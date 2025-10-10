Autoturismele cu minimum 4 persoane vor circula și pe benzile transportului în comun. Plus inca doua proiecte pentru fluidizarea traficului ale lui Dan Cristian Popescu

Facilitatea este prevăzută într-un proiect depus la Secretariatul Primăriei Capitalei. Proiectul propune ca pe benzile speciale de transport în comun să poată circula și autoturisme cu condiția ca în acestea să fie minim 4 persoane (șofer + 3 pasageri).

"Am propus acest lucru, pe de o parte, pentru că benzile speciale sunt nefolosite peste 50% din timp, iar, pe de altă parte, pentru a încuraja folosirea în comun a autoturismelor, având în vedere ca cele mai multe mașini aflate în traficul bucureștean sunt ocupate doar de șofer", a anunțat consilierul municipal PSD Dan Cristian Popescu.

Potrivit acestuia, o astfel de măsură ar contribuit la o mai bună acceptare publică a extinderii benzilor speciale. "De asemenea, proiectul propune și o restricție față de situația de azi, anume că taxiurile fără pasageri să nu mai poată folosi aceste benzi, din simplul motiv că nu le putem considera transport în comun dacă nu au pasageri la bord", a explicat fostul viceprimar al Sectorului 2.

Dan Cristian Popescu a anunțat recent și un alt proiect prin care toate vehiculele neînmatriculate în București sau județul Ilfov care circulă pe drumurile publice din Capitală ar urma să plătească o taxă de acces, tip rovinietă. Taxa ar urma să se achite pentru perioade de: o zi, șapte zile, 30 de zile sau 12 luni, fiind diferențiată în funcție de tipul vehiculului.

Plata se va putea face online, prin SMS sau la puncte autorizate, iar verificarea se va realiza prin camere fixe și mobile de recunoaștere a numerelor de înmatriculare, prevede proiectul. Valoarea taxei de acces pentru autoturisme ar urma să fie de 3,5 euro/zi, ajungând la 6 euro/7 zile, 9,5 euro/30 de zile și 50 de euro/an.

"Un al treilea proiect a fost depus deja la secretariatul PMB. Privind implementarea măsurilor de semnalizare rutieră pentru optimizarea virajelor la stânga și la dreapta pe arterele principale ale Municipiului București. Pentru toate arterele cu minim 2 benzi de circulație, se va instala, în toate intersecțiile, semaforizare intermitentă dreapta. Acolo unde există bandă specială să se permită accesul, cu maxim 50 m înainte, exclusiv pentru cei care fac dreapta, dacă situația din teren permite tehnic acest lucru. Pentru toate arterele cu minim 2 benzi de circulație, la intersecțiile unde se poate face stânga se amenajează minim o bandă specială stânga, cu minim 50 m înainte de intersecție. Pe străzile cu sens unic care intersectează o altă stradă cu sens unic, se vor instala semafoare intermitente stânga.", anunta Dan Cristian Popescu.