâlnire cu Makhtar Diop, directorul general al IFC - Corporația Financiară Internațională, o organizație din Grupul Băncii Mondiale care susține sectorul privat în piețele emergente, inclusiv în România. La MIGA - Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor, ministrul se va întâlni cu vicepreședintele de Operațiuni, Junaid Kamal Ahmad. Agenția MIGA, parte de asemenea din Grupul Băncii Mondiale, are rolul de a încuraja investițiile străine directe în țările în curs de dezvoltare, oferind garanții împotriva riscurilor politice și necomerciale.
Ministrul va participa la Reuniunea Constituentei OEDINE/EDS 19, structura Băncii Mondiale din care face parte și România, implicată în elaborarea și adoptarea politicilor ce guvernează activitățile Băncii Mondiale. Joi, programul include întâlniri cu reprezentanții agențiilor internaționale de rating Fitch, Moody's și S&P, precum și o întrevedere la FMI cu Alfred Kammer, director Europa al FMI, și Jeroen Clicq, directorul executiv FMI. Ministrul va avea întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, inclusiv ai Camerei de Comerț Americane, precum și cu investitori și grupuri de investiții majore precum PIMCO, BNPP, ING, Morgan Stanley și Barclays.
Vineri, Alexandru Nazare va participa la Plenara Reuniunii Anuale a Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, sesiunea în care miniștrii de finanțe sau guvernatorii băncilor centrale ai celor două instituții se reunesc pentru a adopta decizii-cheie și a prezenta prioritățile perioadei următoare. Programul include întâlniri cu oficiali ai Băncii Mondiale, inclusiv directorul Constituentei din care face parte și România, precum și o întrevedere cu președintele BERD, Odile Renaud-Basso.
