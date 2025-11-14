3IATLAS - Semnale misterioase din spațiu. Obiect interstelar sau un mesaj de la extratereștri?

Astronomii au recepționat pentru prima dată semnale radio de la obiectul interstelar 3I/ATLAS, care se apropie de Pământ cu viteză foarte mare. Descoperit pe 1 iulie 2025, acesta este al treilea obiect cunoscut din afara sistemului nostru solar care vizitează sistemul nostru și ar putea fi cea mai veche cometă de acest fel observată vreodată, datând de până la șapte miliarde de ani.

Folosind radiotelescopul MeerKAT din Africa de Sud, cercetătorii au detectat prezența radicalilor hidroxil în jurul obiectului pe 24 octombrie. Analiza acestor molecule sugerează că suprafața cometei are o temperatură de aproximativ 7°C și un diametru de până la 9,6 kilometri, notează Daily Star. Fizicianul teoretician Avi Loeb a declarat că 3I/ATLAS ar putea fi un „artefact extraterestru" aflat pe cale să stabilească contact cu Pământul, însă majoritatea oamenilor de știință consideră că obiectul are origine naturală.

Undele radio detectate sunt probabil rezultatul descompunerii moleculelor de apă printr-un proces natural de degazare, un semn clar al activității cometare. Anterior, astronomii au observat cum apa erupe violent din cometa 3I/ATLAS, iar ultimele măsurători arată că aceasta este descompusă de radiația solară. Obiectul a transmis semnale radio la scurt timp după ce a trecut pentru o perioadă în spatele Soarelui în timpul periheliului, moment în care și-a schimbat temporar culoarea.