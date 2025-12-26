Crimă în Teleorman, de Crăciun; Bătrân de 86 de ani, găsit mort în propria casă. Nepotul e principalul suspect. Cum a fost prins
Postat la: 26.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
O crimă șocantă a avut loc în ziua de Crăciun, în municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, acolo unde un bărbat în vârstă de 86 de ani a fost găsit mort în propria locuință. Principalul suspect în acest caz este chiar nepotul victimei, care a fost prins în dimineața zilei de 26 decembrie.
Trupul neînsuflețit al bătrânului a fost descoperit pe 25 decembrie de femeia care îi aducea zilnic mâncare și medicamente. Aceasta a alertat imediat autoritățile, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție și criminaliști pentru efectuarea cercetărilor. Potrivit primelor informații din anchetă, victima ar fi fost ucisă în bătaie, fiind lovită cu o lopată. Suspectul, nepotul bărbatului, a fost găsit de un localnic pe o stradă din Turnu Măgurele în dimineața următoare și a anunțat Poliția. El fost condus la audieri.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost identificat și prins, aflându-se în prezent în custodia organelor de poliție. „Bărbatul bănuit de comiterea infracțiunii de omor a fost prins și se află în custodia organelor de poliție", a transmis IPJ Teleorman pe 26 decembrie. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs crima și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.
