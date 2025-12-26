Noile fosile sugerează că Lucy ar putea să nu fie strămoșul nostru direct. S-ar rescrie tot ceea ce știm despre originile umane

Timp de 50 de ani, faimoasa fosilă „Lucy" (Australianopithecus afarensis) a fost considerată pe scară largă drept candidatul principal pentru strămoșul direct al tuturor oamenilor. Noile cercetări contestă însă acest statut și intensifică dezbaterea asupra originilor noastre. O lucrare recentă în Natură leagă enigmaticul „Picior Burtele" vechi de 3,4 ‐milioane ‐ani din Etiopia de o specie numită Australopithecus deyiremeda, care pare să fi trăit alături de specia lui Lucy, dar a combinat abilitățile de cățărare în copaci cu mersul vertical.

Unii cercetători, inclusiv anatomistul evoluționist Fred Spoor, susțin că aceasta și alte dovezi sugerează atât A. Deyiremeda și specia sud-africană Australopithecus africanus ar fi descendent dintr-o specie mai veche din Africa de Est, Australopithecus anamensis, care ar fi atunci strămoșul direct al oamenilor în locul lui Lucy. Dacă este corect, asta ar fi dezbrăcat A. afarenza rolului său iconic la baza descendenței umane și a locului A. anamensis - sau posibil A. deyiremeda sau A. africanus - mai aproape de rădăcinile genului nostru, Homo.

Alți paleoantropologi consideră însă aceste afirmații ca fiind speculative și susțin că specia lui Lucy rămâne cel mai puternic strămoș unic candidat. Ei pun accent pe A. Mersul complet vertical al afarensis, dieta largă, utilizarea instrumentelor timpurii de piatră și răspândirea geografică largă în Africa de Est ca trăsături cheie care favorizează locul său central în evoluția umană. Unii experți propun că Homo timpuriu a apărut probabil dintr-un „flux împletit" divers, pan ‐african de populații australopitecine, cu multiple specii încrucișându-se și ramificându-se, mai degrabă decât dintr-o singură linie strămoșească dreaptă - ceea ce înseamnă că Lucy poate fi doar unul dintre strămoșii plauzibili, mai degrabă decât strămoșul „strămoșului".

Referințe: Berdugo, S. (2025, 22 decembrie). Oamenii de știință susțin că „Lucy" s-ar putea să nu fie strămoșul nostru direct până la urmă, stârnind o dezbatere aprigă. *Live Science*; Haile-Selassie, Y. , et al. (2025). Un picior de hominin vechi de 3,4 milioane de ani și diversitatea Australopitecului în Africa de Est. *Natură*.