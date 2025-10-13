În complicitate cu Fondul Proprietatea, ministrul USR Radu Miruță pregătește schimbarea conducerii Societății Naționale a Sării. Măsura este in detrimentul interesului national

Surse apropiate Ministerului Economiei confirmă existența unei înțelegeri între ministrul USR Radu Miruță și un reprezentant al Fondului Proprietatea (FP), care vizează demiterea actualului Consiliu de Administrație al Societății Naționale a Sării S.A. (SNS S.A.).

Acțiunea, considerată de unii analiști drept o mișcare politică în detrimentul interesului național, ar urma să fie declanșată în perioada imediat următoare.

Articolul 121 din Legea 31/1990 - instrumentul legal invocat

Pentru a forța schimbarea conducerii SNS, ministrul Miruță intenționează să invoce art. 121 din Legea 31/1990, care permite convocarea Adunării Generale a Acționarilor (AGA) de către acționarul majoritar - în acest caz, statul român prin Ministerul Economiei.

Troc politic: USR sprijin FP pentru numirea Directorului General al SNS-S.A.

În schimbul sprijinului Fondului Proprietatea pentru revocarea actualilor membrii ai Consiliului de Administrație, ministrul Miruță a fost de acord ca persoana care va fi nominalizată de FP pentru a face parte din viitorul Consiliu de Administrație al societății, să fie desemnat și votat de reprezentanții MEDAT în funcția de Director general.

Nominalizări controversate: Haschka și Matei

În cadrul noii structuri de conducere:

- Luiza Mihaela Haschka, susținută de Cătălin Drulă (USR) și FP, va fi propusă ca membru în CA, iar pentru aceasta se vor face demersuri către AMEPIP pentru obținerea avizului necesar.

- Dumitru Matei, fost director general al SNS, va fi propus de FP pentru a face parte din CA și a reveni în funcția de conducere, în ciuda faptului că în mandatul său anterior, pe mâna directorului de producție- Irina Muller și cu complicitatea sa, s-a pierdut intenționat concesionarea unui perimetru strategic de exploatare a sării.

Obiectivul final: listarea SNS și preluarea de către investitori străini

Planul prevede ca noua conducere să accelereze listarea SNS la bursă, urmând ca, sub coordonarea ministrului Miruță, compania să fie preluată de un investitor strategic străin, interesat de exploatarea zăcământului de grafit. În paralel, zăcămintele de sare ar urma să fie transferate, prin asociere, către o companie cu capital majoritar dintr-o țară vecină fără resurse saline, dar care exploatează deja zăcăminte din România.

Riscuri la adresa securității economice

Acțiunile coordonate de ministrul Radu Miruță, în complicitate cu Fondul Proprietatea, pentru schimbarea conducerii SNS S.A. ridică semnificative semne de întrebare privind respectarea principiilor de guvernanță corporativă, transparență și protejare a interesului național. Riscurile reputaționale identificate includ: